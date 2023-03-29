https://ukraina.ru/20230329/1044734426.html

Ася: кошка, которая подсказала харьковчанину научное открытие

Ася: кошка, которая подсказала харьковчанину научное открытие - 29.03.2023 Украина.ру

Ася: кошка, которая подсказала харьковчанину научное открытие

Помните, в те тёплые ламповые времена, когда мы ещё не знали кто такая Грета Тунберг и к чему ведёт исчезновение обоняния, нас запугивали ануннаками с Нибиру,... Украина.ру, 29.03.2023

2023-03-29T17:58

2023-03-29T17:58

2023-03-29T17:58

история

история

история ссср

санкт-петербург

ленинград

ученый

историк

письменность

цивилизация майя

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Помните, в те тёплые ламповые времена, когда мы ещё не знали кто такая Грета Тунберг и к чему ведёт исчезновение обоняния, нас запугивали ануннаками с Нибиру, взрывом Йелоустонской кальдеры и майя, которые от нечего делать предсказали конец света в 2012 году? Советский учёный Юрий Валентинович Кнорозов к этому антинаучному бреду отношения не имел, но благодаря его открытию мир узнал о предсказаниях, приписываемых майя.29 марта 1955 года в Москве прошла защита кандидатской диссертации Юрия Кнорозова "Сообщение о делах в Юкатане“ Диего де Ланда как историко-этнографический источник".Несоветская какая-то тема… Где находится этот ваш Юкатан? Что такое майя? И кто такой вообще этот Диего де Ланда?Для справки:- Покрытый джунглями полуостров Юкатан находится в Мексике, на побережье Мексиканского залива.- Майя – цивилизация первого тысячелетия нашей эры (известные тексты майя охватывают промежуток от III века до н.э. до XVI века н.э.), созданная предками нынешних мексиканских индейцев (они сохранили своё название). Майя оставили после себя ряд крупных, невероятно красивых архитектурно городов (Ушмаль, Чичен-Ица, Майяпан, Тикаль, Паленке), письменность, избыточно сложный календарь. К моменту прихода испанцев цивилизация пришла в упадок, города были давно заброшены и затеряны в джунглях.- Живший в XVI веке Диего де Ланда Кальдерон – второй епископ Юкатана, придумавший индейцам письменность, но уничтоживший все попавшие в его руки книги майя, называемые кодексами.Не смотря на скромность темы, никак, вроде бы, не связанной с актуальными интересами советской империи, Кнорозова ждал фантастический успех. По итогам защиты кандидатской диссертации он получает звание доктора исторических наук. А ведь это – 1955 год, не тридцатые, когда Иван Ефремов стал кандидатом прежде диплома о высшем образовании… Присвоение докторской степени поддерживает даже официальный оппонент – выдающийся советский африканист Дмитрий Ольдерогге.Причина проста – Кнорозову удалось, опираясь на сообщения де Ланды и три известных на тот момент кодекса майя (судя по всему, они были получены из фондов берлинского Этнографического музея, вывезенных в СССР после войны) дешифровал забытую иероглифическую письменность.Жан-Франсуа Шампольон дешифровал египетские иероглифы опираясь на надписи Розеттского камня, две из которых были написаны на разных вариантах египетского письма и одна – на хорошо знакомом исследователям древнегреческом. У Кнорозова ничего такого не было…На фотографиях мы видим худого человека, свирепыми чертами лица напоминающего Нушрока из "Королевства кривых зеркал". Так и представляется, как он вперивает огненный взгляд в рукопись и та, дрожа и дымясь, тут же выдаёт секреты…Юрий Кнорозов родился 19 ноября 1922 года в городе Южный Харьковского уезда. Харьковчанин он только по месту рождения – родители его из Екатеринодара и Устюга, в Харьков перевели по службе отца – сотрудника страхового общества "Россия" (в 1921 году пошёл работать на железную дорогу).В 1939 году закончил рабфак по медицинской специальности, хотел стать психиатром, но не был пропущен медкомиссией (тогда готовили только врачей, которые могли бы стать военными) и поступил на истфак Харьковского университета. Там он начал заниматься изучением иероглифического письма.Во время войны был призван для строительства укреплений под Чернигов, попал в "киевский котёл", выжил, перебивался случайными заработками. В марте 1943 году оказался в Воронежской области, а позже нашедший семью отец перевёз жену и детей в Москву.В 1948 году окончил кафедру этнографии исторического факультета МГУ (учился с перерывом на воинскую службу в тылу). Изначально он занимался шаманизмом, но потом увлёкся проблемой дешифровки иероглифов майя. Подтолкнула его к этому статья Пауля Шелльхаса "Дешифровка письма майя — неразрешимая проблема": "Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим. С этой точки зрения неразрешимых проблем не существует и не может существовать ни в одной из областей науки!"