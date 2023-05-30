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Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет, заявили экстренные службы
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет, заявили экстренные службы - 30.05.2023 Украина.ру
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет, заявили экстренные службы
Два беспилотника попали в жилые дома в Москве: один на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве, сообщило 30 мая РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб
2023-05-30T07:42
2023-05-30T07:42
2023-05-30T09:08
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Как сообщается, также хлопок, похожий на взрыв услышала корреспондент агентства в Красногорске (Павшинская Пойма).По её словам, звук был похож на звук грома."Беспилотник также попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО. Произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей", - сказал собеседник агентства.Сообщается, что в результате попадания БПЛА никто серьёзно не пострадал.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, москва, бпла, беспилотник, беспилотники, сергей собянин
Новости, Москва, БПЛА, беспилотник, беспилотники, Сергей Собянин
Беспилотники попали в два жилых дома в Москве, пострадавших нет, заявили экстренные службы
07:42 30.05.2023 (обновлено: 09:08 30.05.2023)
Два беспилотника попали в жилые дома в Москве: один на Профсоюзной улице, второй на улице Атласова в Новой Москве, сообщило 30 мая РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб