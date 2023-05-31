https://ukraina.ru/20230531/1046673251.html

"Не надо делить армию". Военный эксперт о том, зачем Пригожин "тянет на себя одеяло"

"Не надо делить армию". Военный эксперт о том, зачем Пригожин "тянет на себя одеяло" - 31.05.2023 Украина.ру

"Не надо делить армию". Военный эксперт о том, зачем Пригожин "тянет на себя одеяло"

К бойцам ЧВК "Вагнер" нужно относиться как к обычным военнослужащим. Ведь "вагнеровцы" это только острие копья, но есть и другая его часть, без которых копье работать не может. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-05-31T04:48

2023-05-31T04:48

2023-05-31T04:48

новости

чвк "вагнер"

пригожин

армия

потери

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Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не надо преувеличивать собственные потери и при этом преуменьшать роль других воинских частей. Своими заявлениями он создает внутри армии отсутствие единства. Это недопустимо, не надо разделять армию на ЧВК и Минобороны, рассказал эксперт.Если исходить из слов Пригожина о 20 тысячах убитых бойцов, то всего "Вагнер" потерял 60 тысяч человек (вместе с ранеными). После этого "Вагнер" должен был превратиться в ноль, чего не произошло. Так что в словах Пригожина есть некое лукавство, добавил он.Конечно, бойцов ЧВК "Вагнер" нужно лечить в госпиталях и давать им льготы. Но не надо делить армию на кадровых военных, мобилизованных, вагнеровцев и добровольцев. Это деление нас ослабляет и является серьезной проблемой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чвк "вагнер", пригожин, армия, потери