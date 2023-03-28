Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий - 28.03.2023 Украина.ру
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Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий
Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий - 28.03.2023 Украина.ру
Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий
США предпримут все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с непринятием в Совет безопасности (СБ) ООН российского проекта резолюции по этому вопросу.
2023-03-28T14:15
2023-03-28T14:15
новости
северный поток
слуцкий
сеймур херш
северный поток-2
теракт
расследование
расследование
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В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования атаки на "Северные потоки". За проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза воздержались.Между тем, соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла. Все они за исключением Китая не являются членами Совета безопасности.Россия будет добиваться объективного расследования теракта на "Северных потоках". Его организаторы обязательно будут выявлены и понесут заслуженное наказание, отметил он.Ранее в понедельник директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия в дальнейшем поставит вопрос о возмещении ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток 1 и 2".Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Ukraina.ru заявлял, что такое мероприятие было невозможно провести без поддержки государства.Сообщалось, что собрались какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.Вашингтон начал прорабатывать подрыв газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в 2021 году, рассказал влиятельный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.Напоминаем, в начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, в Киеве могли ничего не знать о ее планах.Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие публикации вбросом, направленным на отвлечение внимания от реального расследования диверсии на "Северных потоках".
https://ukraina.ru/20230328/1044790336.html
https://ukraina.ru/20230313/1044297769.html
https://ukraina.ru/20230326/1044725834.html
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452
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Украина.ру
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новости, северный поток, слуцкий, сеймур херш, северный поток-2, теракт, расследование, расследование
Новости, Северный поток, Слуцкий, Сеймур Херш, Северный поток-2, теракт, Расследование, расследование

Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий

14:15 28.03.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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США предпримут все, чтобы не допустить независимого расследования теракта на газопроводах "Северный поток", заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в связи с непринятием в Совет безопасности (СБ) ООН российского проекта резолюции по этому вопросу.
В понедельник СБ ООН не принял российский проект резолюции с призывом создать международную комиссию под эгидой ООН для расследования атаки на "Северные потоки". За проголосовали РФ, Китай и Бразилия. Остальные члены Совбеза воздержались.
Между тем, соавторами российского проекта резолюции выступили Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия, Эритрея, Никарагуа, Венесуэла. Все они за исключением Китая не являются членами Совета безопасности.
ООН - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
13:21
Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно естьВ понедельник, 27 марта, по инициативе российской делегации в Совете Безопасности ООН состоялось заседание, посвящённое взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток—2"
"Результат более чем показателен и говорит сам за себя. США и их европейские сателлиты намерены сделать все, чтобы не допустить независимого расследования этого беспрецедентного международного теракта. Есть русская пословица: "На воре и шапка горит". Здесь принцип тот же", - написал Слуцкий в своем телеграмм-канале.
Россия будет добиваться объективного расследования теракта на "Северных потоках". Его организаторы обязательно будут выявлены и понесут заслуженное наказание, отметил он.
Ранее в понедельник директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Россия в дальнейшем поставит вопрос о возмещении ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток 1 и 2".
Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Ukraina.ru заявлял, что такое мероприятие было невозможно провести без поддержки государства.
Сообщалось, что собрались какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.
Утечка газа Северный поток 2
13 марта, 05:08
Операция прикрытия. Теракт на Северных потоках - наиболее полная версия того, что произошло на самом делеЧерез две недели исполнится полгода с момента подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В последнее время в западных СМИ активно обсуждается версия об организации теракта некими "украинскими силами" без их конкретного указания. Украина. ру обобщила, известные факты и версии произошедшего.
Вашингтон начал прорабатывать подрыв газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в 2021 году, рассказал влиятельный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Напоминаем, в начале марта газета The New York Times написала, что, по данным разведки, за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, в Киеве могли ничего не знать о ее планах.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие публикации вбросом, направленным на отвлечение внимания от реального расследования диверсии на "Северных потоках".
Утечка газа Северный поток
26 марта, 11:48
"Северный поток": очередные попытки увести следствие от истинных заказчиков теракта"Кто на самом деле взорвал трубопроводы "Северного потока"? Таким вопросом задалась The Times 24 марта. Вопрос сложный: "спустя шесть месяцев акт явной диверсии превращается в одно из величайших геополитических расследований XXI века. Подозрения пали на украинцев, русских, американцев и мимолетно на британцев и поляков".
 
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14:51Новак назвал ключевую задачу российского топливно-энергетического комплекса
14:15Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий
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13:21Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно есть
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