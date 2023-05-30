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Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово
Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово - 30.05.2023 Украина.ру
Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово
Потребуются решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает правительство США, для урегулирования ситуации в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая
2023-05-30T16:00
2023-05-30T16:00
2023-05-30T16:00
новости
косово
сербия
мид рф
мария захарова
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Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор сербов в регионе.В МИД РФ подчеркнули, что основной задачей остается создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя .Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230411/1045206370.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, косово, сербия, мид рф, мария захарова
Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово
Потребуются решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает правительство США, для урегулирования ситуации в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая
Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор сербов в регионе.
"Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время "отселить" новоявленных "мэров" из зданий муниципалитетов в другие объекты", - говорится в комментарии Захаровой.
В МИД РФ подчеркнули, что основной задачей остается создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя .
Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.
Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру