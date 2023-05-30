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Линдси Грэм. Подготовка настоящих убийц России и россиян

Линдси Грэм. Подготовка настоящих убийц России и россиян - 30.05.2023 Украина.ру

Линдси Грэм. Подготовка настоящих убийц России и россиян

Конечно, первооткрывательство умственных способностей 67-летнего старшего сенатора США от Южной Каролины Линдси Олина Грэма не принадлежит зампреду Совбеза России 57-летнему Дмитрию Медведеву, который очень метко назвал его старым дураком

2023-05-30T10:46

2023-05-30T10:46

2023-05-30T16:48

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Так Дмитрий Анатольевич охарактеризовал автора слов о том, что «США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов».Проклятие ТекумсеИ Медведев напомнил печальную судьбу Роберта Кеннеди (сенатор от Нью-Йорка, убит в 1968 году), Хьюи Пирса Лонга (сенатор от Луизиана, убит в 1935 году), Клементы Карлоса Пинкни (сенатор Южной Каролины, застрелен в 2015 году в церкви во время изучения Библии) Джона Мильтона Эллиотта (конгрессмен от Кентукки, застрелен 1879 году), Дугласа Уэйна Оуэнса (экс-конгрессмен от Юты, доведенный до сердечного приступа в Израиле в 2002 году).Да что там, в США за неполные 100 лет, с 1865 по 1963 год, застрелили четверых президентов, а после — норовили прибить всех последующих. За исключением разве что трех последних — Джо Байдена, Дональда Трампа и Барака Обамы, на которых не покушались, потому что иссякло так называемое проклятие Текумсе, индейского вождя племени шауни, который за нарушение подписанных договоров проклял до седьмого колена всех американских президентов, избранных в год, без остатка делящийся на 20. И все они, вплоть до Джона Кеннеди, избранного в 1960 и убитого в 1963 году, действительно либо умирали, либо были убиты до окончания срока президентских полномочий. Первым выжил избранный в 1980-м Рональд Рейган, которого тяжело ранили.Хотя проклятие Текумсе и сейчас продолжает действовать, но уже слабо. Избранного в 2000 году Джорджа Буша — младшего все же пытались убить, но только слегка попугали. А пришедшего к власти в 2020 году нынешнего Байдена лишь, кажется, достают опасные друзья — Альцгеймер, Паркинсон и сестра их Деменция. Но то такое, и не суть…Какой умный мальчик…Первым замечательный ум сенатора Грэма отметил еще в 2015 году тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп. За глупую критику Грэма в свой адрес Трамп сказал: «Я сегодня видел этого идиота Линдси Грэма по телевизору, он назвал меня болваном». И публично разгласил номер телефона сенатора.А знаете, почему так у них сложилось, как в детской песочнице? Потому, что Трамп не сказал о Грэме ничего хорошего по телевизору, хотя тот и просил его об этом. В итоге Грэм обиделся, начал обзываться, ну и понеслось. Вот такие они там ребята…Потом и другие американские сенаторы разобрались с умом Грэма. И многие в США справедливо считают его безумцем за несдержанность, кровожадность и радикализм высказываний в адрес и американских оппонентов, и особенно России и русских.Например, в марте 2022 года он призывал убить президента России Владимира Путина, пожалев, что в России нет ни Брута, грохнувшего Гая Юлия Цезаря, ни графа Клауса фон Штауфенберга, покушавшегося на Адольфа Гитлера. Даже Вашингтон тогда не поддержал своего сенатора, заявив, что США не выступают за смену режима в Росси.А Москва лишь заявила мягко, что «не всем удается сохранять трезвость ума». А зря. Диагноз надо ставить решительнее. Излечения это не гарантирует, но все хоть будут знать, с кем имеют дело. Грэм к тому времени подтвердил: болезнь русофобии у него хроническая и страшно запущенная.СВО раскрепостила дурачкаПосле начала же спецвоенной операции (СВО) сенатора буквально порвало и разнесло в клочья. Кроме предложения убить российского президента, он стал автором и других наиболее радикальных инициатив по оказанию военной помощи Украине. Выступал за активную передачу Киеву танков и дальнобойных ракет, за обучение пилотов для истребителей F-16 и передачу ВСУ самих самолетов.После того как над Черным морем был сбит российскими истребителями американский беспилотник, проводивший разведку, Грэм орал: «"Если вы когда-нибудь приблизитесь к американскому борту в международном воздушном пространстве, ваш самолет будет сбит", — вот как мы должны сейчас ответить. Что бы Рональд Рейган сделал прямо сейчас? Он бы начал сбивать российские самолеты, если бы они нам угрожали».И именно Грэм в августе прошлого года в эфире одного из местных американских телеканалов первым четко сформулировал максиму, с которой США подходят к неонацистскому режиму в Украине: «Пока мы помогаем Украине оружием, в котором она нуждается, и экономической поддержкой, она будет бороться до последнего человека». То есть до того самого «последнего украинца».И, ясное дело, когда он на прошлой неделе опять прибыл в Киев и потискал «фюрера украинского народа» Владимира Зеленского в застиранном камуфляже, то случился и тот замечательный диалог, который сенатор, по версии Киева, закончил словами: «А русские — сдохнут. Деньги (потраченные США на Украину. — Авт.) — лучшее из наших инвестиций. Никаких компромиссов по помощи Украине».