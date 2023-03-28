https://ukraina.ru/20230328/1044790336.html

Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно есть

Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно есть - 28.03.2023 Украина.ру

Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно есть

В понедельник, 27 марта, по инициативе российской делегации в Совете Безопасности ООН состоялось заседание, посвящённое взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток—2"

2023-03-28T13:21

2023-03-28T13:21

2023-03-28T13:21

эксклюзив

совбез оон

россия

северный поток

сша

резолюция

небензя

китай

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На повестке дня было голосование по проекту резолюции РФ, соавторами которой стали Китай, КНДР, Белоруссия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Эритрея. Документ призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создать международную комиссию для расследования диверсий.Поддержали инициативу РФ, Китай и Бразилия, против не выступил никто: США, Великобритания, Франция, Швейцария, Мальта, Албания, Япония, ОАЭ, Эквадор, Габон, Гана, Мозамбик дружно воздержались."Я думаю, все остальные (воздержавшиеся страны, не представляющие западный лагерь — ред.) немного боялись поддержать нас открыто. Как всегда было сильное давление со стороны наших бывших западных партнёров. Они абсолютно чётко дали понять, что не заинтересованы в голосовании, которое будет поддерживать российскую позицию", — заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.Для принятия резолюции было необходимо 9 голосов "за" и ни одного "против" от постоянных членов Совета Безопасности ООН. В документе содержится обращение к генеральному секретарю ООН — просьба "создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии, в т. ч. установления исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников". Если бы резолюцию приняли, не позднее чем через 30 дней Гутерриш должен был бы доложить Совету Безопасности о модальностях создания такой комиссии, ему же предоставлялось право выбрать специалистов для проведения расследования. К тому же проект резолюции содержит призыв к Германии, Швеции и Дании, проводящим национальные расследования взрывов на трубопроводах, делиться информацией с комиссией и другими заинтересованными сторонами."Поскольку мы рассматриваем взрывы в Балтийском море как угрозу международной безопасности, комиссия, учреждённая генеральным секретарём ООН, вполне подходила бы для оказания помощи Совету в его решениях. Ввиду отказа принять это предложение Бразилия призывает ответственных за проходящие расследования поделиться своими заключениями с этим Советом, как можно скорее", — заявил постоянный представитель Бразилии при ООН Рональдо Кошта Фильо, подчеркнув, что спустя полгода всё ещё не известны причины взрывов на газопроводах.Он пояснил, что голосование Бразилии за резолюцию следует интерпретировать не как критику национальных расследований или как признак недоверия, а как признание важности дополнительных и более всеобъемлющих усилий со стороны ООН.Сожалеет по поводу результатов голосования и китайская сторона. Эта "злостная диверсия" затрагивает безопасность не только европейской, но и мировой, транснациональной инфраструктуры, и проведение объективного, беспристрастного, профессионального расследования произошедшего в интересах всех стран, чтобы как можно скорее виновные были привлечены к ответственности, подчеркнул заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. По его словам, расследования на национальном и международном уровне не противоречат друг другу, расследование под эгидой ООН может сыграть координирующую роль между различными расследованиями на национальном уровне, а также сделает результаты расследования более авторитетными."Некоторые страны говорили о том, что необоснованные обвинения предопределяют итоги следственных действий. Наоборот, расследование в ООН — наиболее подходящий и надёжный способ проведения расследования. По крайней мере, если эти страны блокируют разрешение Советом международного расследования, то это вызывает сомнения относительно того, что они что-то скрывают", — сказал китайский дипломат.В России в таких случаях говорят "на воре и шапка горит", напомнил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Свою позицию западные дипломаты объяснили тем, что, по их мнению, в международном расследовании необходимости нет: расследований, которые проводят Германия, Швеция, Дания, достаточно."В ходе переговоров было понятно, что Россия не настроена серьёзно по поводу непредвзятого расследования. В прошлом месяце постпред РФ заявил, что Россия уже знала с высокой степенью уверенности, кто взорвал трубопроводы и как. Цель России в этом процессе – политизировать вопрос и действовать против другого члена Совета", — заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.У Франции нет причин сомневаться в серьёзности и непредвзятости национальных расследований, они должны быть доведены до получения результатов, отметила представитель делегации Пятой республики."Мы были поражены тем рвением, с которым Россия просит ООН провести расследование, тогда как Россия уже возложила ответственность по этому вопросу", — добавила она.Постоянный представитель Албании Ферит Ходжа не видит добавленной стоимости в инициировании параллельного международного расследования."Ввиду множества ведущихся расследований инициация дополнительного расследования не будет выгодной на данном этапе", — вторила представитель Швейцарии.Япония считает, что Совет Безопасности ООН должен дождаться завершения расследований Германии, Швеции, Дании и уже потом, опираясь на их результаты, может обсудить дальнейшие пути, и то если потребуется."Прошло уже более полугода после взрывов, и необходимо как можно скорее проводить следственные действия, иначе сложнее будет собирать доказательства и получать надёжные результаты расследований", — подчеркнул заместитель постоянного представителя КНР при ООН.Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд оригинальностью не отличился. Вслед за коллегами он сказал, что американская делегация не поддержала проект резолюции, поскольку считает необходимым дождаться завершения национальных расследований Германии, Швеции, Дании, которые, по его словам, проходят в беспристрастной, комплексной и транспарентной манере. Российский проект резолюции Вуд назвал "попыткой дискредитировать работу идущих национальных расследований и поставить под сомнение любые выводы, которые не согласуются с предопределённым и политическим посылом России"."