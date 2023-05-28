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Не Залужный. Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ
Не Залужный. Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
Не Залужный. Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ
Но нужно понимать, что всеми боевыми действиями ВСУ на самом деле руководят штабы НАТО. При этом главком ВСУ Валерий Залужный — хороший координатор боевых действий, но ему могут найти замену. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-28T06:30
2023-05-28T06:30
2023-05-28T06:30
новости
валерий залужный
наступление
всу
нато
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В западной прессе появились публикации, что украинское наступление сорвалось только потому, что Залужный был ранен. Но ранение или смерть военачальника не может отменить подготовленную операцию, рассказал эксперт.Если операция проработана, она должна состояться в любом случае. Военачальник просто является ответственным лицом, которое утвердило эту операцию, добавил он.Поэтому Залужный как знаковая и распиаренная фигура имеет значение в медийном пространстве. В военном отношении она такое значение потеряло. Но не беспокойтесь, замену ему найдут и боевые действия продолжатся, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, наступление, всу, нато
Новости, Валерий Залужный, наступление, ВСУ, НАТО
Не Залужный. Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ
Но нужно понимать, что всеми боевыми действиями ВСУ на самом деле руководят штабы НАТО. При этом главком ВСУ Валерий Залужный — хороший координатор боевых действий, но ему могут найти замену. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В западной прессе появились публикации, что украинское наступление сорвалось только потому, что Залужный был ранен. Но ранение или смерть военачальника не может отменить подготовленную операцию, рассказал эксперт.
Если операция проработана, она должна состояться в любом случае. Военачальник просто является ответственным лицом, которое утвердило эту операцию, добавил он.
"[Главком ВСУ Валерий] Залужный не сидит в штабе и не говорит: это подразделение на один фланг, а это — на другой. Все идет по намеченному плану. Военачальник может принять судьбоносное решение в ответственный момент. Но это не означает, что Залужный обладает этим талантом. Там [в командовании ВСУ] найдутся и другие", - подчеркнул Леонков.
Поэтому Залужный как знаковая и распиаренная фигура имеет значение в медийном пространстве. В военном отношении она такое значение потеряло. Но не беспокойтесь, замену ему найдут и боевые действия продолжатся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь