Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области – Рогов - 29.05.2023 Украина.ру
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Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области – Рогов
Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области – Рогов - 29.05.2023 Украина.ру
Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области – Рогов
Российские войска пресекли попытку украинских войск зайти в посёлок Лобковое Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале 29 мая
2023-05-29T14:08
2023-05-29T14:08
новости
всу
запорожское направление
запорожская область
владимир рогов
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По словам Рогова, это не первый подобный случай на данном участке на этом направлении.По его словам, ВСУ пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы ВС РФ оттянули больше сил именно на этот участок фронта.Однако, как отмечает Рогов, "наша разведка благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам, закупаемым за счёт народной помощи, всё видит".Ранее военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру заявил, что наступлению ВСУ на запорожском направлении будут предшествовать многочисленные разведки боем и попытка найти подразделения безлоктевого взаимодействия, где они могли бы просочиться между стоящими рядом подразделениями о опрокинуть фронт.Эксперт сообщал, что на начало марта, согласно некоторым оценкам, численность вражеской группировки составляла порядка 40 тысяч боевиков.По его мнению, а также мнению отдельных военных экспертов, если ВСУ и предпримут наступление, то они нанесут удар не по Бердянску или Мелитополю, а по Волновахе.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Сапонькова а на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
https://ukraina.ru/20230526/1046575341.html
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новости, всу, запорожское направление, запорожская область, владимир рогов
Новости, ВСУ, Запорожское направление, Запорожская область, Владимир Рогов

Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в посёлок Лобковое Запорожской области – Рогов

14:08 29.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска пресекли попытку украинских войск зайти в посёлок Лобковое Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своём телеграм-канале 29 мая
По словам Рогова, это не первый подобный случай на данном участке на этом направлении.
"Нацисты получили достойный отпор". – написал Рогов.
По его словам, ВСУ пытаются создать иллюзию присутствия, чтобы ВС РФ оттянули больше сил именно на этот участок фронта.
Однако, как отмечает Рогов, "наша разведка благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам, закупаемым за счёт народной помощи, всё видит".
Ранее военный журналист Роман Сапоньков в интервью изданию Украина.ру заявил, что наступлению ВСУ на запорожском направлении будут предшествовать многочисленные разведки боем и попытка найти подразделения безлоктевого взаимодействия, где они могли бы просочиться между стоящими рядом подразделениями о опрокинуть фронт.
Эксперт сообщал, что на начало марта, согласно некоторым оценкам, численность вражеской группировки составляла порядка 40 тысяч боевиков.
По его мнению, а также мнению отдельных военных экспертов, если ВСУ и предпримут наступление, то они нанесут удар не по Бердянску или Мелитополю, а по Волновахе.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Романа Сапонькова а на нашем сайте.
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Украина не хочет рисковать неудачей. Эксперты в Киеве о том, когда начнется "последнее контрнаступление"Сроки широко анонсированного контнаступления украинских сил постоянно переносятся, при этом одни "говорящие головы" в Киеве намекают, что это наступление уже идет, другие говорят, что надо подождать помощи оружием и боеприпасами от западных партнеров Киева.
 
НовостиВСУЗапорожское направлениеЗапорожская областьВладимир Рогов
 
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