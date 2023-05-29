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Одесский порт попал под удар: власти заявили о попаданиях

Одесский порт попал под удар: власти заявили о попаданиях - 29.05.2023 Украина.ру

Одесский порт попал под удар: власти заявили о попаданиях

В ходе удара войск РФ в ночь на 29 мая объекты портовой инфраструктуры в Одессе получили повреждения, сообщил советник главы военной администрации области Сергей Братчук в своём Telegram-канале

2023-05-29T10:00

2023-05-29T10:00

2023-05-29T10:03

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Он сообщил о факте повреждений объектов. По его словам, в ночь на 29 мая воздушная тревога в регионе продолжалась около четырех часов.Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Киеве, а также ряде других областей Украины.Также сирены звучали в Киеве Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.Ранее украинские лётчики сообщали, что не могут вести в полноценный бой, так как их сбивают на расстоянии 300 километров ракетами класса "воздух-воздух" R-37M. По их словам, такое вооружение серьезно ограничило их возможности по выполнению задач.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Владимир Евсеев рассказал, что на вооружении ВС РФ появились прицелы, которые позволяют массово использовать авиабомбы свободного падения как управляемые.Применение этих бомб ломает боевой дух ВСУ не меньше, чем серьезные потери в зоне СВО, добавил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230508/1046027668.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесская область, воздушная тревога, бпла, украина, удары, спецоперация