https://ukraina.ru/20230529/1046685355.html

Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века

Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века - 29.05.2023 Украина.ру

Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века

Глава МИД России Сергей Лавров находится в очередном турне по странам Африки. Он прибыл с рабочим визитом в Найроби – столицу Кении. А 1 июня дипломата ожидают в южноафриканском Кейптауне, где состоится встреча министров иностранных дел, представляющих страны экономического блока БРИКС

2023-05-29T17:37

2023-05-29T17:37

2023-05-29T19:04

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В течение последнего года Лавров совершил четыре поездки по африканским странам. За это время он посетил Эфиопию, Уганду, Республику Конго, ЮАР, Эсватини, Анголу, Эритрею, Мали, Мавританию и Судан. А в ближайшее время этот список наверняка пополнится новыми государствами Черного континента.Такая активность вполне понятна, учитывая стремительно растущее значение Африки – в экономике, политике и в области дипломатических отношений. Самый бедный регион мира постепенно становится основным драйвером глобального роста, с которым приходится считаться другим державам.Торговые обороты с африканскими государствами постоянно растут, а их голос звучит на международной арене все громче. Африка старается проводить независимую политику, и она не присоединилась к походу против Москвы и Пекина, вопреки усилиям коллективного Запада.Авторитетные африканские деятели крайне жестко высказываются по адресу американского руководства, обвиняя Вашингтон в лицемерном подходе к оценкам разных конфликтов и вменяя ему в вину разжигание украинского кризиса."Американская резолюция призывала осудить нарушение суверенитета другой страны, Украины. И многие африканцы сказали: "Извините, а что Америка сделала в Ираке? Это было законно? Это не было нарушением суверенитета другой страны?".Извините меня, вы лицемеры. Либо есть международные правила, либо их нет. Разве правила распространяются только на Россию, а не на США? Давайте не будем лицемерить. Нужно иногда смотреть в зеркало и соотносить свои слова и поступки. Что случилось в Ливии? Вы пошли и развалили эту страну. Мы так и не собрали ее снова. Разве это приемлемо? Не читайте лекций другим людям. Я просто надеюсь, что, когда вы говорите о международных правилах, вы обязаны соблюдать их для всех", – пояснил известный экономист и общественный деятель Мо Ибрагим – руководитель телекоммуникационной компании Celtel, создатель так называемого Индекса Мо Ибрагима – специального показателя, позволяющего оценивать эффективность государственного управления в африканских странах.Попытки читать лекции – особенно на украинскую тему – встречают в Африке очень прямую и недвусмысленную реакцию."ЮАР находится в союзе с Россией, Индией, Бразилией и Китаем. Южная Африка отстаивает политику неприсоединения, но Россия остается другом Южной Африки.Россия находится в состоянии войны с империализмом, и любая повестка дня, направленная на оттеснение империалистических планов, вполне вписывается в нашу политику", – заявил корреспонденту британской ВВС Джулиус Малема, один из самых известных представителей южноафриканской политики.Газеты ЮАР обсуждают недавнюю инициативу Москвы, где объявили о том, что в российских школах начинается изучение основных африканских языков – в частности, суахили, амхарского и йоруба – напоминая о том, что советское руководство внесло важный вклад в крушении колониального господства западных стран на территории Африки.Коренные жители Южной Африки знают о своем прошлом, когда в ней правили колонизаторы из Великобритании, Голландии, Германии, Франции. Они хорошо помнят режим апартеида, угнетавший черное население благодаря поддержке Западной Европы и США.Поэтому в ЮАР не испытывают к Западу никакого доверия, пресекая попытки вмешательства в свои внутренние дела, которые не слишком удачно предпринимают в последнее время американцы.Недавний демарш Госдепа, обвинившего Преторию в тайном военном сотрудничестве с Москвой, вызвал возмущение у руководства правящей партии Африканский национальный конгресс. И Белому Дому пришлось идти на попятную, отзывая свои претензии и упреки. Хотя такая уступчивость обычно не свойственна высокомерным западным дипломатам."Африканский национальный конгресс ещё со времён апартеида относится к США неодобрительно – когда Вашингтон торговал с ЮАР в обход санкций. При этом в поддержку США активно выступает оппозиционный Демократический альянс – партия белого меньшинства, на кого американцы тоже пытаются делать ставку. Впрочем, белых в ЮАР нынче около 7% – поэтому их партии уже никогда не придут к власти.США резко сдали назад в дипломатической войне с Южной Африкой. Американский посол в Претории извинился за свои обвинения в адрес ЮАР в поставке вооружений России. В Вашингтоне опасаются, что полный разрыв с ЮАР подорвёт и так шаткие американские позиции во всей Африке.ЮАР выражает готовность идти по пути дедолларизации и проводит военные учения с Россией и Китаем. А в контексте Украины Африканский национальный конгресс возложил ответственность за конфликт на НАТО и потребовал перейти к урегулированию по китайскому плану.В США ещё и угрожали Африке санкциями за торговлю с Россией и Китаем – но теперь и об этом больше не вспоминают. Ведь товарооборот Африки с Китаем уже гораздо больше, чем с США – 280 миллиардов долларов против 90 миллиардов. И любое санкционное давление рискует свести на нет влияние Запада на самом быстрорастущем континенте – борьба за который может стать решающей в 21-м веке", – пишет эксперт-американист Малек Дудаков.Украина также предпринимает запоздалые попытки побороться за внимание основных африканских стран.Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал на прошлой неделе собственное африканское турне, посетив Марокко, Эфиопию, Руанду, Мозамбик, Нигерию – явно пытаясь перехватить дипломатическую инициативу у своих визави из Москвы.Однако эти усилия обречены на провал, потому что большинство африканцев считают украинское правительство полностью зависимым от Запада, к которому у них появляется все больше претензий – в рамках модного деколонизационного дискурса.На фоне церемонии коронации Карла III в ЮАР создали петицию с требованием вернуть самый большой в мире бриллиант "Звезда Африки".Знаменитый драгоценный камень является частью британских королевских регалий, и был вывезен в Лондон в начале ХХ века, когда Южная Африка была колонией Британской империи. И теперь эту звезду собираются возвратить на историческую родину – в знак того, что былое господство империалистов окончательно завершилось.

https://ukraina.ru/20230517/1046291957.html

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https://ukraina.ru/20230523/1046502855.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, украина, африка, сергей лавров, россия, юар, великобритания