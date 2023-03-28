Танки прибыли, желто-голубой беспилотник в Новой Москве. Итоги 28 марта на Украине
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Португалия, Германия, Швеция и Великобритания поставили на Украину танки. В Новой Москве обнаружили обломки предположительно беспилотника, окрашенного в цвета украинского флага
Обещанные Португалией танки Leopard 2 уже на территории Украины, заявило Минобороны Португалии в микроблоге.
"Три танка Leopard 2A6, которые передает Португалия согласовано с партнерами, уже в Украине. Португалия продолжает поддерживать Украину, которая сопротивляется противоправному вторжению России", - говорилось в заявлении.
За несколько часов до этого стало известно о том, что на Украину прибыли и немецкие танки.
"Мы выполнили то, о чём объявили", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Роттердаме.
Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил, что его страна поставила даже больше танков, чем обещала. Так он прокомментировал сообщение своего министерства.
"Обещано – доставлено: 18 основных боевых танков Leopard 2 A6 плюс пакеты боеприпасов и запчастей прибыли сегодня на Украину", – заявили в министерстве.
Писториус заверил, что танки переданы украинцам вовремя.
"Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте", — заявил Писториус.
По словам министра, Германия совместно со Швецией и Португалией заложила боевую группу. При этом Берлин передал Киеву больше танков, чем планировал.
"Германия даже поставила на четыре танка больше, чем первоначально планировалось. Вы можете полагаться на нас", — отметил Писториус.
В тот же день его украинский коллега Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками Challenger 2 у себя в микроблоге.
"Было очень приятно прокатиться на первом украинском основном боевом танке Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну. Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам", - заявил Резников.
Днём ранее он рассказал о "кошачьем пополнении" ВСУ.
"Сегодня имел честь совместно с командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях. Challenger-ов от Британии, Stryker-ов & Cougar-ов от США и Marder-ов от Германии. Ещё год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет такой мощной", - заявил Резников.
Он сделал ряд издевательских комментариев в адрес российской армии, отметив, что та — больше не вторая армия мира и вынуждена уходить в оборону.
Также 28 марта стало известно, что Пентагон выпустилнабор игральных карт для украинских военных с изображениями вооружений НАТО, сообщило издание The New York Times.
Системы вооружений, изображенные на картах в новой колоде, либо были отправлены наУкраину в прошлом году, либо используются для обучения украинских военнослужащих.
Системы вооружений, изображенные на картах в новой колоде, либо были отправлены наУкраину в прошлом году, либо используются для обучения украинских военнослужащих.
Как заявил представитель управления майор Эндрю Харшбаргер, карточная колода была разработана, чтобы позволить военным быстро "идентифицироватьвражескую военную технику и отличать ее от вооружения дружественных сил". Харшбагер не упомянул Украину, однако он подчеркнул, что новый инструмент обучения ориентирован на оборудование НАТО, которое поставлялось в страны, не входящие в Альянс.
По информации The New York Times, в колоде фигурируют изображения 52 различных танков, бронетранспортеров, грузовиков, артиллерийских орудий и других систем вооружения. При это в колоде именно то вооружение, которое блок НАТО поставил Украине или на котором обучает украинских военных. Например, на шестерке треф изображена РСЗО HIMARS, на семерке пик – немецкая самоходная зенитная установка Gepard, а французская САУ Caesar показана на двойке червей.
09:06Уникальное заседание Ставки, ожидание ядерной провокации. Главное на Украине на утро 28 мартаПрезидент Украины Владимир Зеленский впервые провёл заседание Ставки верховного главнокомандующего вне Киева. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ожидает провокаций при визите директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС
"Слава Украине!" в Новой Москве
Обломки, предположительно, беспилотника обнаружены вблизи путей Киевского направления железной дороги в Новой Москве, сообщил РИА "Новости" во вторник представитель экстренных служб столицы.
"Поступила информация от местного жителя об обнаружении примерно в 200 метрах от железнодорожных путей Киевского направления возле села Свитино обломков беспилотника", - заявил собеседник агентства.
По его словам, на месте обнаружения обломков никаких разрушений нет, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее телеграм-канал Shot опубликовал фотографии упавшего беспилотника.
"Публикуем первые фото беспилотника, найденного в Новой Москве. Предварительно, БПЛА самодельный — из дерева и пенопласта. На корпусе — украинский националистический лозунг. Эксперты устанавливают, что у него внутри, а также кто и откуда его запустил", - подписал канал фотографии.
Ранее Украина уже запускала беспилотники вглубь России. Однако это были модернизированные в Германии советские реактивные беспилотники "Стриж".
Так, 26 марта Минобороны России сообщило, что Украина попыталась атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении. Однако система навигации этого БПЛА была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области. Дрон упал в районе Киреевска, что в Тульской области.
На месте падения беспилотника прибыли специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. Минздрав Тульской области сообщил о трёх пострадавших жителях, госпитализирован из них только один – 16-летняя девушка. Как позже сообщило правительство региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
"В соответствии с указом президента Владимира Путина в Тульской области введен режим повышенной готовности. В случае ухудшения оперативной обстановки будут приняты дополнительные меры по защите населения и критически важных объектов", - заявил позже губернатор региона Алексей Дюмин.
Ранее украинские беспилотники были сбиты в Республике Адыгея. Кроме того, долетали БПЛА с Украины до аэродрома "Энгельс", что под Саратовом.