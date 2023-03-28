Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ - 28.03.2023 Украина.ру
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Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ
Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ - 28.03.2023 Украина.ру
Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ
Европейский союз изучает способ блокирования импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) без введения новых энергетических санкций. Об этом во вторник, 28 марта сообщил американский телеканал Bloomberg
2023-03-28T13:34
2023-03-28T13:34
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В статье отмечается, что ранее глава ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после истечения их срока действия.Авторы публикации также отметили, что предлагаемое регулирование пока не одобрено Европарламентом, однако Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже поддержали инициативу.К слову, текущие долгосрочные контракты с Россией на поставку Европе СПГ истекают после 2030 года.Аналитики отметили, что на практике идею запрета импорта сжиженного природного газа будет крайне сложно реализовать, однако даже если это произойдет, Москва безболезненно для себя перенаправит свой СПГ на дефицитные азиатские рынки.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 10 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
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новости, санкции, ес, bloomberg, спг, россия
Новости, санкции, ЕС, bloomberg, СПГ, Россия

Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ

13:34 28.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство завода по производству сжиженного газа "Ямал СПГ"
Строительство завода по производству сжиженного газа Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Европейский союз изучает способ блокирования импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) без введения новых энергетических санкций. Об этом во вторник, 28 марта сообщил американский телеканал Bloomberg

"Министры энергетики ЕС готовы одобрить предложение, которое даст правительствам стран-членов возможность временно запретить российским экспортерам заблаговременно резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ранее глава ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить поставки российского СПГ, заявив, что компании не должны продлевать долгосрочные контракты после истечения их срока действия.
Авторы публикации также отметили, что предлагаемое регулирование пока не одобрено Европарламентом, однако Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша уже поддержали инициативу.
К слову, текущие долгосрочные контракты с Россией на поставку Европе СПГ истекают после 2030 года.
Аналитики отметили, что на практике идею запрета импорта сжиженного природного газа будет крайне сложно реализовать, однако даже если это произойдет, Москва безболезненно для себя перенаправит свой СПГ на дефицитные азиатские рынки.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Принято уже 10 ограничительных пакетов, в том числе в нефтегазовом секторе.
При этом Европа теперь покупает энергоресурсы по завышенной цене. Основным продавцом для ЕС выступает Вашингтон. Однако закупки Брюссель ведет и у других поставщиков, чаще всего просто перепродающих российские нефть и газ.
В результате самой пострадавшей категорией от антироссийских санкций стало население Европы, где поднялись цены практически на все, а уровень жизни упал.
- РИА Новости, 1920, 28.03.2023
11:40
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