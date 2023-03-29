https://ukraina.ru/20230329/1044813028.html

Олимпийский комитет РФ раскритиковал условия МОК для возвращения на международные турниры

Олимпийский комитет РФ раскритиковал условия МОК для возвращения на международные турниры - 29.03.2023 Украина.ру

Олимпийский комитет РФ раскритиковал условия МОК для возвращения на международные турниры

Олимпийский комитет России (ОКР) 28 марта прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) по условиям допуска российских спортсменов к соревнованиям

2023-03-29T07:13

2023-03-29T07:13

2023-03-29T07:21

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"Решения исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях",— заявил ОКР.Обнародованные параметры и критерии возвращения россиян на международные старты в ОКР назвали абсолютно неприемлемыми.МОК предложил допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе (без флага, гимна и другой государственной символики) и только при условии, что те не представляют силовые ведомства или вооруженные силы, а также не занимались "поддержкой боевых действий". Рекомендации касаются только индивидуальных дисциплин — речи о допуске к командным соревнованиям не идет. При этом рекомендации не касаются Олимпиады 2024 года — по ней решение будет принято позже.Критерий о недопуске спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения, имеет целью внести раскол в сообщество российских спортсменов, разделив их на "допустимых" и "остальных", и нанести урон спортивной отрасли России в целом, заявил ОКР.В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала Россией спецоперации по защите населения Донбасса.ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.

https://ukraina.ru/20230328/1044807195.html

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мок, спорт, новости, россия, игры