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Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины
Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины - 31.05.2023 Украина.ру
Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины
Продвижение российских войск создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. ВС РФ выйдут к крупному населенному пункту, который был бы удобен для обороны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T06:00
2023-05-31T06:00
2023-05-31T06:00
новости
купянск
оборона
сво
транспорт
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На роль очередной "крепости" ВСУ потихоньку начинает претендовать Купянск. Это речка Оскол, это важный узел дорог на севере Харьковской области, и через него проходит важная железная дорога, которая с нашей стороны ведет на юг, рассказал эксперт.Если ВС РФ возьмут под контроль эту железную дорогу, она может быть использована для снабжения наших войск. Поэтому мы видим украинские плакаты "Купянск - неприступная крепость", которые ранее наблюдали в Артемовске, добавил он.Учитывая, что различные бандформирования, поддерживаемые Главным управлением разведки Украины, постоянно просачиваются на территорию Белгородской области, Купянск, Волчанск и другие приграничные населенные пункты ВС РФ необходимо брать под свой контроль, чтобы обезопасить российскую территорию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, оборона, сво, транспорт
Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины
Продвижение российских войск создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. ВС РФ выйдут к крупному населенному пункту, который был бы удобен для обороны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На роль очередной "крепости" ВСУ потихоньку начинает претендовать Купянск. Это речка Оскол, это важный узел дорог на севере Харьковской области, и через него проходит важная железная дорога, которая с нашей стороны ведет на юг, рассказал эксперт.
Если ВС РФ возьмут под контроль эту железную дорогу, она может быть использована для снабжения наших войск. Поэтому мы видим украинские плакаты "Купянск - неприступная крепость", которые ранее наблюдали в Артемовске, добавил он.
"Взятие Артемовска открывает нам прямую дорогу на Славянск с юга. Понятно, что чудо с форсированием Северского Донца в первую неделю СВО нам будет повторить сложно. Но сам по себе Купянск даст нам возможность укрепить наш северный фланг", - подчеркнул Анпилогов.
Учитывая, что различные бандформирования, поддерживаемые Главным управлением разведки Украины, постоянно просачиваются на территорию Белгородской области, Купянск, Волчанск и другие приграничные населенные пункты ВС РФ необходимо брать под свой контроль, чтобы обезопасить российскую территорию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь