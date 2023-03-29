https://ukraina.ru/20230329/1044821755.html

Мэр Бердянска Александр Сауленко о возрождении города и о том, куда россиянам ехать на отдых

Мэр Бердянска Александр Сауленко о возрождении города и о том, куда россиянам ехать на отдых - 29.03.2023 Украина.ру

Мэр Бердянска Александр Сауленко о возрождении города и о том, куда россиянам ехать на отдых

На референдуме 90% бердянцев, принимавших участие в голосовании, проголосовали за воссоединение с Россией. На сегодня уже порядка тридцати тысяч жителей города получили российские паспорта. Эти цифры говорят сами за себя: назад дороги не будет, здесь уже Россия считает мэр Бердянска Александр Сауленко.

2023-03-29T13:51

2023-03-29T13:51

2023-03-29T13:51

интервью

сво

украина

бердянск

россия

политика

экономика

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр Фёдорович, украинский суд недавно приговорил вас к 15 годам заключения. А по какой статье? Государственная измена? Как Вы к этому отнеслись, когда узнали?- Я считаю, тут даже нечего тратить время на обсуждение. Честно скажу, не отслеживаю, что пишет обо мне киевский колониальный режим и какие решения принимают его суды. Мне, конечно рассказали, что вынесен какой-то там приговор. Но я абсолютно равнодушен к этой информации.Во- первых, киевский режим не управляет Украиной. Он там мало что решает. Это марионеточная колониальная власть, работающая в интересах заокеанских хозяев и по их указке. Во -вторых, это преступный режим, который спровоцировал войну, разворовал и уничтожил экономику Украины задолго начала специальной военной операции, а сейчас десятками тысяч уничтожает своих граждан, жертвуя ими опять же в интересах других стран.Вот это преступление, и я уверен, что преступники будут привлечены к ответственности. Не они будут судить, а их. Поэтому какие они там сейчас решения принимают - мало кого волнует.- Сколько людей сейчас живут в Бердянске? Сколько было до СВО? Есть ли цифры, сколько жителей уехали?- Точных цифр нет, последняя перепись населения в Украине проводилась более 20 лет назад. И когда выяснилось, что население страны уменьшилось с 52-х миллионов до 42-х миллионов человек, переписи делать прекратили.Однако учёт избирателей, количество рождающихся детей, школьников позволяют делать определенные выводы. К сожалению, население Бердянска, как и Украины в целом, неуклонно сокращалось. В 1991 году в Бердянске проживало порядка 127 тысяч населения. В 2021 году - приблизительно 106-108 тысяч человек. То есть, на 20 тысяч меньше.Вообще в 2021 году в городе был установлен печальный антирекорд - за год в Бердянске умерло почти на две тысячи человек больше, чем родилось. Это самая больная цифра за 30 лет. И эта цифра лучше всего иллюстрирует уровень жизни и состояние экономики - как Украины, так и Бердянска. Это был катастрофический упадок.После начала специальной военной операции, по нашим подсчетам, город покинуло около 10% населения. Это много, но никак не 70-50%, как заявляет киевский режим. Уверен, на сегодня большая часть уехавших жалеет об этом.Но хочу сказать ещё о том, что на фоне того, что часть бердяецев уехала, в город приехали тысячи беженцев из Мариуполя, Волновахи, Угледара и других городов Донбасса. Далеко не все они остались в Бердянске, многие поехал дальше - в Крым, в Россию. Но многие остаются. Поэтому, с учетом беженцев - население Бердянска, думаю, не сократилось по сравнению с 2021 годом. Во всяком случае, арендовать квартиру в Бердянске сегодня большая проблема.- Обстреливает ли сейчас ВСУ Бердянск? Если да, то чем и по каким объектам бьют? Есть ли жертвы?- Бердянск находится на удалении от линии боевого соприкосновения. Поэтому у нас гораздо тише, чем в других городах освобождённых территорий. Изредка случается - срабатывает система ПВО и сбивает беспилотники, которые выполняли разведывательные функции. В остальном у нас спокойно. Обстрелы город не беспокоят. Очень надеюсь на то, что их и не будет.- В ближайшее время ждут, что начнется украинское наступление, в том числе и в сторону Бердянска. Сооружаются ли оборонительные укрепления вокруг города? Как живет город?- Разговоры о наступлении на Бердянск ведутся с весны прошлого года. Так называемые, украинские патриоты кричали, что освободят Бердянск в мае, потом в августе, в сентябре ещё прошлого, 2022 года. Затем обещали вернуться в январе и феврале 2023. Однако все это блеф и пропаганда, рассчитанная не столько даже на запугивание населения освобождённых территорий, сколько на поддержание боевого духа в самой Украине.