У меня вопрос к представителю США: а что в нашей резолюции он обнаружил предопределённого?" — парировал Небензя.Вуд стал говорить, что Россия не заинтересована в непредвзятом расследовании и с момента взрывов на газопроводах обвиняла США в совершении этой атаки, хотя Штаты, по его утверждению, не имеют никакого отношения к диверсиям на "Северных потоках". На что Небензя возразил, что разговоры о причастности американцев к инцидентам появились только после публикации расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Хёрша, а до того момента российские официальные лица не называли конкретно США в качестве виновника трагедии."Я бы хотел спросить у американского коллеги, как он прокомментирует слова своего президента Джо Байдена, который сказал: "Мы уничтожим эти газопроводы", – задолго до того, как они были реально уничтожены?" — продолжил глава российской делегации.7 февраля 2022 года американский лидер на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Белом доме заявил, что, если Россия вторгнется на Украину, "Северного потока- 2" больше не будет, обещав покончить с ним.Вуд признался, что не читал статью Хёрша, в которой говорится, что решение об атаке на "Северные потоки" принял лично Байден по итогам консультаций с представителями Белого дома, ответственными за вопросы национальной безопасности, длившихся 9 месяцев. В ходе летних учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов заложили взрывные устройства под российскими газопроводами, а спустя 3 месяца, в сентябре, норвежцы привели их в действие, рассказали источники журналиста."(Для России – ред.) типично задавать вопросы без особой цели. Обвинения, которые озвучили русские, российские официальные представители по поводу предполагаемой виновности США в осуществлении этого нападения, категорически неверны", — сказал Вуд.И тут же постарался перевести разговор на украинскую тематику."Россия не заслуживает доверия в том, что касается вопроса защиты критической инфраструктуры. Посмотрите, что она делает на Украине. Я бы просто сказал своему российскому коллеге: вместо того, чтобы задавать вопросы по поводу США и их взглядов на критическую инфраструктуру, нужно задать вопрос себе по поводу того, что они делают на Украине, и является ли это ответственным поведением в отношении критической инфраструктуры", — добавил американский дипломат."Я не спрашивал у представителя США о статье господина Хёрша, которую он не читал, но которую я ему настоятельно рекомендую прочитать. Я задал ему прямой вопрос, как он прокомментирует слова своего президента, который открыто сказал: "Мы уничтожим Северный поток"? На этот вопрос я не получил ответа", — констатировал Небензя.По словам Полянского, молчание Вуда было красноречивее любого признания."После сегодняшнего голосования подозрения о том, кто стоит за диверсией на "Северных потоках", только увеличиваются", — сказал Небензя.На глазах у всего мира США и их союзники сделали всё, чтобы избежать запуска объективного международного расследования подрывом "Северного потока", напомнил он. Сначала высокопоставленные американцы публично угрожали взорвать газопровод, затем глумились и выражали радость по поводу свершившейся атаки, при этом СМИ вбрасывали огромное количество спекуляций и, мягко говоря, абсурдных версий о том, кто мог это сделать. На все попытки России как страны, которую непосредственно касается подрыв "Северных потоков", подключиться к национальным расследованиям Дании, Швеции и Германии, поступали отказы и отписки."Чем больше появлялось доказательств причастности Вашингтона и его союзников по НАТО, тем твёрже западный лагерь твердил о нецелесообразности международного расследования. О чём это может свидетельствовать? Не нужно быть детективом или аналитиком, чтобы понять: США и их союзники пытаются замести следы, в т.ч. вбрасывая различного рода измышления и бредовые версии и отказываясь отвечать на вскрывающиеся неудобные для Вашингтона факты. Ведь если бы в США были заинтересованы в установлении фактов и наказании виновных, то там действовали бы по-другому", — заявил Небензя.Выбрав такую тактику поведения на заседании, западные страны ведут свои игры, считает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалёв."Страны Запада воздержались, что называется, подстелили себе соломку: не заблокировали расследование официально, но и не голосовали против. И у них есть на это аргумент: ведь официальных результатов расследования ещё нет, и возложить на кого-то вину официально нельзя. На Западе, возможно, нет полной уверенности в том, что при международном расследовании удастся продавить всех и навязать свою волю всем. Правды никто не хочет, а что-то вдруг может пойти не так: кто-то из независимых экспертов придёт к неудобным выводам и объявит о них публично. Цель их ясна: спрятать концы в воду и не допустить, чтобы малейшие зерна правды оказались на поверхности и оказались доступны гражданам", — говорит эксперт.Иллюзий в отношении того, что западники в Совбезе могут пропустить резолюцию, не было, констатировал Полянский в Telegram-канале. Справедливое международное расследование этого резонансного преступления - это то, что американцы и их сателлиты, доминирующие в СБ, видят в страшном сне. Но даже при этом проголосовать "против" никто из них не решился, отметил дипломат.Среди важных аспектов он назвал поддержку резолюции со стороны Бразилии, а также тот факт, что очень многие незападные члены Совета Безопасности ООН в своих выступлениях по мотивам голосования призывали Германию, Швецию и Данию быть порасторопнее и потранспарентнее, да ещё и информировать Совет Безопасности ООН о ходе национальных расследований."Информационный эффект от заседания явно сдвигается в пользу наших требований, нежели в сторону западной позиции о том, что всё с расследованием диверсии и так обстоит прекрасно в свете прилагаемых тремя странами усилий. У американцев при этом, похоже, сдали нервы, и их представитель попытался найти в нашем тексте то, чего там не было - "предопределённого результата" расследования", - добавил Полянский.К теме взрывов на "Северных потоках" Россия ещё вернётся, но вновь выносить на голосование в Совете Безопасности ООН резолюцию о международном расследовании диверсий не намерена. По словам Небензи, прошедшего заседания было достаточно, оно показало реальное отношение по этому вопросу.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, совбез оон, россия, северный поток, сша, резолюция, небензя, китай