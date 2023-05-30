Россия или Украина: что лучше для Мариуполя – узнали на улицах города. Видео - 30.05.2023 Украина.ру
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Россия или Украина: что лучше для Мариуполя – узнали на улицах города. Видео
Россия или Украина: что лучше для Мариуполя – узнали на улицах города. Видео - 30.05.2023 Украина.ру
Россия или Украина: что лучше для Мариуполя – узнали на улицах города. Видео
Мариуполь уже год живёт и восстанавливается в составе РФ. О том, что изменилось с приходом большой России, как продвигается интеграция в русский мир и... Украина.ру, 30.05.2023
2023-05-30T16:43
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мариуполь
россия
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Мариуполь уже год живёт и восстанавливается в составе РФ. О том, что изменилось с приходом большой России, как продвигается интеграция в русский мир и развивается городская инфраструктура узнал журналист Украина.ру Александр Чаленко:
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мариуполь, россия, видео, видео
Мариуполь, Россия, Видео

Россия или Украина: что лучше для Мариуполя – узнали на улицах города. Видео

16:43 30.05.2023
 
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Мариуполь уже год живёт и восстанавливается в составе РФ. О том, что изменилось с приходом большой России, как продвигается интеграция в русский мир и развивается городская инфраструктура узнал журналист Украина.ру Александр Чаленко:
 
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