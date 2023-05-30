https://ukraina.ru/20230530/1046713061.html

Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву

Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву - 30.05.2023 Украина.ру

Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву

Во вторник, 30 мая, президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день, получая информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью. За этим террористическим актом стоит киевский режим, уверены в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2023-05-30T13:02

2023-05-30T13:02

2023-05-30T13:02

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атака

москва

беспилотники

дмитрий песков

кремль

украина

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Он добавил, что "слава Богу, нет никаких жертв" и отметил, что в настоящий момент жителям Москвы и Подмосковья ничего не угрожает.По словам Пескова, у президента РФ Владимира Путина сегодня плотный рабочий график, "много встреч и ряд совещаний". В частности, назначена с предпринимателями.Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин не планирует выступать с отдельным обращением после атаки БПЛА, а также Кремль не комментирует сообщения о том, что цели дронов якобы находились на Рублевке.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".К слову, накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (заявил, что будет убивать русских в любой точке мира) и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк (заявил, что русских нужно "мочить в сортире").

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новости, атака, москва, беспилотники, дмитрий песков, кремль, украина