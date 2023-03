https://ukraina.ru/20230328/1044810551.html

Танки прибыли, желто-голубой беспилотник в Новой Москве. Итоги 28 марта на Украине

Танки прибыли, желто-голубой беспилотник в Новой Москве. Итоги 28 марта на Украине - 28.03.2023 Украина.ру

Танки прибыли, желто-голубой беспилотник в Новой Москве. Итоги 28 марта на Украине

Португалия, Германия, Швеция и Великобритания поставили на Украину танки. В Новой Москве обнаружили обломки предположительно беспилотника, окрашенного в цвета украинского флага

Обещанные Португалией танки Leopard 2 уже на территории Украины, заявило Минобороны Португалии в микроблоге."Три танка Leopard 2A6, которые передает Португалия согласовано с партнерами, уже в Украине. Португалия продолжает поддерживать Украину, которая сопротивляется противоправному вторжению России", - говорилось в заявлении.За несколько часов до этого стало известно о том, что на Украину прибыли и немецкие танки."Мы выполнили то, о чём объявили", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Роттердаме.Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил, что его страна поставила даже больше танков, чем обещала. Так он прокомментировал сообщение своего министерства."Обещано – доставлено: 18 основных боевых танков Leopard 2 A6 плюс пакеты боеприпасов и запчастей прибыли сегодня на Украину", – заявили в министерстве.Писториус заверил, что танки переданы украинцам вовремя."Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте", — заявил Писториус.По словам министра, Германия совместно со Швецией и Португалией заложила боевую группу. При этом Берлин передал Киеву больше танков, чем планировал."Германия даже поставила на четыре танка больше, чем первоначально планировалось. Вы можете полагаться на нас", — отметил Писториус.В тот же день его украинский коллега Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками Challenger 2 у себя в микроблоге."Было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам", - заявил Резников.Днём ранее он рассказал о "кошачьем пополнении" ВСУ."Сегодня имел честь совместно с командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger-ов от Британии, Stryker-ов & Cougar-ов от США и Marder-ов от Германии. Ещё год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет такой мощной", - заявил Резников.Он сделал ряд издевательских комментариев в адрес российской армии, отметив, что та — больше не вторая армия мира и вынуждена уходить в оборону.Также 28 марта стало известно, что Пентагон выпустилнабор игральных карт для украинских военных с изображениями вооружений НАТО, сообщило издание The New York Times.Системы вооружений, изображенные на картах в новой колоде, либо были отправлены наУкраину в прошлом году, либо используются для обучения украинских военнослужащих.Как заявил представитель управления майор Эндрю Харшбаргер, карточная колода была разработана, чтобы позволить военным быстро "идентифицироватьвражескую военную технику и отличать ее от вооружения дружественных сил". Харшбагер не упомянул Украину, однако он подчеркнул, что новый инструмент обучения ориентирован на оборудование НАТО, которое поставлялось в страны, не входящие в Альянс.По информации The New York Times, в колоде фигурируют изображения 52 различных танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружения. При это в колоде именно то вооружение, которое блок НАТО поставил Украине или на котором обучает украинских военных. Например, на шестерке треф изображена РСЗО HIMARS, на семерке пик – немецкая самоходная зенитная установка Gepard, а французская САУ Caesar показана на двойке червей."Слава Украине!" в Новой МосквеОбломки, предположительно, беспилотника обнаружены вблизи путей Киевского направления железной дороги в Новой Москве, сообщил РИА "Новости" во вторник представитель экстренных служб столицы."Поступила информация от местного жителя об обнаружении примерно в 200 метрах от железнодорожных путей Киевского направления возле села Свитино обломков беспилотника", - заявил собеседник агентства.По его словам, на месте обнаружения обломков никаких разрушений нет, обстоятельства инцидента устанавливаются.Ранее телеграм-канал Shot опубликовал фотографии упавшего беспилотника."Публикуем первые фото беспилотника, найденного в Новой Москве. Предварительно, БПЛА самодельный — из дерева и пенопласта. На корпусе — украинский националистический лозунг. Эксперты устанавливают, что у него внутри, а также кто и откуда его запустил", - подписал канал фотографии.Ранее Украина уже запускала беспилотники вглубь России. Однако это были модернизированные в Германии советские реактивные беспилотники "Стриж".Так, 26 марта Минобороны России сообщило, что Украина попыталась атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении. Однако система навигации этого БПЛА была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области. Дрон упал в районе Киреевска, что в Тульской области.На месте падения беспилотника прибыли специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав Тульской области сообщил о трёх пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. Как позже сообщило правительство региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла."В соответствии с указом президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", - заявил позже губернатор региона Алексей Дюмин.Ранее украинские беспилотники были сбиты в Республике Адыгея. Кроме того, долетали БПЛА с Украины до аэродрома "Энгельс", что под Саратовом.

