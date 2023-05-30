Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Во вторник, 30 мая, президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день, получая информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью. За этим террористическим актом стоит киевский режим, уверены в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
"Рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС. Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал Песков.
Он добавил, что "слава Богу, нет никаких жертв" и отметил, что в настоящий момент жителям Москвы и Подмосковья ничего не угрожает.
По словам Пескова, у президента РФ Владимира Путина сегодня плотный рабочий график, "много встреч и ряд совещаний". В частности, назначена с предпринимателями.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин не планирует выступать с отдельным обращением после атаки БПЛА, а также Кремль не комментирует сообщения о том, что цели дронов якобы находились на Рублевке.
11:19Глава Истры призвала горожан не показывать кадры работы ПВО, "Офицеры России" предложили узаконить идеюГлава городского округа Истра в Московской области Татьяна Витушева призвала местных жителей не публиковать в сети кадры работы российской ПВО. Эту идею поддержали "Офицеры России", предложив запретить выкладывать подобное в сеть. Соответствующие сообщения были опубликовали 30 мая в телеграм-каналах Витушевой и "Офицеров России"
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
К слову, накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.
Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (заявил, что будет убивать русских в любой точке мира) и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк (заявил, что русских нужно "мочить в сортире").