Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ - 27.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ
Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ - 27.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ
Для устранения угрозы на границе РФ необходимы совместные действия Минобороны, Росгвардии, ФСБ и местных сил самообороны, которые могут в случае чего дополнять выделенные подразделения, чтобы противник не чувствовал себя безнаказанным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-27T07:05
2023-05-27T07:05
новости
террористы
диверсии
границы
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Нужно понимать, что атака границы - часть того самого плана "контрнаступа", о котором Украина говорила ранее. То, что состоялось в Белгородской области, — это лишь "пробный шар". Расслабляться не стоит, противник продолжит такого рода атаки, рассказал эксперт.Благодаря сложному рельефу местности, ВСУ могут направлять ротно-тактические группы к нашим границам и атаковать, когда получают данные космической разведки НАТО, который и разрабатывает эти операции, добавил он.ВС РФ необходимо держать на границе небольшую группировку быстрого реагирования в виде авиации и беспилотников, а также какого-то количества огневых средств, чтобы эти ротно-тактические группы диверсантов не уходили безнаказанно на свою территорию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, террористы, диверсии, границы
Новости, террористы, диверсии, границы

Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ

07:05 27.05.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Для устранения угрозы на границе РФ необходимы совместные действия Минобороны, Росгвардии, ФСБ и местных сил самообороны, которые могут в случае чего дополнять выделенные подразделения, чтобы противник не чувствовал себя безнаказанным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Нужно понимать, что атака границы - часть того самого плана "контрнаступа", о котором Украина говорила ранее. То, что состоялось в Белгородской области, — это лишь "пробный шар". Расслабляться не стоит, противник продолжит такого рода атаки, рассказал эксперт.
Благодаря сложному рельефу местности, ВСУ могут направлять ротно-тактические группы к нашим границам и атаковать, когда получают данные космической разведки НАТО, который и разрабатывает эти операции, добавил он.
"То, что эта операция [заход ДРГ] не получила масштабного распространения, которое вызвало бы больше жертв и разрушений, говорит о том, что мы были готовы к такому сценарию. Но все равно нужно проводить работу над ошибками", - подчеркнул Леонков.
ВС РФ необходимо держать на границе небольшую группировку быстрого реагирования в виде авиации и беспилотников, а также какого-то количества огневых средств, чтобы эти ротно-тактические группы диверсантов не уходили безнаказанно на свою территорию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
Новоститеррористыдиверсииграницы
 
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