https://ukraina.ru/20230530/1046724541.html

Россия или Украина: что лучше для Мариуполя – узнали на улицах города. Видео

Россия или Украина: что лучше для Мариуполя – узнали на улицах города. Видео - 30.05.2023 Украина.ру

Россия или Украина: что лучше для Мариуполя – узнали на улицах города. Видео

Мариуполь уже год живёт и восстанавливается в составе РФ. О том, что изменилось с приходом большой России, как продвигается интеграция в русский мир и... Украина.ру, 30.05.2023

2023-05-30T16:43

2023-05-30T16:43

2023-05-30T16:43

мариуполь

россия

видео

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Мариуполь уже год живёт и восстанавливается в составе РФ. О том, что изменилось с приходом большой России, как продвигается интеграция в русский мир и развивается городская инфраструктура узнал журналист Украина.ру Александр Чаленко:

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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