https://ukraina.ru/20230527/1046593910.html

Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ

Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ - 27.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ

Для устранения угрозы на границе РФ необходимы совместные действия Минобороны, Росгвардии, ФСБ и местных сил самообороны, которые могут в случае чего дополнять выделенные подразделения, чтобы противник не чувствовал себя безнаказанным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-27T07:05

2023-05-27T07:05

2023-05-27T07:05

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Нужно понимать, что атака границы - часть того самого плана "контрнаступа", о котором Украина говорила ранее. То, что состоялось в Белгородской области, — это лишь "пробный шар". Расслабляться не стоит, противник продолжит такого рода атаки, рассказал эксперт.Благодаря сложному рельефу местности, ВСУ могут направлять ротно-тактические группы к нашим границам и атаковать, когда получают данные космической разведки НАТО, который и разрабатывает эти операции, добавил он.ВС РФ необходимо держать на границе небольшую группировку быстрого реагирования в виде авиации и беспилотников, а также какого-то количества огневых средств, чтобы эти ротно-тактические группы диверсантов не уходили безнаказанно на свою территорию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, террористы, диверсии, границы