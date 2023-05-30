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Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин - 30.05.2023 Украина.ру

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал - Собянин

По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медпомощью обратились два человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале 30 мая

2023-05-30T09:01

2023-05-30T09:01

2023-05-30T09:07

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Ранее мэр Москвы сообщил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.Мэр также уточнил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.Собянин отметил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.По словам градоначальника, сейчас проводятся мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова.Ранее представитель экстренных служб заявил, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.По его словам, в результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что жители некоторых районов Московской области могли слышать "звуки взрывов — это работает наша ПВО". На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, сообщил глава региона.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, москва, сергей собянин, беспилотники, беспилотник, бпла, юзао, медицинская помощь, скорая помощь, скорая помощь