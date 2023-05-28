Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
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Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ
Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях налёта украинских диверсантов на Белгородскую область
2023-05-28T11:45
2023-05-28T11:45
видео
новости
украина
всу
диверсанты
белгородская область
валерий залужный
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Также он высказался по поводу того, что изменит отстранение Залужного, если подтвердится информация, что он тяжело ранен, и рискнёт ли Россия нанести удары по аэродромам НАТО00:22 – Диверсии в Белгородской области: чего пытается добиться противник? 04:15 – Как создать отряды территориальной обороны в Белгородской области? 06:38 - Украина перебрасывает силы с Артёмовского направления под Красный Лиман и Купянск. Какие задачи там может решить противник, а какие — мы? 10:50 - Наши войска по-прежнему занимают активную оборону? 13:20 - Если информация о тяжелом ранении Залужного окажется правдой, то это будет хорошо для нас или плохо? 15:40 – Передача Украине F-16: о достоинствах натовской авиации.
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видео, новости, украина, всу, диверсанты, белгородская область, валерий залужный, видео
Видео, Новости, Украина, ВСУ, диверсанты, Белгородская область, Валерий Залужный

Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ

11:45 28.05.2023
 
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Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях налёта украинских диверсантов на Белгородскую область
Также он высказался по поводу того, что изменит отстранение Залужного, если подтвердится информация, что он тяжело ранен, и рискнёт ли Россия нанести удары по аэродромам НАТО
00:22 – Диверсии в Белгородской области: чего пытается добиться противник?
04:15 – Как создать отряды территориальной обороны в Белгородской области?
06:38 - Украина перебрасывает силы с Артёмовского направления под Красный Лиман и Купянск. Какие задачи там может решить противник, а какие — мы?
10:50 - Наши войска по-прежнему занимают активную оборону?
13:20 - Если информация о тяжелом ранении Залужного окажется правдой, то это будет хорошо для нас или плохо?
15:40 – Передача Украине F-16: о достоинствах натовской авиации.
 
ВидеоНовостиУкраинаВСУдиверсантыБелгородская областьВалерий Залужный
 
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