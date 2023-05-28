https://ukraina.ru/20230528/1046646712.html
Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ
Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях налёта украинских диверсантов на Белгородскую область
2023-05-28T11:45
2023-05-28T11:45
2023-05-28T11:45
видео
новости
украина
всу
диверсанты
белгородская область
валерий залужный
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Также он высказался по поводу того, что изменит отстранение Залужного, если подтвердится информация, что он тяжело ранен, и рискнёт ли Россия нанести удары по аэродромам НАТО00:22 – Диверсии в Белгородской области: чего пытается добиться противник? 04:15 – Как создать отряды территориальной обороны в Белгородской области? 06:38 - Украина перебрасывает силы с Артёмовского направления под Красный Лиман и Купянск. Какие задачи там может решить противник, а какие — мы? 10:50 - Наши войска по-прежнему занимают активную оборону? 13:20 - Если информация о тяжелом ранении Залужного окажется правдой, то это будет хорошо для нас или плохо? 15:40 – Передача Украине F-16: о достоинствах натовской авиации.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1c/1046646591_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03294f83aa645f0ce4efa8cbc9eafbf0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новости, украина, всу, диверсанты, белгородская область, валерий залужный, видео
Видео, Новости, Украина, ВСУ, диверсанты, Белгородская область, Валерий Залужный
Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ
Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях налёта украинских диверсантов на Белгородскую область
Также он высказался по поводу того, что изменит отстранение Залужного, если подтвердится информация, что он тяжело ранен, и рискнёт ли Россия нанести удары по аэродромам НАТО
00:22 – Диверсии в Белгородской области: чего пытается добиться противник?
04:15 – Как создать отряды территориальной обороны в Белгородской области?
06:38 - Украина перебрасывает силы с Артёмовского направления под Красный Лиман и Купянск. Какие задачи там может решить противник, а какие — мы?
10:50 - Наши войска по-прежнему занимают активную оборону?
13:20 - Если информация о тяжелом ранении Залужного окажется правдой, то это будет хорошо для нас или плохо?
15:40 – Передача Украине F-16: о достоинствах натовской авиации.