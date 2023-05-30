Американцы устали от русофобии, рассказала бывшая помощница Байдена - 30.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230530/1046721601.html
Американцы устали от русофобии, рассказала бывшая помощница Байдена
Американцы устали от русофобии, рассказала бывшая помощница Байдена - 30.05.2023 Украина.ру
Американцы устали от русофобии, рассказала бывшая помощница Байдена
Бывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид заявила, что американцы устали от "русофобской политики Вашингтона", ее слова прозвучали в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"
2023-05-30T16:17
2023-05-30T16:17
новости
украина
нато
сша
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
Некоторое время назад американский сенатор Линдси Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после чего его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.Она также уверена, что из-за сложившейся ситуации американская экономика "находится в состоянии свободного падения".Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230512/1046154897.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нато, сша, русофобия
Новости, Украина, НАТО, США, Русофобия

Американцы устали от русофобии, рассказала бывшая помощница Байдена

16:17 30.05.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Бывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид заявила, что американцы устали от "русофобской политики Вашингтона", ее слова прозвучали в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"
Некоторое время назад американский сенатор Линдси Грэм в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что смерть граждан России является удачной тратой американских денег, после чего его подвергли жёсткой критике со стороны российских официальных лиц.
Американскому народу очень надоело слушать про русофобию, и опросы показывают, что американцы не поддерживают эту опосредованную войну, которую ведут США и НАТО . В Вашингтоне проводятся демонстрации против войн, люди протестуют против всех тех средств, которые тратятся на оборонный бюджет", - сказала Рид.
Она также уверена, что из-за сложившейся ситуации американская экономика "находится в состоянии свободного падения".
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила также дать правовое определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление.
В интервью изданию Украина.ру политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов сказал, что киевский террористический режим угрожает существованию России.
Слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова об убийстве русских во всём мире говорят о том, что власти страны ставят целью уничтожить РФ как государство и разделить её на части, считает он.
На данный момент, среди украинских политиков нет таких, которые могли быть изменить политическую риторику страны и отказаться от антироссийского направления, отметил Корнилов.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Корнилова на сайте Украина.ру
Заседание Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 11:10
Депутат Яровая предложила установить уголовную ответственность за русофобиюДепутат Государственной Думы Ирина Яровая предложила дать точное определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить уголовную ответственность за её проявление. Об этом сообщило РИА Новости 12 мая
 
НовостиУкраинаНАТОСШАРусофобия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45В Анкаре назвали ориентировочную дату инагурации Эрдогана
20:18Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы
20:01Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ
19:47Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА
19:36В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
19:16Британия готовит ракетную атаку на Москву
19:13Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
18:49Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
18:36США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
18:14Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ
18:00Стальной хребет Донбасса
17:55Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине
17:55В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
17:48Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
17:37Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС
17:24Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников
16:50Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу
16:49СМИ: Украина может уйти за долги
16:45Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ Залужного
16:43"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет
Лента новостейМолния