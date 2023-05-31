https://ukraina.ru/20230531/1046728431.html

Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины

Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины - 31.05.2023 Украина.ру

Фортеця Купянск? Военный эксперт объяснил, почему нужно брать под контроль приграничные города Украины

Продвижение российских войск создаст на линии фронта ситуацию, подобную Артемовску. ВС РФ выйдут к крупному населенному пункту, который был бы удобен для обороны ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-05-31T06:00

2023-05-31T06:00

2023-05-31T06:00

новости

купянск

оборона

сво

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103383/54/1033835413_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_30859d61bac6c9c0001139ffcf04d8e9.jpg

На роль очередной "крепости" ВСУ потихоньку начинает претендовать Купянск. Это речка Оскол, это важный узел дорог на севере Харьковской области, и через него проходит важная железная дорога, которая с нашей стороны ведет на юг, рассказал эксперт.Если ВС РФ возьмут под контроль эту железную дорогу, она может быть использована для снабжения наших войск. Поэтому мы видим украинские плакаты "Купянск - неприступная крепость", которые ранее наблюдали в Артемовске, добавил он.Учитывая, что различные бандформирования, поддерживаемые Главным управлением разведки Украины, постоянно просачиваются на территорию Белгородской области, Купянск, Волчанск и другие приграничные населенные пункты ВС РФ необходимо брать под свой контроль, чтобы обезопасить российскую территорию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

купянск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, оборона, сво, транспорт