Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин - 30.05.2023 Украина.ру
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Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин
Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин - 30.05.2023 Украина.ру
Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин
По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медпомощью обратились два человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале 30 мая
2023-05-30T09:01
2023-05-30T09:07
новости
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сергей собянин
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Ранее мэр Москвы сообщил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.Мэр также уточнил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.Собянин отметил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.По словам градоначальника, сейчас проводятся мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова.Ранее представитель экстренных служб заявил, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.По его словам, в результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что жители некоторых районов Московской области могли слышать "звуки взрывов — это работает наша ПВО". На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, сообщил глава региона.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, москва, сергей собянин, беспилотники, беспилотник, бпла, юзао, медицинская помощь, скорая помощь, скорая помощь
Новости, Москва, Сергей Собянин, беспилотники, беспилотник, БПЛА, ЮЗАО, медицинская помощь, скорая помощь, скорая помощь

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин

09:01 30.05.2023 (обновлено: 09:07 30.05.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
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По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медпомощью обратились два человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале 30 мая
Ранее мэр Москвы сообщил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
Мэр также уточнил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.

„По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте“. - сообщил мэр.

Собянин отметил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.
По словам градоначальника, сейчас проводятся мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.
Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова.
Ранее представитель экстренных служб заявил, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.
По его словам, в результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что жители некоторых районов Московской области могли слышать "звуки взрывов — это работает наша ПВО". На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, сообщил глава региона.
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07:58
В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - СобянинВ результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 30 мая в своём телеграм-канале
 
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