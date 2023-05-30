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Американцы устали от русофобии, рассказала бывшая помощница Байдена

Американцы устали от русофобии, рассказала бывшая помощница Байдена - 30.05.2023 Украина.ру

Американцы устали от русофобии, рассказала бывшая помощница Байдена

Бывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид заявила, что американцы устали от "русофобской политики Вашингтона", ее слова прозвучали в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"

2023-05-30T16:17

2023-05-30T16:17

2023-05-30T16:17

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Некоторое время назад американский сенатор Линдси Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после чего его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.Она также уверена, что из-за сложившейся ситуации американская экономика "находится в состоянии свободного падения".Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230512/1046154897.html

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новости, украина, нато, сша, русофобия