Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги - 29.05.2023 Украина.ру
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Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги
Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги - 29.05.2023 Украина.ру
Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги
Во время воздушной тревоги в Киеве 29 мая жители украинской столицы не смогли попасть на одну из станций метро, использующуюся в качестве укрытия, так как она была закрыта. Соответствующее видео публикуют местные паблики
2023-05-29T12:46
2023-05-29T12:46
новости
украина
киев
метро
бомбоубежища
воздушная тревога
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Пытаясь скрыться в метро на станции "Минская", во время воздушной тревоги, киевляне наткнулись на закрытые двери, они пытались достучаться, но безрезультатно.В понедельник, 28 мая, руководитель военной администрации Киева Сергей Попко рассказал, что город прошлой ночью подвергся самой мощной с начала СВО атаке БПЛА.По его словам, атака на город стала четырнадцатой с начала мая. Беспилотники наносили удары в несколько волн, а режим воздушной тревоги действовал более пяти часов.Весной прошлого года киевский метрополитен использовался многими жителями как бомбоубежище, но после возобновления полноценной работы метро, были введены ограничения на пребывание людей.Владимир Зеленский ранее заявлял, что по всей стране развернуто уже свыше 5,5 тысяч "пунктов несокрушимости". По его словам, украинцы могут получить там помощь в случае отключения в их домах электричества и при наличии проблем с отоплением и водоснабжением. На деле работа этих пунктов вызвала у украинцев многочисленные вопросы. Например, зачастую такие убежища оказываются закрытыми или необорудованными.
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новости, украина, киев, метро, бомбоубежища, воздушная тревога
Новости, Украина, Киев, метро, бомбоубежища, воздушная тревога

Киевлян не пустили в метро во время воздушной тревоги

12:46 29.05.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Во время воздушной тревоги в Киеве 29 мая жители украинской столицы не смогли попасть на одну из станций метро, использующуюся в качестве укрытия, так как она была закрыта. Соответствующее видео публикуют местные паблики
Пытаясь скрыться в метро на станции "Минская", во время воздушной тревоги, киевляне наткнулись на закрытые двери, они пытались достучаться, но безрезультатно.
В понедельник, 28 мая, руководитель военной администрации Киева Сергей Попко рассказал, что город прошлой ночью подвергся самой мощной с начала СВО атаке БПЛА.
По его словам, атака на город стала четырнадцатой с начала мая. Беспилотники наносили удары в несколько волн, а режим воздушной тревоги действовал более пяти часов.
Весной прошлого года киевский метрополитен использовался многими жителями как бомбоубежище, но после возобновления полноценной работы метро, были введены ограничения на пребывание людей.
Владимир Зеленский ранее заявлял, что по всей стране развернуто уже свыше 5,5 тысяч "пунктов несокрушимости". По его словам, украинцы могут получить там помощь в случае отключения в их домах электричества и при наличии проблем с отоплением и водоснабжением.
На деле работа этих пунктов вызвала у украинцев многочисленные вопросы. Например, зачастую такие убежища оказываются закрытыми или необорудованными.
- РИА Новости, 1920, 26.05.2023
26 мая, 05:03
Украина не хочет рисковать неудачей. Эксперты в Киеве о том, когда начнется "последнее контрнаступление"Сроки широко анонсированного контнаступления украинских сил постоянно переносятся, при этом одни "говорящие головы" в Киеве намекают, что это наступление уже идет, другие говорят, что надо подождать помощи оружием и боеприпасами от западных партнеров Киева.
 
НовостиУкраинаКиевметробомбоубежищавоздушная тревога
 
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