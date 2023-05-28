Кирилл Коктыш: Ядерное оружие РФ в Белоруссии обнуляет десятилетнюю программу милитаризации Польши - 28.05.2023 Украина.ру
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Кирилл Коктыш: Ядерное оружие РФ в Белоруссии обнуляет десятилетнюю программу милитаризации Польши
Кирилл Коктыш: Ядерное оружие РФ в Белоруссии обнуляет десятилетнюю программу милитаризации Польши - 28.05.2023 Украина.ру
Кирилл Коктыш: Ядерное оружие РФ в Белоруссии обнуляет десятилетнюю программу милитаризации Польши
Пока в Белоруссии находится тактическое ядерное оружие никто не посмеет на нее напасть. В союзном России государстве также может быть размещено стратегическое ядерное оружие. Для этого по распоряжению Александра Лукашенко в полном порядке поддерживаются все советские площадки, утверждает доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.
2023-05-28T05:56
2023-05-28T05:56
ядерное оружие
интервью
белоруссия
россия
польша
лукашенко
всу
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руМинистры обороны Беларуси и России 25 мая подписали в Минске документы о размещении нестратегического тактического ядерного оружия (ТЯО) в республике.— Кирилл Евгеньевич, как вы лично оценили данное действо?— Дело в том, что Белоруссия с 2020 года, и даже с более раннего времени, является объектом достаточно интенсивного воздействия. В очередной раз польский генерал, польский Златоуст, генерал Вальдемар Скшыпчак подтвердил, что Польша активно готовится к революции в Беларуси, оплачивает полк имени Кастуся Калиновского.Теперь в случае возможного вторжения либо активных действий в отношении Белоруссии, которые угрожали бы ее границам, цена вопроса для Варшавы обозначена. Россия обнулила десятилетнюю программу милитаризации Польши, все проекты, которые инвестировались, связи, которые выстраивались.Учитывая, что польское руководство с их фантомными болями хочется восстановить Речь Посполитую и думает о новой Унии 1567 года, действия России и Белоруссии сводят на нет польский национализм. Варшава, нынешняя польская элита видела себя в качестве воскресителя Речи Посполитой от моря до моря, включающей Прибалтику, Украину и заканчивающуюся на Чёрном море.— Александр Лукашенко на заявление экс-замминистра обороны Польши о подготовке восстания в Белоруссии ответил: пусть приходят, мы готовы. Насколько с технической точки зрения возможен такой сценарий?— Технически в случае вторжения в Беларусь просто полетит ракета в Варшаву. Естественно, всё гарантировать не сможет никто. Со стороны Украины граница у Беларуси большая — более 1000 км; с Польшей — около 400; с Литовской Республикой — почти 700; с Латвией — около 200 км.— Насколько это долговременная история — размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии?— В обозримом будущем оно будет — никто не собирается ТЯО убирать из Беларуси. Ядерное оружие всегда гарантирует повышенную безопасность. Никто в мире не посмеет напасть на ядерную державу. Даже попытки Соединённых Штатов танцевать вокруг Северной Кореи, как мы видим, окончились только показательной демонстрацией.— Может ли возникнуть необходимость введения в Белоруссию стратегического ядерного оружия? В каком случае этого можно ожидать?— Это не исключено. Для размещения стратегического ядерного оружия у Беларуси все есть: все советские площадки поддерживаются в полном порядке по распоряжению Александра Лукашенко. В случае необходимости разместить такие вооружения в Беларуси очень легко. Другой вопрос, в отношении кого это будут делать? В отношении Британии? Наверное, это уместно, только если нужно будет взять под прицел стратегическое ядерное оружие, начиная с Германии, Франции и далее.— Не получится ли так, что при изменении внутриполитической обстановки в Белоруссии, российская ядерная система выйдет из-под контроля РФ?— Нет. Этот вариант, считаю, исключённым. Тем более, что белорусская система институализирована гораздо в большей степени, чем российская — в том смысле, что миссии функциональных институтов не зависят от тех людей, которые их заполняют. Кстати, в Беларуси в отличие от России, идеология преподаётся в школах уже в течение 15 лет. Здесь все сделано для того, чтобы курс Белоруссии успешно воспроизводился в любой ситуации и при любых персонажах. Если сравнивать с любой другой страной, то уровень защиты Беларуси достаточно высок.