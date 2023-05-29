https://ukraina.ru/20230529/1046677458.html

Дмитрий Юрьев: Эрдоган — это проект султанского реванша со всеми его плюсами и минусами

Дмитрий Юрьев: Эрдоган — это проект султанского реванша со всеми его плюсами и минусами - 29.05.2023 Украина.ру

Дмитрий Юрьев: Эрдоган — это проект султанского реванша со всеми его плюсами и минусами

Интересы Турции, о которых мы можем только догадываться, на украинском направлении, Реджеп Эрдоган будет реализовывать с большей степенью уверенности и наступательности. Однако каких-либо принципиальных изменений в его позиции по украинскому конфликту вряд ли стоит ожидать.

2023-05-29T15:31

2023-05-29T15:31

2023-05-29T21:23

турция

интервью

лукашенко

эрдоган

украина

россия

внешняя политика

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Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог Дмитрий Юрьев.Глава ЦИК Турции объявил о победе Реджепа Эрдогана во втором туре президентских выборов. По данным Высшей избирательной комиссии, за Эрдогана проголосовали 52,14 избирателей, за его соперника Кемаля Кылычдароглу — 47,86%. Между двумя кандидатами был разрыв в 2 млн 153 тыс. 473 голосов. Явка превысила 85%, передает Al Jazeera.— Дмитрий Александрович, почему победил Эрдоган? — Начнем с того, что он действительно победил. Сейчас встречаются такие оценки и отзывы, что, дескать, это нельзя назвать уверенной победой — что всего-навсего 52% голосов. Но как раз это свидетельство уверенной победы авторитарного руководителя, который действует в рамках демократической системы, которую, заметьте, Эрдоган не упразднил, хотя оппоненты много раз обвиняли его в нарушении демократии.Использование своего служебного положения, авторитета и пиаровского могущества, связей с определенными слоями населения, которые за него выступают — все это делается в рамках демократической системы. Никто не скажет, что господин Кылычдароглу был лишен возможности бороться, и результаты, набранные им, огромные. Возможно, Эрдоган победил отчасти за счет этого — что в рамках своей собственной системы боролся честно.На мой взгляд, по стилистике, по внешности у Эрдогана есть какие-то аналогии, сходства с Александром Лукашенко. Он столь же решителен, сыплет резкими обвинениями, формулировками. Но, в отличие от Александра Григорьевича, Эрдоган действовал абсолютно в том режиме, в котором его оппонент не был под угрозой, что его немедленно заметут и уберут. Кылычдароглу говорил все, что хотел.Главные его оппоненты – это столицы, прежде всего Стамбул и отчасти Анкара. Но Эрдоган демонстрировал уверенность в своих силах, веру в народную поддержку, которая у него есть. Сегодня можно говорить об эрдогановском поколении. Он у власти уже более 20 лет, если считать время его премьерства, когда премьер был фактическим главой государства.Эрдоган твердо стоит на ногах, опирается на большой слой турецкого народа, в том числе на сельское население, на мелкий бизнес в регионах страны; на идеологическую поддержку со стороны мусульман, политического ислама. В отличие от других стран мусульманского мира, Эрдоган — это тот уникальный случай, когда на базе политического исламизма возник достаточно сильный авторитарный режим, который при этом является государственным. Это не теократическая, а авторитарная власть современного политического типа, но черпающая энергию в возрождающемся политическом исламе.— Эрдоган останется неудобным лидером для западных стран из-за своей непредсказуемости, но продолжит быть движущей силой НАТО и союзником США, усиливая роль Турции на региональном и международном уровнях. Об этом пишет The New York Times. Что значит победа Эрдогана с геополитической точки зрения?— Победа Эрдогана с внешнеполитической, я бы даже сказал с геополитической точки зрения – это действительно событие очень важное, даже в каком-то смысле — решающее. Во всяком случае, это вклад в развитие международных трендов на много лет вперед.Сто лет назад Мустафа Кемаль Ататюрк учредил новую республиканскую Турцию как страну, входящую в европейскую цивилизацию. Эрдоган отрицал идеологию турецкого султаната, который устарел и завел его в тупик, но, сильная или слабая Турция всегда искала себя в европейских раскладах.