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Военный эксперт рассказал, чем Москва ответит Украине на атаку беспилотников
Военный эксперт рассказал, чем Москва ответит Украине на атаку беспилотников - 31.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, чем Москва ответит Украине на атаку беспилотников
Удары ВСУ по мирным объектам в России и гибель людей приведет к тому, что мы ответим гораздо жестче, чем предполагает киевский режим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-05-31T04:55
2023-05-31T04:55
2023-05-31T04:55
новости
бпла
беспилотники
атака
москва
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Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если мы нанесем такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а уже через месяц, рассказал эксперт.Средства борьбы с беспилотниками у Москвы есть, например, это комплекс "Панцирь". Но нам нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности, добавил он.Также необходимо создавать защитный рубеж вдоль всей границы с Украиной. Хотя он потребует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые военная промышленность РФ пока произвести не успела, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046704644_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_23d995f7d4f84ddf5c2de7fcf80fc978.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, беспилотники, атака, москва
Новости, БПЛА, беспилотники, атака, Москва
Военный эксперт рассказал, чем Москва ответит Украине на атаку беспилотников
Удары ВСУ по мирным объектам в России и гибель людей приведет к тому, что мы ответим гораздо жестче, чем предполагает киевский режим. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если мы нанесем такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а уже через месяц, рассказал эксперт.
"Поэтому давать повод для этого не следует. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей", - подчеркнул Кнутов.
Средства борьбы с беспилотниками у Москвы есть, например, это комплекс "Панцирь". Но нам нужно больше радиолокационных станций, способных видеть низколетящие цели на большой дальности, добавил он.
Также необходимо создавать защитный рубеж вдоль всей границы с Украиной. Хотя он потребует много сил и ресурсов. Нужно много комплексов, которые военная промышленность РФ пока произвести не успела, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь