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Военный эксперт рассказал, чем Москва ответит Украине на атаку беспилотников

Военный эксперт рассказал, чем Москва ответит Украине на атаку беспилотников - 31.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, чем Москва ответит Украине на атаку беспилотников

Удары ВСУ по мирным объектам в России и гибель людей приведет к тому, что мы ответим гораздо жестче, чем предполагает киевский режим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-05-31T04:55

2023-05-31T04:55

2023-05-31T04:55

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Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если мы нанесем такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а уже через месяц, рассказал эксперт.Средства борьбы с беспилотниками у Москвы есть, например, это комплекс "Панцирь". Но нам нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности, добавил он.Также необходимо создавать защитный рубеж вдоль всей границы с Украиной. Хотя он потребует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые военная промышленность РФ пока произвести не успела, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, беспилотники, атака, москва