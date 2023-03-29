Как Польша начнёт войну против Белоруссии и почему у бизнеса нет государственного мышления - Колташов - 29.03.2023 Украина.ру
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Как Польша начнёт войну против Белоруссии и почему у бизнеса нет государственного мышления - Колташов
Как Польша начнёт войну против Белоруссии и почему у бизнеса нет государственного мышления - Колташов - 29.03.2023 Украина.ру
Как Польша начнёт войну против Белоруссии и почему у бизнеса нет государственного мышления - Колташов
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал, удержит ли Эрдоган... Украина.ру, 29.03.2023
2023-03-29T11:47
2023-03-29T11:47
колташов
россия
украина
сво
польша
финляндия
сша
нато
турция
эрдоган
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал, удержит ли Эрдоган власть в Турции и что будет, если действующий турецкий лидер проиграет выборы, а также о том, как Украина разоряет ЕС: 00:40 – Какую компенсацию получит Польша от ЕС за переданное Украине оружие? 03:45 – Какой выбор есть у Польши? 04:20 – Финляндия в НАТО: что изменится? 10:33 – Для чего европейские элиты могут использовать Украину? 18:00 – Почему бизнесмены не хотят делиться с государством? О разовом взносе в бюджет со сверхприбыли.
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колташов, россия, украина, сво, польша, финляндия, сша, нато, турция, эрдоган, экономика, бизнес, видео
Колташов, Россия, Украина, СВО, Польша, Финляндия, США, НАТО, Турция, Эрдоган, экономика, бизнес

Как Польша начнёт войну против Белоруссии и почему у бизнеса нет государственного мышления - Колташов

11:47 29.03.2023
 
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал, удержит ли Эрдоган власть в Турции и что будет, если действующий турецкий лидер проиграет выборы, а также о том, как Украина разоряет ЕС:
00:40 – Какую компенсацию получит Польша от ЕС за переданное Украине оружие?
03:45 – Какой выбор есть у Польши?
04:20 – Финляндия в НАТО: что изменится?
10:33 – Для чего европейские элиты могут использовать Украину?
18:00 – Почему бизнесмены не хотят делиться с государством? О разовом взносе в бюджет со сверхприбыли.
 
КолташовРоссияУкраинаСВОПольшаФинляндияСШАНАТОТурцияЭрдоганэкономикабизнес
 
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