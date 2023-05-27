https://ukraina.ru/20230527/1046593910.html
Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ
Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ - 27.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ
Для устранения угрозы на границе РФ необходимы совместные действия Минобороны, Росгвардии, ФСБ и местных сил самообороны, которые могут в случае чего дополнять выделенные подразделения, чтобы противник не чувствовал себя безнаказанным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-27T07:05
2023-05-27T07:05
2023-05-27T07:05
новости
террористы
диверсии
границы
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Нужно понимать, что атака границы - часть того самого плана "контрнаступа", о котором Украина говорила ранее. То, что состоялось в Белгородской области, — это лишь "пробный шар". Расслабляться не стоит, противник продолжит такого рода атаки, рассказал эксперт.Благодаря сложному рельефу местности, ВСУ могут направлять ротно-тактические группы к нашим границам и атаковать, когда получают данные космической разведки НАТО, который и разрабатывает эти операции, добавил он.ВС РФ необходимо держать на границе небольшую группировку быстрого реагирования в виде авиации и беспилотников, а также какого-то количества огневых средств, чтобы эти ротно-тактические группы диверсантов не уходили безнаказанно на свою территорию, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, террористы, диверсии, границы
Военный эксперт о том, почему террористы из ВСУ продолжат атаковать границы РФ
Для устранения угрозы на границе РФ необходимы совместные действия Минобороны, Росгвардии, ФСБ и местных сил самообороны, которые могут в случае чего дополнять выделенные подразделения, чтобы противник не чувствовал себя безнаказанным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Нужно понимать, что атака границы - часть того самого плана "контрнаступа", о котором Украина говорила ранее. То, что состоялось в Белгородской области, — это лишь "пробный шар". Расслабляться не стоит, противник продолжит такого рода атаки, рассказал эксперт.
Благодаря сложному рельефу местности, ВСУ могут направлять ротно-тактические группы к нашим границам и атаковать, когда получают данные космической разведки НАТО, который и разрабатывает эти операции, добавил он.
"То, что эта операция [заход ДРГ] не получила масштабного распространения, которое вызвало бы больше жертв и разрушений, говорит о том, что мы были готовы к такому сценарию. Но все равно нужно проводить работу над ошибками", - подчеркнул Леонков.
ВС РФ необходимо держать на границе небольшую группировку быстрого реагирования в виде авиации и беспилотников, а также какого-то количества огневых средств, чтобы эти ротно-тактические группы диверсантов не уходили безнаказанно на свою территорию, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь