https://ukraina.ru/20230527/1046628726.html

Угроза ЗАЭС, намёк Залужного, признание Малюка. Главное на Украине на утро 27 мая

Угроза ЗАЭС, намёк Залужного, признание Малюка. Главное на Украине на утро 27 мая - 27.05.2023 Украина.ру

Угроза ЗАЭС, намёк Залужного, признание Малюка. Главное на Украине на утро 27 мая

В Запорожской области встревожились заявлением Главного управления разведки Минобороны Украины по поводу ЗАЭС. Главком ВСУ Валерий Залужный намекнул на начало наступления ВСУ. Глава СБУ Василий Малюк признался в причастности Украины к теракту на Крымском мосту

2023-05-27T09:48

2023-05-27T09:48

2023-05-27T09:48

хроники

эксклюзив

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Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал откровенной ложью и провокацией заявление ГУР МОУ о якобы подготовке российской стороной удара по Запорожской АЭС."Подобные заявления – провокация и откровенная ложь. Россия как раз защищает атомную станцию от террористических атак киевского режима", - заявил Рогов в комментарии РИА "Новости".Он подчеркнул, что украинские власти намерено нагнетают обстановку вокруг атомной станции."Ядерный терроризм как раз фирменный почерк режима Зеленского, именно поэтому они наносили сотни ударов по атомной станции, в том числе управляемыми ракетами и снарядами из тяжёлых видов вооружений натовского образца, ударными дронами, а также устраивали попытки диверсий и терактов", - указал Рогов.Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обвинило Россию в подготовке провокации на Запорожской АЭС, а именно в якобы готовящемся обстреле ЗАЭС."После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина", - заявила пресс-служба ГУР МОУ.При этом целью акции назвали "спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия".Таким образом, по мнению ГУР МОУ, в России якобы "надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки <...>контингента и остановки украинского контрнаступления".Примечательно, что практически одновременно ряд источников сообщил о том, что некоторые народные депутаты Украины якобы получили предупреждения о готовящейся провокации на ЗАЭС.В версию ГУР даже на Украине поверили не все."Разберём для чего ГУР делает такие заявления: 1. Спровоцировать панику в Энергодаре и рядом. Создание дополнительных проблем россиянам. 2. Обвинить оппонента заранее и создать самим данную провокацию. Всё равно уже виноватые объявлены. 3. ГУР создает ложный информационный след, чтобы его все обсуждали, забывая про сдачу фортеци Бахмут ("крепости Артёмовск" - Ред.) и отсрочку наступления ВСУ. Мы же рассчитываем, что это тактика по раскачки ситуации перед тем самым наступлением", - отмечалось в публикации популярного на Украине телеграм-канала "Легитимный".Примечательно, что ранее Украина не раз обстреливала территорию Запорожской АЭС. Кроме того, украинские диверсанты пытались проводить диверсии на российских атомных электростанциях. Так, 25 мая ЦОС ФСБ сообщил о задержании украинских террористов, которые предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций. Таким образом украинские террористы хотели добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС, что, по их замыслу, нанесло бы "серьёзный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации".Как сообщил ЦОС ФСБ, террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС.Также ранее сообщалось об атаках украинских беспилотников на Курскую АЭС.Кроме того, ранее информированный источник сообщал РИА "Новости", что украинское руководство может прибегнуть к ядерной провокации."Этим актом может стать подрыв в Харькове хранилища с отработавшим ядерным топливом и последующее обвинение Москвы в нанесении ракетного удара по атомному объекту", — рассказал собеседник агентства.По его словам, в городе находится несколько ядерных реакторов, в том числе в Национальном научном центре "Харьковский физико-технический институт" и Физико-техническом институте низких температур имени Б. И. Веркина НАН Украины."В этой связи Харьков вполне подходит для осуществления украинскими неонацистами такого чудовищного террористического акта", — объяснил источник.Он также указал, что в условиях отсутствия жесткой реакции со стороны ООН, ОБСЕ и других международных организаций на теракты Украины на российской территории украинское руководство может пойти на реализацию такого плана.Намёк ЗалужногоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный у себя в телеграм-канале утром 27 мая выложил ролик, анонсирующий украинское наступление."Украина, родная земля-мать, Господь, Отец наш небесный, благословите. Я иду уничтожать врагов земли родной, убийц моих братьев, насильников моих сестёр. Пусть рука моя будет твёрдой, чтобы убивать врагов. Пусть глаз мой будем ясным, чтобы убивать врагов. Пусть оружие моё будет исправным, чтобы убивать врагов. Пусть воля моя будет сталью, чтобы убивать врагов. Украина, родная земля-мать, Господь, Отец наш небесный, благословите наше решительное наступление, нашу священную месть, нашу святую победу", - говорит человек за кадром, а также военнослужащие ВСУ в кадре.Также видео демонстрирует западную технику — танки Leopard 2, а также РСЗО HIMARS, из которых регулярно обстреливают мирных жителей Донбасса и Северной Таврии."Время возвращать своё. Это молитва за освобождение Украины. С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление", - прокомментировал Залужный видео.Он заявил, что ВСУ "поднимут знамя победы". Также главком ВСУ рассказал, что на создание видеоролика авторов вдохновила молитва украинского националиста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах, но текст для ролика всё же использовали другой.Ранее ряд украинских политиков заявил, что украинское наступление уже якобы началось. Тем временем Украина усилила обстрелы мирных жителей приграничных регионов России. Также стало известно, что Украина попросила у Германии ракеты Taurus, способные наносить удары вглубь России.Признание МалюкаГлава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, назвал переправу "логистическим путем", который нужно было "перерезать"."В соответствии с нормами нашего законодательства и международного и обычаев, традиций ведения войны, и принимая во внимание, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры соответственно осуществлялись", — заявил он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову.В то же время глава СБУ отказался уточнять, о каких конкретно мерах идет речь.Также Малюк заявил о создании в начале СВО подразделения для проведения диверсий."В то время важной задачей было перерезать логистику врагу, и поэтому нами было создано подразделение. По понятным причинам его название и количество я говорить не буду. Но позволю себе поблагодарить за службу его руководителя - господина "Охотника", позволю назвать его позывной. И весь личный состав данного подразделения. И на границе Житомирской и Киевской областей они осуществляли соответствующие мероприятия - диверсионные и контрдиверсионные. К этому подразделению были добавлены силы партизанские-агентурные", - заявил Малюк.По его словам, в лесах Киевской и Житомирской областей это спецподразделение проводило много подобных мероприятий.Также Малюк заявил, что в дальнейшем такие мероприятия проводили на территории Донецкой, Луганской (ДНР и ЛНР, на которые претендует Украина — Ред.), Херсонской, Николаевской, Запорожской областей.В связи с этим он много находился в командировках, заявил Малюк.

https://ukraina.ru/20230526/1046622528.html

https://ukraina.ru/20230526/1046605017.html

https://ukraina.ru/20230526/1046592261.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив