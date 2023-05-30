Киевский режим – режим похитителей и вымогателей
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Не знаю, кем и когда еще в современной истории правительствами стран, называющих себя независимыми, практиковалось регулярное похищение собственных, неугодных этим правительствами граждан, с тем, чтобы использовать их потом в качестве обменного фонда для выдачи за границу в обмен на собственных пленных военнослужащих
Возможно, это еще одно украинское ноу-хау его креативного нацистского режима нерабов и борцов за свободу с демократией.
В конце прошлой недели, на фоне стольких печальных и трагических известий, появилась, наконец, одна очень хорошая новость.
Киевскими властями освобожден замечательный украинский поэт, сатирик и писатель Ян Таксюр, ранее приговоренный украинским судом к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества "за государственную измену".
Сегодня ему 71 год, он болен раком, провел 6 месяцев в тюрьме и потом находился под домашним арестом.
"Государственная измена", в переводе с новояза власти, это критика преступного режима и поддержка Украинской православной церкви, которой украинское государство объявило войну.
Ян Таксюр, вместе с российскими военнопленными был обменян на украинских военных, взятых в плен в боях в Бахмуте, до того, как этот город вновь стал Артемовском, и после перевезен в Россию.
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Таксюр – не первый украинский гражданский, обменянный Украиной России на украинских военных.
Кроме самого известного случая – обмена политика, лидера главной украинской оппозиционной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, в сентябре 2022 года обменянного российскими властями на украинских военных, попавших в плен в Мариуполе и окрестностях, есть многие другие.
Сегодня это многие священники Украинской православной церкви, которую киевские власти откровенно и вслух готовят для "обменного фонда".
Причем интересно, что несмотря на то, что в многочисленных сводках об обмене военнопленными между Украиной и Россией, очень часто вместе военными упоминаются и гражданские лица, но их имена замалчиваются, а если попытаться найти в интернете более конкретную и подробную информацию – мировая демократическая независимая пресса немедленно предложит десятки вариаций истории о "захвате агрессором в заложники тысяч украинских заложников" вполне в стиле фантазий о Буче и подобных стандартных заготовок.
Причем то, что еще несколько лет назад считалось вполне солидными изданиями, уже превзошло любую вчерашнюю желтую прессу, отличаясь от неё разве что литературным качеством изложения и разрешением фотографий.
Мне кажется очень странным и несправедливым то, что регулярное использование украинским правительством гражданских заложников не только по понятным причинам не вызывает никаких вопросов на Западе, но и в России стало уже чем-то, что само собой разумеется и не является одной из центральных тем общественной дискуссии.
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Разумеется, эта практика – еще один штрих к портрету режима, для которого население Украины – средство собственного бизнеса, и если быть справедливыми – путь к этой логике начинался задолго до президентства Зеленского и даже до Майдана.
Олигархические группы, взявшие страну под полный контроль после так называемой "независимости" начали постоянное планомерное разрушение всей социальной сферы, унаследованной от советского периода.
Украина годами готовилась к "Майдану", генеральной репетицией которого была "Оранжевая революция" Ющенко, впервые полностью развернувшей корабль украинской государственности к берегам Запада.
Страна превращалась в колонию постепенно, незаметно для её населения, наивного мало политизированного, обладавшего огромным гражданским инфантилизмом, как и большинство жителей бывшего СССР.
Полный контроль над территорией Украины был немыслим без социально-исторического перевоспитания ее населения, что активно проводилось в комбинации двух векторов – антироссийского и антикоммунистического – парадоксальным образом как раз того, что сделало возможным существование украинской культуры и государственности.
Нынешнее похищение населения государством, уже ставшего инструментом власти крупного украинского и иностранного бизнеса, начиналось с реформы системы образования, сначала похитившей у украинской молодежи возможность понимания истории собственной страны.
Потом культура была заменена шароварным шоу, высокотехнологичная экономика – конкурсами самого большого бутерброда с салом, а национальный суверенитет – размахиванием государственными флагами.
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