Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву - 30.05.2023 Украина.ру
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Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву
Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву - 30.05.2023 Украина.ру
Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву
Во вторник, 30 мая, президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день, получая информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью. За этим террористическим актом стоит киевский режим, уверены в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2023-05-30T13:02
2023-05-30T13:02
новости
атака
москва
беспилотники
дмитрий песков
кремль
украина
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Он добавил, что "слава Богу, нет никаких жертв" и отметил, что в настоящий момент жителям Москвы и Подмосковья ничего не угрожает.По словам Пескова, у президента РФ Владимира Путина сегодня плотный рабочий график, "много встреч и ряд совещаний". В частности, назначена с предпринимателями.Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин не планирует выступать с отдельным обращением после атаки БПЛА, а также Кремль не комментирует сообщения о том, что цели дронов якобы находились на Рублевке.Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".К слову, накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (заявил, что будет убивать русских в любой точке мира) и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк (заявил, что русских нужно "мочить в сортире").
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новости, атака, москва, беспилотники, дмитрий песков, кремль, украина
Новости, атака, Москва, беспилотники, Дмитрий Песков, Кремль, Украина

Рабочий день начался рано: Песков рассказал, как в Кремле реагировали на атаку БПЛА на Москву

13:02 30.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Во вторник, 30 мая, президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день, получая информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью. За этим террористическим актом стоит киевский режим, уверены в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

"Рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии Министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС. Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО", - сказал Песков.

Он добавил, что "слава Богу, нет никаких жертв" и отметил, что в настоящий момент жителям Москвы и Подмосковья ничего не угрожает.
По словам Пескова, у президента РФ Владимира Путина сегодня плотный рабочий график, "много встреч и ряд совещаний". В частности, назначена с предпринимателями.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Путин не планирует выступать с отдельным обращением после атаки БПЛА, а также Кремль не комментирует сообщения о том, что цели дронов якобы находились на Рублевке.
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
11:19
Глава Истры призвала горожан не показывать кадры работы ПВО, "Офицеры России" предложили узаконить идеюГлава городского округа Истра в Московской области Татьяна Витушева призвала местных жителей не публиковать в сети кадры работы российской ПВО. Эту идею поддержали "Офицеры России", предложив запретить выкладывать подобное в сеть. Соответствующие сообщения были опубликовали 30 мая в телеграм-каналах Витушевой и "Офицеров России"
Утром 30 мая стало известно об атаке БПЛА на Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате произошедшего никто серьезно не пострадал, незначительные повреждения получили фасады зданий и остекление домов.
Позже факт подтвердили и в Минобороны, из сообщения ведомства следует, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, все беспилотники были поражены. Три - средствами радиоэлектронной борьбы, пять - сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С".
К слову, накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко в прямом эфире украинского телеканала призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "кошмарить" Москву.
Ранее аналогичные признания в государственном терроризме сделали глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (заявил, что будет убивать русских в любой точке мира) и замглавы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк (заявил, что русских нужно "мочить в сортире").
 
НовостиатакаМосквабеспилотникиДмитрий ПесковКремльУкраина
 
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