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"Не надо делить армию". Военный эксперт о том, зачем Пригожин "тянет на себя одеяло"
"Не надо делить армию". Военный эксперт о том, зачем Пригожин "тянет на себя одеяло" - 31.05.2023 Украина.ру
"Не надо делить армию". Военный эксперт о том, зачем Пригожин "тянет на себя одеяло"
К бойцам ЧВК "Вагнер" нужно относиться как к обычным военнослужащим. Ведь "вагнеровцы" это только острие копья, но есть и другая его часть, без которых копье работать не может. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-05-31T04:48
2023-05-31T04:48
2023-05-31T04:48
новости
чвк "вагнер"
пригожин
армия
потери
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Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не надо преувеличивать собственные потери и при этом преуменьшать роль других воинских частей. Своими заявлениями он создает внутри армии отсутствие единства. Это недопустимо, не надо разделять армию на ЧВК и Минобороны, рассказал эксперт.Если исходить из слов Пригожина о 20 тысячах убитых бойцов, то всего "Вагнер" потерял 60 тысяч человек (вместе с ранеными). После этого "Вагнер" должен был превратиться в ноль, чего не произошло. Так что в словах Пригожина есть некое лукавство, добавил он.Конечно, бойцов ЧВК "Вагнер" нужно лечить в госпиталях и давать им льготы. Но не надо делить армию на кадровых военных, мобилизованных, вагнеровцев и добровольцев. Это деление нас ослабляет и является серьезной проблемой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чвк "вагнер", пригожин, армия, потери
Новости, ЧВК "Вагнер", Пригожин, армия, потери
"Не надо делить армию". Военный эксперт о том, зачем Пригожин "тянет на себя одеяло"
К бойцам ЧВК "Вагнер" нужно относиться как к обычным военнослужащим. Ведь "вагнеровцы" это только острие копья, но есть и другая его часть, без которых копье работать не может. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не надо преувеличивать собственные потери и при этом преуменьшать роль других воинских частей. Своими заявлениями он создает внутри армии отсутствие единства. Это недопустимо, не надо разделять армию на ЧВК и Минобороны, рассказал эксперт.
Если исходить из слов Пригожина о 20 тысячах убитых бойцов, то всего "Вагнер" потерял 60 тысяч человек (вместе с ранеными). После этого "Вагнер" должен был превратиться в ноль, чего не произошло. Так что в словах Пригожина есть некое лукавство, добавил он.
"Во-первых, они прикрывали фланги. Во-вторых, артиллерию не всегда применяли только вагнеровцы. У них же есть орудия до 150-мм, а все, что свыше – точно не их. В-третьих, авиации у них очень мало. Так что в этой ситуации Пригожин пытается перетянуть одеяло на себя", - подчеркнул Евсеев.
Конечно, бойцов ЧВК "Вагнер" нужно лечить в госпиталях и давать им льготы. Но не надо делить армию на кадровых военных, мобилизованных, вагнеровцев и добровольцев. Это деление нас ослабляет и является серьезной проблемой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь