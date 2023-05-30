Киевский режим – режим похитителей и вымогателей - 30.05.2023 Украина.ру
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Киевский режим – режим похитителей и вымогателей
Киевский режим – режим похитителей и вымогателей - 30.05.2023 Украина.ру
Киевский режим – режим похитителей и вымогателей
Не знаю, кем и когда еще в современной истории правительствами стран, называющих себя независимыми, практиковалось регулярное похищение собственных, неугодных этим правительствами граждан, с тем, чтобы использовать их потом в качестве обменного фонда для выдачи за границу в обмен на собственных пленных военнослужащих
2023-05-30T12:25
2023-05-30T12:25
мнения
украина
киевский режим
госизмена
обмен пленными
военнопленные
россия
запад
заложники
сбу
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Возможно, это еще одно украинское ноу-хау его креативного нацистского режима нерабов и борцов за свободу с демократией.В конце прошлой недели, на фоне стольких печальных и трагических известий, появилась, наконец, одна очень хорошая новость. Киевскими властями освобожден замечательный украинский поэт, сатирик и писатель Ян Таксюр, ранее приговоренный украинским судом к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества "за государственную измену". Сегодня ему 71 год, он болен раком, провел 6 месяцев в тюрьме и потом находился под домашним арестом. "Государственная измена", в переводе с новояза власти, это критика преступного режима и поддержка Украинской православной церкви, которой украинское государство объявило войну. Ян Таксюр, вместе с российскими военнопленными был обменян на украинских военных, взятых в плен в боях в Бахмуте, до того, как этот город вновь стал Артемовском, и после перевезен в Россию.Таксюр – не первый украинский гражданский, обменянный Украиной России на украинских военных. Кроме самого известного случая – обмена политика, лидера главной украинской оппозиционной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, в сентябре 2022 года обменянного российскими властями на украинских военных, попавших в плен в Мариуполе и окрестностях, есть многие другие. Сегодня это многие священники Украинской православной церкви, которую киевские власти откровенно и вслух готовят для "обменного фонда". Причем интересно, что несмотря на то, что в многочисленных сводках об обмене военнопленными между Украиной и Россией, очень часто вместе военными упоминаются и гражданские лица, но их имена замалчиваются, а если попытаться найти в интернете более конкретную и подробную информацию – мировая демократическая независимая пресса немедленно предложит десятки вариаций истории о "захвате агрессором в заложники тысяч украинских заложников" вполне в стиле фантазий о Буче и подобных стандартных заготовок. Причем то, что еще несколько лет назад считалось вполне солидными изданиями, уже превзошло любую вчерашнюю желтую прессу, отличаясь от неё разве что литературным качеством изложения и разрешением фотографий.Мне кажется очень странным и несправедливым то, что регулярное использование украинским правительством гражданских заложников не только по понятным причинам не вызывает никаких вопросов на Западе, но и в России стало уже чем-то, что само собой разумеется и не является одной из центральных тем общественной дискуссии.Разумеется, эта практика – еще один штрих к портрету режима, для которого население Украины – средство собственного бизнеса, и если быть справедливыми – путь к этой логике начинался задолго до президентства Зеленского и даже до Майдана.Олигархические группы, взявшие страну под полный контроль после так называемой "независимости" начали постоянное планомерное разрушение всей социальной сферы, унаследованной от советского периода. Украина годами готовилась к "Майдану", генеральной репетицией которого была "Оранжевая революция" Ющенко, впервые полностью развернувшей корабль украинской государственности к берегам Запада. Страна превращалась в колонию постепенно, незаметно для её населения, наивного мало политизированного, обладавшего огромным гражданским инфантилизмом, как и большинство жителей бывшего СССР. Полный контроль над территорией Украины был немыслим без социально-исторического перевоспитания ее населения, что активно проводилось в комбинации двух векторов – антироссийского и антикоммунистического – парадоксальным образом как раз того, что сделало возможным существование украинской культуры и государственности. Нынешнее похищение населения государством, уже ставшего инструментом власти крупного украинского и иностранного бизнеса, начиналось с реформы системы образования, сначала похитившей у украинской молодежи возможность понимания истории собственной страны. Потом культура была заменена шароварным шоу, высокотехнологичная экономика – конкурсами самого большого бутерброда с салом, а национальный суверенитет – размахиванием государственными флагами.Неугодные власти украинские гражданские, ждущие сегодня в подвалах СБУ везения в виде депортации из собственной страны в процессе обмена на военнопленных – неотъемлемая часть нового государственного проекта, в котором вчерашние близнецы-братья, нацизм и неолиберализм, слились в единое целое.
https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html
https://ukraina.ru/20230403/1044945856.html
https://ukraina.ru/20230519/1046384325.html
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мнения, украина, киевский режим, госизмена, обмен пленными, военнопленные, россия, запад, заложники, сбу
Мнения, Украина, киевский режим, госизмена, обмен пленными, военнопленные, Россия, Запад, заложники, СБУ