— Какие особенности политики Александра Лукашенко вы можете отметить? Некоторые эксперты довольно часто отмечают, что Минск смотрит на две стороны…— Все ссоры с Беларусью и балансирование последней происходили в ситуациях, когда в Москве доминировал либеральный курс и либеральные установки по отношению к Минску. Соответственно, действовала презумпция, что для того, чтобы Беларусь была дружественной, нужно скупить белорусские активы, скупить российским капиталом.Беларусь была даже не против продажи определенных активов, но ставила условие — эти активы должны работать, как, например, тот же МАЗ, с которым Дерипаска вёл переговоры с 2001 года. Но таких гарантий российский олигархичный бизнес не давал. Собственно говоря, из-за нежелания продавать активы, сохранять народную собственность, Александра Григорьевича и стали обвинять, что он смотрит на две стороны. Президент Беларуси, естественно, балансировал, но между тремя точками притяжения: Россией, Китаем и Западом.Но в этом плане Беларусь ориентировалась понятным образом системно на Россию. И любой человек, который разбирается немножко в политэкономии, прекрасно понимает, что если белорусская промышленность завязана на российский рынок, а на белорусскую промышленность завязан уровень урбанизации и доходы примерно 30% трудоспособного населения, то это тот самый фундамент, который обеспечивает институциональную, долгосрочную дружественность Белоруссии и России, чтобы там ни происходило.— Может ли подписание документов о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии как-то повлиять на ситуацию на фронте? Могут ли ВСУ отменить наступление?— Решение о применении тактического ядерного оружия — это прерогатива российского президента. До сих пор Россия воздерживалась от его применения, но такая возможность всегда сохраняется, что в том числе является частью политики. То есть здесь РФ не заинтересована во взятии на себя дополнительных обязательств в части применения-неприменения ТЯО — просто для того, чтобы не упрощать картину мира для внешних контрагентов.
https://ukraina.ru/20230518/1046345576.html
https://ukraina.ru/20230526/1046613512.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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ядерное оружие, интервью, белоруссия, россия, польша, лукашенко, всу
Ядерное оружие, Интервью, Белоруссия, Россия, Польша, Лукашенко, ВСУ

Кирилл Коктыш: Ядерное оружие РФ в Белоруссии обнуляет десятилетнюю программу милитаризации Польши

05:56 28.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловКирилл Коктыш интервью
Кирилл Коктыш интервью - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Анна Черкасова
Корреспондент
Все материалы
Пока в Белоруссии находится тактическое ядерное оружие никто не посмеет на нее напасть. В союзном России государстве также может быть размещено стратегическое ядерное оружие. Для этого по распоряжению Александра Лукашенко в полном порядке поддерживаются все советские площадки, утверждает доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Министры обороны Беларуси и России 25 мая подписали в Минске документы о размещении нестратегического тактического ядерного оружия (ТЯО) в республике.
— Кирилл Евгеньевич, как вы лично оценили данное действо?
— Дело в том, что Белоруссия с 2020 года, и даже с более раннего времени, является объектом достаточно интенсивного воздействия. В очередной раз польский генерал, польский Златоуст, генерал Вальдемар Скшыпчак подтвердил, что Польша активно готовится к революции в Беларуси, оплачивает полк имени Кастуся Калиновского.
Теперь в случае возможного вторжения либо активных действий в отношении Белоруссии, которые угрожали бы ее границам, цена вопроса для Варшавы обозначена. Россия обнулила десятилетнюю программу милитаризации Польши, все проекты, которые инвестировались, связи, которые выстраивались.
Учитывая, что польское руководство с их фантомными болями хочется восстановить Речь Посполитую и думает о новой Унии 1567 года, действия России и Белоруссии сводят на нет польский национализм. Варшава, нынешняя польская элита видела себя в качестве воскресителя Речи Посполитой от моря до моря, включающей Прибалтику, Украину и заканчивающуюся на Чёрном море.
Кирилл Коктыш - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
18 мая, 20:12
Кирилл Коктыш: кто онЧлен совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО
— Александр Лукашенко на заявление экс-замминистра обороны Польши о подготовке восстания в Белоруссии ответил: пусть приходят, мы готовы. Насколько с технической точки зрения возможен такой сценарий?