После окончания учёбы пошёл на работу в Музей этнографии народов СССР в Ленинграде (в поступлении на аспирантуру ему было отказано из-за нахождения на оккупированной территории). Работал он там вместе со Львом Гумилёвым, был знаком с Анной Ахматовой. В 1950 году он поступил в аспирантуру АН СССР при активной поддержке своих учителей – специалиста по Средней Азии Сергея Толстова и этнографа Сергея Токарева.Предварительный отчёт о дешифровке американских иероглифов был им опубликован в журнале "Советская этнография" в 1952 году. На публикацию тут же откликнулась The New York Times – в этом нет ничего удивительного, ибо советские учёные решительно обогнали американских, имевших, вроде бы, значительно большие возможности. Главный американский специалист по майя Эрик Томпсон так советского первенства и не признал, продолжая уверять, что иероглифы майя означают слова и расшифровать их невозможно. Вообще открытию Кнорозова уделялось очень большое политико-идеологическое значение, сам он стал лауреатом Государственной премии СССР.С августа 1953 года до самой своей смерти работал в Институте этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР. В 1975 году опубликовал перевод на русский язык всех четырёх кодексов майя.Кроме того, Кнорозов принимал участие в ряде других исследовательских проектов, касающихся расшифровки письменности инков, поселений долины Инда (Хараппа), жителей острова Пасхи и пр. Также он предметно интересовался вопросами заселения Америки, приняв участие в нескольких экспедициях на Курильские острова.В основу исследования была положена гипотеза о том, что иероглифы майя в первую очередь фонетические (слоговые). Ключом послужил алфавит де Ланды, в котором майяскими знаками записывались не звуки, а названия испанских букв.Ну а дальше использовался математический метод позиционной статистики: были выделены уникальные иероглифы (на три кодекса их было 355 – как в слоговых языках вроде корейского), в них определены повторяющиеся корни, а потом проведён анализ – как часто повторяются и как сочетаются знаки. Это позволило выявить служебные слова, главные и второстепенные члены предложения.Далее осталось определить их звучание, ориентируясь на указания де Ланды (не слишком понятные) и сравнивая с текстами "Чилам-балам", записанными на языке майя латинскими буквами. Методы машинной дешифровки, разрабатываемые тогда в СССР, подтвердили правильность уже сделанного, но, правда, не добавили ничего нового.Цели перевода кодексов Кнорозов вообще не ставил – его интересовало лишь восстановление звучания письма. Восстановление текстов он считал задачей филологической. Что, в общем, логично – знание языка и письма решает большую часть проблем.Из-за пребывания на оккупированной территории он до 1990 года был невыездным, но его достижения с 1979 года признаны во всём мире. Только в 1990-97 годах он побывал в Гватемале, Мексике и США, посетив города майя. Он был удостоен Большой золотой медали президента Гватемалы и мексиканского ордена Ацтекского орла.Причём тут кошка?Ну, во-первых, Кнорозов к своему фантастическому открытию относился без особого энтузиазма, считая его лишь частным случаем более широкой теории сигнализации, а главной целью его исследований была системная теория коллектива.Во-вторых, он был убеждённым кошатником и склонен к чёрному юмору. Его любимым животным была по тем временам редкая и модная сиамская кошка Аспид (для друзей – просто Ася).Как-то раз, наблюдая за тем, как кошка учит котёнка ловить мышей, Кнорозов пришёл к определённым выводам, которые и изложил в статье "К вoпрoсaм o клaссификaции сигнaлизaции". В рукописи были указаны два автора. Редакция научного издания, в которое была отправлена статья, второго автора отбросила, сочтя появление кошки в научном труде чудачеством гения. Юрий Всеволодович был расстроен… Хотя внучка учёного уверят, что это была просто шутка.Поместив имя кошки в название статьи, мы надеемся исправить несправедливость. "Котам обычно почему-то говорят "ты", хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта" (с). А вдруг это не просто кот, а великий учёный?Юрий Кнорозов умер 30 марта 1999 года. Кошка Ася запечатлена и на надгробном памятнике.

https://ukraina.ru/20190129/1022479120.html

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https://ukraina.ru/20221119/1040986855.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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история, история ссср, санкт-петербург, ленинград, ученый, историк, письменность, цивилизация майя