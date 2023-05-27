Определять направления ударов телами? Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ новой тактикой - 27.05.2023 Украина.ру
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Определять направления ударов телами? Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ новой тактикой
Определять направления ударов телами? Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ новой тактикой - 27.05.2023 Украина.ру
Определять направления ударов телами? Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ новой тактикой
Некоторый отход российских войск с позиций на флангах под Артемовском не является критичным, потому что в истории любых войн части, находящиеся на направлении главного удара противника, всегда были в уязвимом положении. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-05-27T07:00
2023-05-27T07:00
новости
россия
всу
артемовск
сво
великая отечественная война
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Враг всегда имеет преимущество в выборе места атаки. Он там может собрать на узком участке фронта массу войск и нанести удар. А обороняющаяся сторона не может быть сильной везде, пояснил эксперт.Поэтому мы отходим, чтобы нивелировать преимущество противника на направлении главного удара. А не потому, что мы чего-то испугались (некоторые военкоры и эксперты позволяли такие выражения в адрес наших военных), добавил специалист.Так что происходящее под Артемовском — это тактическая ситуация, которой наше командование воспользуется правильно, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, артемовск, сво, великая отечественная война
Новости, Россия, ВСУ, Артемовск, СВО, Великая Отечественная война

Определять направления ударов телами? Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ новой тактикой

07:00 27.05.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота артиллерии ВС РФ в зоне СВО
Работа артиллерии ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Некоторый отход российских войск с позиций на флангах под Артемовском не является критичным, потому что в истории любых войн части, находящиеся на направлении главного удара противника, всегда были в уязвимом положении. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Враг всегда имеет преимущество в выборе места атаки. Он там может собрать на узком участке фронта массу войск и нанести удар. А обороняющаяся сторона не может быть сильной везде, пояснил эксперт.
"И если во время Великой Отечественной войны был приказ стоять насмерть (пока батальоны и полки погибали, мы к этому месту стягивали войска, чтобы купировать вражеский прорыв), то сейчас, в век беспилотников, нам не нужно телами своих бойцов определять направление удара противника", - подчеркнул Полищук.
Поэтому мы отходим, чтобы нивелировать преимущество противника на направлении главного удара. А не потому, что мы чего-то испугались (некоторые военкоры и эксперты позволяли такие выражения в адрес наших военных), добавил специалист.
Так что происходящее под Артемовском — это тактическая ситуация, которой наше командование воспользуется правильно, заключил собеседник издания.
 
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