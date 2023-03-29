https://ukraina.ru/20230329/1044823308.html

Как Польша начнёт войну против Белоруссии и почему у бизнеса нет государственного мышления - Колташов

Как Польша начнёт войну против Белоруссии и почему у бизнеса нет государственного мышления - Колташов - 29.03.2023 Украина.ру

Как Польша начнёт войну против Белоруссии и почему у бизнеса нет государственного мышления - Колташов

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал, удержит ли Эрдоган... Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T11:47

2023-03-29T11:47

2023-03-29T11:47

колташов

россия

украина

сво

польша

финляндия

сша

нато

турция

эрдоган

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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал, удержит ли Эрдоган власть в Турции и что будет, если действующий турецкий лидер проиграет выборы, а также о том, как Украина разоряет ЕС: 00:40 – Какую компенсацию получит Польша от ЕС за переданное Украине оружие? 03:45 – Какой выбор есть у Польши? 04:20 – Финляндия в НАТО: что изменится? 10:33 – Для чего европейские элиты могут использовать Украину? 18:00 – Почему бизнесмены не хотят делиться с государством? О разовом взносе в бюджет со сверхприбыли.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

колташов, россия, украина, сво, польша, финляндия, сша, нато, турция, эрдоган, экономика, бизнес, видео