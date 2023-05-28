https://ukraina.ru/20230528/1046622006.html

Не Залужный. Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ

Не Залужный. Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру

Не Залужный. Военный эксперт рассказал, кто на самом деле руководит ВСУ

Но нужно понимать, что всеми боевыми действиями ВСУ на самом деле руководят штабы НАТО. При этом главком ВСУ Валерий Залужный — хороший координатор боевых действий, но ему могут найти замену. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-28T06:30

2023-05-28T06:30

2023-05-28T06:30

новости

валерий залужный

наступление

всу

нато

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В западной прессе появились публикации, что украинское наступление сорвалось только потому, что Залужный был ранен. Но ранение или смерть военачальника не может отменить подготовленную операцию, рассказал эксперт.Если операция проработана, она должна состояться в любом случае. Военачальник просто является ответственным лицом, которое утвердило эту операцию, добавил он.Поэтому Залужный как знаковая и распиаренная фигура имеет значение в медийном пространстве. В военном отношении она такое значение потеряло. Но не беспокойтесь, замену ему найдут и боевые действия продолжатся, заключил собеседник издания. Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, наступление, всу, нато