Тем не менее, оборонительные сооружения вокруг Бердянска и в целом по Запорожской области сооружались ещё в пошлом году, и их продолжают укреплять. Я уверен в надежной защите Бердянска со стороны Российской армии. Преступный киевский колониальный режим на наши территории уже не вернётся.Проблемы с поставками товаров закончились ещё прошлым летом. Была налажена новая логистика, и дефицита каких-либо товаров в городе нет. Что особенно радует - начали потихоньку снижаться цены в аптеках. Конкуренция делает своё дело.Что касается лечебных учреждений, то они не прекращали работать ни одного дня. Более того, за прошлый год больница получила партию необходимого оборудования, медикаменты. Медицинская помощь в городе оказывается бесплатно.Особо отмечу, что мы запустили в работу ангиограф. Это уникальный аппарат, позволяющий делать операции на сердце. Приобретался он ещё при Украине, но его три года не могли запустить в работу. Нам это удалось сделать. И сегодня в Бердянске делаются уникальные операции.- Осуществляется ли реконструкция инфраструктуры? Ремонтируются ли дороги? Есть ли капитальный ремонт тех или иных городских объектов?- Выполнение ряда работ было начато ещё летом прошлого года. К примеру, был заменен канализационный коллектор на двух кварталах улицы Красная. Впервые за 30 лет мы отремонтировали дороги в больничном городке - там, где они не делались с советских времён. Но состояние дорог и коммуникаций в городе таково, что нужен комплексный и масштабный подход. К примеру, в Бердянске износ канализационных систем составляет 90%.Поэтому уже планируется и обсчитывается целый ряд капитальных работ, причём, не только на 2023-й, но уже и на 2024-й год. Подготовка документов началась, сейчас они находятся в стадии доработки. Предстоит масштабная работа. В двух словах её можно назвать работой по снижению рисков аварийности. У нас в перечне порядка 50 объектов, которые нужно модернизировать и капитально отремонтировать.- Каковы настроения в городе: они пророссийские или проукраинские?- Как показал референдум, Бердянск настроен пророссийски. Так, кстати, было всегда. Больше 90% бердянцев, принявших участие в референдуме, проголосовали за воссоединение с Россией. На сегодня уже порядка 30 тысяч бердянцев получили российские паспорта. Эти цифры говорят сами за себя.- Действует ли в городе украинские ДРГ? Есть ли украинское подполье?- Пособники киевского режима в городе есть. В Бердянске было совершено несколько террористических актов. Пострадали и были убиты несколько работников военно-гражданской администрации. Но это только ведёт к тому, что население ещё более враждебно относится к киевскому режиму. Бердянцы хотят мира и спокойствия. Мы - уже Россия. И назад дороги не будет.- Работает ли морской порт?- Морской порт работает. Есть планы по его модернизации и развитию. Планируется также возродить морское пассажирское сообщение, как было в советские времена.- Будет ли курортный сезон в Бердянске? Если нет, то что как быть с теми, кто зарабатывал на курортниках?- Мы сделаем для этого все необходимое. Даже в условиях непростого 2022 года у нас были отдыхающие. А наш детский оздоровительный лагерь "Красная Гвоздика" принимал на оздоровление детей.В 2022 году к нам приезжало немало гостей и из Москвы, и из других регионов России. Всем понравилось Азовское море. Многие честно признались, что открыли для себя Бердянск и Азовское море - и были приятно удивлены.И на уровне города, и на уровне областного руководства, и на уровне Федерального правительства есть понимание необходимости возродить курортную и лечебную базу Бердянска. Наш город уже включён в соответствующую программу. Понятно, что финансироваться она будет не из городского бюджета и рассчитана не на один год. То есть, перемены будут не одномоментными. Но мы начинаем путь к возрождению.И, пользуясь случаем, хочу пригласить к нам на отдых и оздоровление всех россиян. Наше море мелкое и тёплое, пляжи песчаные. Бердянск - это лучшее место для семейного отдыха. У нас есть прекрасные, комфортабельные отели, детские оздоровительные центры, есть инфраструктура курортного досуга.А самое главное - отдых на Азовском море очень полезен для детей, для активизации и укрепления защитных функций организма. За две недели пребывания на море заряд здоровья формируется на год вперёд. Это доказали ещё советские ученые.

https://ukraina.ru/20221123/1041136291.html

https://ukraina.ru/20230209/1043398064.html

https://ukraina.ru/20221025/1040125191.html

https://ukraina.ru/20220807/1037379002.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, сво, украина, бердянск, россия, политика, экономика