Потом Грэм что-то приплел про то, что если США проиграют «здесь», то есть на Украине, то «следующим будет Тайвань». А следовательно, по мнению сенатора, лучший способ защитить Тайвань и «мировой порядок» — победить Россию. В том числе и в Бахмуте, который недавно взяли войска спецвоенной операции (СВО), и битву за который сенатор Грэм назвал «незаконченной» и пообещал, что «на российских военных вот-вот обрушат сущий ад».Реакция России охладила, но ненадолго«Сущий ад» сенатору пообещали после этих слов в России, где не только высказались о Грэме политики от Кремля до МИДа, но и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний об убийствах россиян.И сенатора попустило слегка. Он вроде бы понял, что перегнул палку и начал оправдываться, что, мол, такого не говорил, а просто похвалил дух украинцев в сопротивлении российскому вторжению и связал это с помощью, предоставленной Вашингтоном. А потом и агентство Reuters опубликовало полную запись разговора, из которой следовало, что скандальные слова Грэма — это действительно нелепый монтаж, склейки, сделанные… в Киеве. Фраза про самое выгодное вложение денег, уверял и Грэм, была произнесена в другом фрагменте беседы. Она относилась к 38 млрд долл. военной помощи, которые Вашингтон передал Украине с февраля 2022 года.Однако просветление Грэма длилось недолго. Он почти сразу же подтвердил диагноз, поставленный ему Медведевым, потому что обвинил в скандале… Россию: «Как обычно, российская пропагандистская машина усердно работает». Несмотря на то, что, напомним, убийственный монтаж его речи был сделан в Киеве.А потом сенатора, как всегда, понесло. В комментарии для Reuters Грэм уточнил: «США сделали хорошее вложение, чтобы помочь освободить Украину от российских военных преступников». А потом ответил и «врачу» Медведеву: дескать, уйдите, освободите украинскую землю «если вы хотите, чтобы русские перестали гибнуть на Украине...» И подвел итог: «Осознание того, что моя приверженность Украине вызвала гнев, приносит мне огромную радость». То есть не раскаялся аж ничуть.Сенатор готовит убийцА иначе и быть не могло. Во всех словах этого Грэма есть и другой, более гнусный и изощренный смысл и даже их изуверское предназначение. Сенатор не зря максимально заострял русофобскую риторику. Показывая такое запредельное для разума и здравого смысла русофобское человеконенавистничество, Грэм готовил убийц россиян. Он сознательно канализировал в направлении России и русских гнев, ненависть и зависть — три основных чувства, которыми сейчас охвачено и руководствуется даже в быту большинство украинского общества.Два остальных ведущих чувства — равнодушие и апатия. И нетрудно понять, что это страшный психологический микст, за которым идет «разрядка» — животный, все парализующий страх. Но страх будет чуть главным позже, а сейчас рулят:— гнев (за то, что приходится терпеть тяготы и невзгоды войны и погибать, терять родных и близких);— ненависть (за то, что войну проигрывают и однозначно проиграют);— зависть (ко всему, что есть у большинства русских и вообще россиян, — воля к победе, победа, высокий уровень жизни, сама жизнь не где-нибудь в бегах, а дома, на Родине).Вот чтобы украинцы до конца воевали и погибали за американские интересы на бойне с Россией, неадекватный сенатор Грэм и подыгрывал другому такому же в камуфляже, которого он глубоко, искренне и оправданно даже не ненавидит, а просто до рвотных позывов презирает. Как бешеную собаку, которую скоро придется усыпить. Это же видно невооруженным взглядом на видео — презрение так и проступало на лице американца сквозь вежливую улыбку-маску.Именно стараниями таких, как эта парочка, по заказу Вашингтона и ведомого им коллективного Запада в мире началась «отмена России» — попытка изолировать Россию и русских от мира. От политики и экономики до культуры и духовности. Запад задействовал все: от санкций и рестрикций, типа обоснованных идеологией, до прямых запретов и произвола в отношении российских граждан, компаний, учреждений. Русских всех национальностей поделили на «правильных» и «неправильных», «хороших» и «плохих» и постарались окружить их Родину тотальным и сплошным железным занавесом с той стороны российских границ.Итог известенТакие, как Грэм и ему подобные, уже породили в Украине начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, советника главы Офиса президента (ОПУ) Михаила Подоляка, которые открыто призывают убивать русских. И готовятся это делать на «освобожденных» территориях Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсонщины.А сейчас против России и россиян готовят еще более горячую войну. Газета Washington Post сообщила, что на стороне Киева могут воевать тысячи наемников из США. По информации газеты, в начале 2022 года в Киеве заявляли, что более 20 тысяч граждан США выразили желание присоединиться к иностранному легиону и получать от 500 до 3500 долларов в месяц в обмен на контрактное обязательство служить в течение нескольких месяцев. «Неясно, сколько американцев пошли на такой риск (поехали на Украину для участия в конфликте). Возможно, тысячи. Они сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность», — написала газета.Это и есть результат осознанного «помешательства» сенатора Грэма и таких, как он. Они знают, что делают.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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