В Первой мировой войне она участвовала на стороне центральных держав: Германии и Австрии. Во Второй мировой войне — соблюдала нейтралитет, но это была сугубо европейская ситуация. Турция вошла одной из первых в НАТО, претендовала на вступление в Евросоюз, интересуется проблемой отношений с Грецией. Сейчас мы видим, что Эрдоган отрицает в каком-то смысле Ататюрка, но используя политическое наследство последнего, претендует на гораздо большее.Эрдоган — это проект султанского реванша. Эрдоган — это попытка вернуть Турцию в ту позицию, которую занимал султанат на протяжении не одного столетия. Это был центр силы мирового порядка между Европой и Азией, который основывался на сильной власти столицы Великой Римской империи и на проникновении тюркских народов. Последние распростирались на огромную территорию, вплоть до Монголии и Китая, который когда-то тоже контролировался великими монголами. Эрдоган пытается постепенно превратить себя в такой центр силы.— Что делает Эрдоган для этого?— Турция — восьмидесятимиллионная страна, одна из самых крупных в НАТО, с очень хорошо развитой армией. Эрдоган играет в свои игры с Россией и поддерживает хорошие личные отношения с Владимиром Путиным. Эрдоган позволяет себе очень грозно огрызаться на Соединенные Штаты. Он прекрасно, поступательно и довольно тихо, выстраивает крепчайшие отношения с постсоветскими государствами, с тюркским населением — прежде всего с Азербайджаном, о котором многие говорят, что это ассоциированное или дружественное государство. А кто-то считает, что это фактически новая Турция.Другие тюркоязычные страны, Казахстан, Узбекистан, имеют с Турцией отличные отношения. У Турции великолепное инфраструктурное влияние. Турецкие строители и Москву в хорошем смысле захватывают.Исходя из всего этого, мы получаем игрока достаточно хитрого, функционального, у которого есть деньги, средства; есть инструменты проникновения в другие страны не военным путем; есть мощная, харизматичная личность [Эрдоган], у которой есть интересы и желания. Но я не думаю, что есть какие-то ограничения с точки зрения верности тем или иным союзам, кроме верности самому себе, и, наверное, своему народу.Поэтому выборы подводят определенную черту под периодом относительной неопределенности, когда все ждали, когда уже этот Эрдоган закончится. Похоже, что не закончится. В ближайшие пять лет — точно он будет править. А значит, сейчас мы встретимся с новым Эрдоганом, гораздо более уверенным в себе, в своем праве действовать в интересах Турции так, как он это понимает.— Как Эрдоган будет выстраивать сотрудничество с Россией?— Я думаю, что так же, как раньше. Отношения с РФ будут выстраиваться в интересах Турции, так, как он их понимает. Он не будет действовать грубо и антироссийски (так не действовал бы никто, в том числе Кылычдароглу). У Анкары и Москвы слишком много интересов, экономических и политических связей. Эрдогану очень выгодны нормальные отношения с Россией, потому что они повышают его вес в глазах Запада — с ним уже нельзя вести себя с позиции силы с той стороны.Но, сложно назвать Эрдогана пророссийским политиком. Он сугубо протурецкий политик. В той ситуации, которая сейчас складывается в мире, он будет использовать свои возможности по максимуму. В его интересах не победа какой-либо из сил в нынешних мировых раскладах — в его интересах реальная многополярность, а именно — ослабление всех центров силы, чтобы он мог с ними сравниваться. Когда в мире бы возникло некоторое количество, как раньше говорили региональных держав, и с великими державами было бы все не так определенно.Эрдоган фактически является партнером России, но стратегически следует внимательно наблюдать за его активностью. Прежде всего для нас важна политика Турции на тюркском направлении, на направлении как стран СНГ, так и тюркоязычных народов, проживающих на территории России.— Усилит ли Анкара свое влияние на Украину после победы Эрдогана?— Я думаю, что Анкара сохранит свое влияние. Другое дело, что интересы Турции, о которых мы можем только догадываться, на украинском направлении, Эрдоган будет реализовывать с большей степенью уверенности и наступательности. Никаких принципиальных изменений в его позиции по Украине нет, и вряд ли стоит их ожидать.

https://ukraina.ru/20230529/1046660398.html

https://ukraina.ru/20230529/1046670095.html

https://ukraina.ru/20230520/1046402614.html

https://ukraina.ru/20230518/1046305309.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

турция, интервью, лукашенко, эрдоган, украина, россия, внешняя политика