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Определять направления ударов телами? Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ новой тактикой

Определять направления ударов телами? Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ новой тактикой - 27.05.2023 Украина.ру

Определять направления ударов телами? Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ новой тактикой

Некоторый отход российских войск с позиций на флангах под Артемовском не является критичным, потому что в истории любых войн части, находящиеся на направлении главного удара противника, всегда были в уязвимом положении. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-05-27T07:00

2023-05-27T07:00

2023-05-27T07:00

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россия

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артемовск

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великая отечественная война

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Враг всегда имеет преимущество в выборе места атаки. Он там может собрать на узком участке фронта массу войск и нанести удар. А обороняющаяся сторона не может быть сильной везде, пояснил эксперт.Поэтому мы отходим, чтобы нивелировать преимущество противника на направлении главного удара. А не потому, что мы чего-то испугались (некоторые военкоры и эксперты позволяли такие выражения в адрес наших военных), добавил специалист.Так что происходящее под Артемовском — это тактическая ситуация, которой наше командование воспользуется правильно, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, артемовск, сво, великая отечественная война