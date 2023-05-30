Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово - 30.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230530/1046720213.html
Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово
Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово - 30.05.2023 Украина.ру
Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово
Потребуются решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает правительство США, для урегулирования ситуации в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая
2023-05-30T16:00
2023-05-30T16:00
новости
косово
сербия
мид рф
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102797/04/1027970435_0:157:2296:1449_1920x0_80_0_0_9bb0bcd920ca030d0ec39ac545d4945e.jpg
Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор сербов в регионе.В МИД РФ подчеркнули, что основной задачей остается создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя .Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230411/1045206370.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102797/04/1027970435_205:0:2296:1568_1920x0_80_0_0_7b4799efa0d1ffc62b51433e86218e60.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, косово, сербия, мид рф, мария захарова
Новости, Косово, Сербия, МИД РФ, Мария Захарова

Российский МИД призвал Запад к решительным шагам для урегулирования ситуации в Косово

16:00 30.05.2023
 
© commons.wikimedia.org / Nick MacdonaldКосово KFOR
Косово KFOR - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© commons.wikimedia.org / Nick Macdonald
Читать в
Потребуются решительные шаги по деэскалации, а не полумеры, которые предлагает правительство США, для урегулирования ситуации в Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая
Несколько дней назад, 28 мая, министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что в Косово может начаться эскалация конфликта, в ходе которого режим самопровозглашённой республики может продолжить террор сербов в регионе.

"Нужны решительные шаги по деэскалации, а не полумеры наподобие идеи американцев на время "отселить" новоявленных "мэров" из зданий муниципалитетов в другие объекты", - говорится в комментарии Захаровой.

В МИД РФ подчеркнули, что основной задачей остается создание в крае сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя .
Некоторое время назад стало известно, что правительство самопровозглашенной республики разрешило военизированным силам безопасности Косово действовать по всей территории края, несмотря на запрет ЕС входить в муниципалитеты на севере, где живут этнические сербы.
Власти Сербии заявили, что косовско-албанские власти настроены только на обострение обстановки и насилие в регионе.
Ранее в интервью изданию Украина.ру писатель Владимир Видеманн сказал, что на ситуацию в Косово влияет раскол между политическими элитами, который наблюдается на данный момент во всём мире.
Сейчас международные правила и договорённости отодвинуты в сторону, а когда начался раскол между крупными игроками на политической арене, более мелкие их союзники осознали ослабление контроля и решили извлечь из этого пользу для себя, отметил он.
Всё это расшатало обстановку по всему миру и политики теперь поступают, исходя из того, что выгодно здесь и сейчас, подчеркнул писатель.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Видеманна на сайте Украина.ру
Крупнейшая акция протеста против провозглашения независимости Косово проходит в Белграде. - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
11 апреля, 15:22
"По украинскому сценарию". Новое обострение в КосовоВласти самопровозглашенного Косово за два года допустили около 300 нападений и других инцидентов в отношении сербов, чтобы вызвать ответную реакцию, напряженность и кризис, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, сообщает РИА Новости 11 апреля
 
НовостиКосовоСербияМИД РФМария Захарова
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45В Анкаре назвали ориентировочную дату инагурации Эрдогана
20:18Анкара и Вашингтон провели переговоры по вопросам Черноморской инициативы
20:01Вашингтон подверг критике контрнаступление Зеленского - СМИ
19:47Грэг Вайнер об атаке дронов на Москву, госизмене Зеленского и отстранении спортсменов РФ от турниров УЕФА
19:36В НАТО рассуждают о новой помощи Киеву - СМИ
19:16Британия готовит ракетную атаку на Москву
19:13Российское правительство подчеркнуло разницу между действиями ВСУ и ВС РФ
18:49Украинские ВС продолжают обстрелы Белгородской области, есть погибшие
18:36США планируют развязать военный конфликт в Балканском регионе - Global Times
18:14Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФ
18:00Стальной хребет Донбасса
17:55Удары ВС РФ по центрам принятия решений, сроки наступления ВСУ. Итоги 30 мая на Украине
17:55В Евросоюзе не исключили принятия мер против Косово и Сербии - Боррель
17:48Скоро покажем, что такое месть: Кадыров сделал важное заявление по Украине
17:37Путин заявил о стремлении Киева нарушить функционирование ЗАЭС
17:24Кто страдает? Килинкаров о том, кого накажут за атаки беспилотников
16:50Нападение дронов на Москву: реакция Путина, фейк о ртути, как защитить столицу
16:49СМИ: Украина может уйти за долги
16:45Министерство внутренних дел РФ ищет главкома ВСУ Залужного
16:43"Гитлер набирал 14-летних": Киев снизил призывной возраст до 25 лет
Лента новостейМолния