— Технически в случае вторжения в Беларусь просто полетит ракета в Варшаву. Естественно, всё гарантировать не сможет никто. Со стороны Украины граница у Беларуси большая — более 1000 км; с Польшей — около 400; с Литовской Республикой — почти 700; с Латвией — около 200 км.
— Насколько это долговременная история — размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии?
— В обозримом будущем оно будет — никто не собирается ТЯО убирать из Беларуси. Ядерное оружие всегда гарантирует повышенную безопасность. Никто в мире не посмеет напасть на ядерную державу. Даже попытки Соединённых Штатов танцевать вокруг Северной Кореи, как мы видим, окончились только показательной демонстрацией.
— Может ли возникнуть необходимость введения в Белоруссию стратегического ядерного оружия? В каком случае этого можно ожидать?
Это не исключено. Для размещения стратегического ядерного оружия у Беларуси все есть: все советские площадки поддерживаются в полном порядке по распоряжению Александра Лукашенко. В случае необходимости разместить такие вооружения в Беларуси очень легко. Другой вопрос, в отношении кого это будут делать? В отношении Британии? Наверное, это уместно, только если нужно будет взять под прицел стратегическое ядерное оружие, начиная с Германии, Франции и далее.
— Не получится ли так, что при изменении внутриполитической обстановки в Белоруссии, российская ядерная система выйдет из-под контроля РФ?
— Нет. Этот вариант, считаю, исключённым. Тем более, что белорусская система институализирована гораздо в большей степени, чем российская — в том смысле, что миссии функциональных институтов не зависят от тех людей, которые их заполняют. Кстати, в Беларуси в отличие от России, идеология преподаётся в школах уже в течение 15 лет. Здесь все сделано для того, чтобы курс Белоруссии успешно воспроизводился в любой ситуации и при любых персонажах. Если сравнивать с любой другой страной, то уровень защиты Беларуси достаточно высок.
— Какие особенности политики Александра Лукашенко вы можете отметить? Некоторые эксперты довольно часто отмечают, что Минск смотрит на две стороны…
— Все ссоры с Беларусью и балансирование последней происходили в ситуациях, когда в Москве доминировал либеральный курс и либеральные установки по отношению к Минску. Соответственно, действовала презумпция, что для того, чтобы Беларусь была дружественной, нужно скупить белорусские активы, скупить российским капиталом.
Беларусь была даже не против продажи определенных активов, но ставила условие — эти активы должны работать, как, например, тот же МАЗ, с которым Дерипаска вёл переговоры с 2001 года. Но таких гарантий российский олигархичный бизнес не давал. Собственно говоря, из-за нежелания продавать активы, сохранять народную собственность, Александра Григорьевича и стали обвинять, что он смотрит на две стороны. Президент Беларуси, естественно, балансировал, но между тремя точками притяжения: Россией, Китаем и Западом.
Но в этом плане Беларусь ориентировалась понятным образом системно на Россию. И любой человек, который разбирается немножко в политэкономии, прекрасно понимает, что если белорусская промышленность завязана на российский рынок, а на белорусскую промышленность завязан уровень урбанизации и доходы примерно 30% трудоспособного населения, то это тот самый фундамент, который обеспечивает институциональную, долгосрочную дружественность Белоруссии и России, чтобы там ни происходило.
— Может ли подписание документов о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии как-то повлиять на ситуацию на фронте? Могут ли ВСУ отменить наступление?
— Решение о применении тактического ядерного оружия — это прерогатива российского президента. До сих пор Россия воздерживалась от его применения, но такая возможность всегда сохраняется, что в том числе является частью политики. То есть здесь РФ не заинтересована во взятии на себя дополнительных обязательств в части применения-неприменения ТЯО — просто для того, чтобы не упрощать картину мира для внешних контрагентов.
Юрий Баранчик интервью
26 мая, 15:51
Юрий Баранчик: Если Польша и Румыния пойдут войной против России, их снесут ядерным ударомЕсли Польша или Румыния захотят заменить Украину в войне против России, это будет уже конфликт совсем другого уровня. И России незачем будет терять десятки тысяч солдат в боях за какой-нибудь польский или румынский город. Логичнее будет снести его ядерным ударом, считает политолог Юрий Баранчик
 
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