Киевский режим – режим похитителей и вымогателей

12:25 30.05.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Олег Ясинский авторы
Олег Ясинский
специально для Ukraina.ru
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Не знаю, кем и когда еще в современной истории правительствами стран, называющих себя независимыми, практиковалось регулярное похищение собственных, неугодных этим правительствами граждан, с тем, чтобы использовать их потом в качестве обменного фонда для выдачи за границу в обмен на собственных пленных военнослужащих
Возможно, это еще одно украинское ноу-хау его креативного нацистского режима нерабов и борцов за свободу с демократией.
В конце прошлой недели, на фоне стольких печальных и трагических известий, появилась, наконец, одна очень хорошая новость.
Киевскими властями освобожден замечательный украинский поэт, сатирик и писатель Ян Таксюр, ранее приговоренный украинским судом к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества "за государственную измену".
Сегодня ему 71 год, он болен раком, провел 6 месяцев в тюрьме и потом находился под домашним арестом.
"Государственная измена", в переводе с новояза власти, это критика преступного режима и поддержка Украинской православной церкви, которой украинское государство объявило войну.
Ян Таксюр, вместе с российскими военнопленными был обменян на украинских военных, взятых в плен в боях в Бахмуте, до того, как этот город вновь стал Артемовском, и после перевезен в Россию.
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Таксюр – не первый украинский гражданский, обменянный Украиной России на украинских военных.
Кроме самого известного случая – обмена политика, лидера главной украинской оппозиционной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, в сентябре 2022 года обменянного российскими властями на украинских военных, попавших в плен в Мариуполе и окрестностях, есть многие другие.
Сегодня это многие священники Украинской православной церкви, которую киевские власти откровенно и вслух готовят для "обменного фонда".
Причем интересно, что несмотря на то, что в многочисленных сводках об обмене военнопленными между Украиной и Россией, очень часто вместе военными упоминаются и гражданские лица, но их имена замалчиваются, а если попытаться найти в интернете более конкретную и подробную информацию – мировая демократическая независимая пресса немедленно предложит десятки вариаций истории о "захвате агрессором в заложники тысяч украинских заложников" вполне в стиле фантазий о Буче и подобных стандартных заготовок.
Причем то, что еще несколько лет назад считалось вполне солидными изданиями, уже превзошло любую вчерашнюю желтую прессу, отличаясь от неё разве что литературным качеством изложения и разрешением фотографий.
Мне кажется очень странным и несправедливым то, что регулярное использование украинским правительством гражданских заложников не только по понятным причинам не вызывает никаких вопросов на Западе, но и в России стало уже чем-то, что само собой разумеется и не является одной из центральных тем общественной дискуссии.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2023
3 апреля, 13:27
Нацистские подонки ждут команды "фас". По ком звонит колокол Киево-Печерской лаврыНикогда не думал, что так часто буду говорить на тему церкви. Я – человек сугубо светский, глубоко уважающий веру моих друзей и знакомых, представляющих разные кредо, но обычно далекий от религиозных вопросов
Разумеется, эта практика – еще один штрих к портрету режима, для которого население Украины – средство собственного бизнеса, и если быть справедливыми – путь к этой логике начинался задолго до президентства Зеленского и даже до Майдана.
Олигархические группы, взявшие страну под полный контроль после так называемой "независимости" начали постоянное планомерное разрушение всей социальной сферы, унаследованной от советского периода.
Украина годами готовилась к "Майдану", генеральной репетицией которого была "Оранжевая революция" Ющенко, впервые полностью развернувшей корабль украинской государственности к берегам Запада.
Страна превращалась в колонию постепенно, незаметно для её населения, наивного мало политизированного, обладавшего огромным гражданским инфантилизмом, как и большинство жителей бывшего СССР.
Полный контроль над территорией Украины был немыслим без социально-исторического перевоспитания ее населения, что активно проводилось в комбинации двух векторов – антироссийского и антикоммунистического – парадоксальным образом как раз того, что сделало возможным существование украинской культуры и государственности.
Нынешнее похищение населения государством, уже ставшего инструментом власти крупного украинского и иностранного бизнеса, начиналось с реформы системы образования, сначала похитившей у украинской молодежи возможность понимания истории собственной страны.
Потом культура была заменена шароварным шоу, высокотехнологичная экономика – конкурсами самого большого бутерброда с салом, а национальный суверенитет – размахиванием государственными флагами.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 17:53
Судьба брошенных. Почему в политических делах на Украине никогда нельзя идти на самооговорПосле отхода российских войск из ряда занятых в первые месяцы СВО областей, эвакуироваться смогли далеко не все жители. Многих из них украинские власти обвинили в коллаборационизме по совершенно надуманным поводам — от получения и раздачи гуманитарной помощи до поддержания правопорядка в своих населенных пунктах
Неугодные власти украинские гражданские, ждущие сегодня в подвалах СБУ везения в виде депортации из собственной страны в процессе обмена на военнопленных – неотъемлемая часть нового государственного проекта, в котором вчерашние близнецы-братья, нацизм и неолиберализм, слились в единое целое.
 
МненияУкраинакиевский режимгосизменаобмен пленнымивоеннопленныеРоссияЗападзаложникиСБУ
 
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