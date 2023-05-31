Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины - 31.05.2023 Украина.ру
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Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины
Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины - 31.05.2023 Украина.ру
Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины
Продвижение российских войск создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. ВС РФ выйдут к крупному населенному пункту, который был бы удобен для обороны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-05-31T06:00
2023-05-31T06:00
новости
купянск
оборона
сво
транспорт
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На роль очередной "крепости" ВСУ потихоньку начинает претендовать Купянск. Это речка Оскол, это важный узел дорог на севере Харьковской области, и через него проходит важная железная дорога, которая с нашей стороны ведет на юг, рассказал эксперт.Если ВС РФ возьмут под контроль эту железную дорогу, она может быть использована для снабжения наших войск. Поэтому мы видим украинские плакаты "Купянск - неприступная крепость", которые ранее наблюдали в Артемовске, добавил он.Учитывая, что различные бандформирования, поддерживаемые Главным управлением разведки Украины, постоянно просачиваются на территорию Белгородской области, Купянск, Волчанск и другие приграничные населенные пункты ВС РФ необходимо брать под свой контроль, чтобы обезопасить российскую территорию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, оборона, сво, транспорт
Новости, Купянск, Оборона, СВО, транспорт

Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины

06:00 31.05.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Продвижение российских войск создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. ВС РФ выйдут к крупному населенному пункту, который был бы удобен для обороны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
На роль очередной "крепости" ВСУ потихоньку начинает претендовать Купянск. Это речка Оскол, это важный узел дорог на севере Харьковской области, и через него проходит важная железная дорога, которая с нашей стороны ведет на юг, рассказал эксперт.
Если ВС РФ возьмут под контроль эту железную дорогу, она может быть использована для снабжения наших войск. Поэтому мы видим украинские плакаты "Купянск - неприступная крепость", которые ранее наблюдали в Артемовске, добавил он.
"Взятие Артемовска открывает нам прямую дорогу на Славянск с юга. Понятно, что чудо с форсированием Северского Донца в первую неделю СВО нам будет повторить сложно. Но сам по себе Купянск даст нам возможность укрепить наш северный фланг", - подчеркнул Анпилогов.
Учитывая, что различные бандформирования, поддерживаемые Главным управлением разведки Украины, постоянно просачиваются на территорию Белгородской области, Купянск, Волчанск и другие приграничные населенные пункты ВС РФ необходимо брать под свой контроль, чтобы обезопасить российскую территорию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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