https://ukraina.ru/20230528/1046646712.html

Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ

Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру

Где Украина может нанести неожиданные удары: Леонков об операциях, к которым приступают ВСУ

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях налёта украинских диверсантов на Белгородскую область

2023-05-28T11:45

2023-05-28T11:45

2023-05-28T11:45

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диверсанты

белгородская область

валерий залужный

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Также он высказался по поводу того, что изменит отстранение Залужного, если подтвердится информация, что он тяжело ранен, и рискнёт ли Россия нанести удары по аэродромам НАТО00:22 – Диверсии в Белгородской области: чего пытается добиться противник? 04:15 – Как создать отряды территориальной обороны в Белгородской области? 06:38 - Украина перебрасывает силы с Артёмовского направления под Красный Лиман и Купянск. Какие задачи там может решить противник, а какие — мы? 10:50 - Наши войска по-прежнему занимают активную оборону? 13:20 - Если информация о тяжелом ранении Залужного окажется правдой, то это будет хорошо для нас или плохо? 15:40 – Передача Украине F-16: о достоинствах натовской авиации.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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