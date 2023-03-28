https://ukraina.ru/20230328/1044782770.html

Это будет совсем другая война. Эксперты о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия

Это будет совсем другая война. Эксперты о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия - 28.03.2023 Украина.ру

Это будет совсем другая война. Эксперты о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия

Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия будет закончено до 1 июля. Подготовка экипажей для ракетных комплексов "Искандер" начнется 3 апреля. Новость обсуждали как российские, так и украинские эксперты. Главное – в обзоре соцсетей.

2023-03-28T10:09

2023-03-28T10:09

2023-03-28T10:09

эксклюзив

ядерное оружие

белоруссия

украина

россия

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Политтехнолог Евгений Ющук в своих соцсетях приводит такие данные украинской аналитики: "Ядерное оружие в Беларуси: зачем это нужно России, и как отразится на войне в Украине? Владимир Путин публично заявил о скором завершении строительства хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. Это уже вызвало странную реакцию на Западе, а также породило еще больше вопросов о возможности развязывания полноценной ядерной войны минимум на территории Европы.Формально может показаться, что Россия решила разместить ядерное оружие в Беларуси в ответ на заявление замминистра обороны Великобритании, анонсировавшем передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном. Но это тот случай, когда вечеринка только совпала по времени с похоронами. Путин в интервью "Россия 24" заявил, что строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси завершается к 1 июля. И вот тут никакой взаимосвязи с анонсом от замминистра Британии не может быть по определению.Такие вопросы, во-первых, согласовываются с тем же Лукашенко, хотя мы предполагаем, что это была одна из тем закрытых переговоров между Путиным и Си. А во-вторых, даже просто к 1 июля с нуля построить торговый центр далеко не каждая крупная строительная компания сумеет успеть. А хранилище под ядерное оружие – все же более сложный инженерный объект. Поэтому решение принималось гораздо раньше. И в принципе, в Сети уже появилось видео, где об этом Лукашенко говорит сначала в 2021 году, а затем повторяет летом 2022-го.Обратим внимание на еще один момент. Путин об этом событии говорит уже как о завершенном решении. Тактическое ядерное оружие будет в Беларуси, и при этом он ссылается на практику США, которые также размещают ЯО за пределами своей национальной территории.Интересно в этой истории еще кое-что. Операторами ядерного оружия будут не российские, а белорусские экипажи. Из этого же интервью Путина можно подчерпнуть первую статистику: РФ уже переоборудовала для РБ 10 самолетов для применения тактического ядерного оружия, а также передала белорусам неназванное количество тактических комплексов "Искандер", способных нести ядерные заряды.С военной точки зрения все это однозначно опасно для НАТО. Территория Беларуси выступает своеобразным "балконом" для России, который по периметру окружают запредельно недружественные страны. При этом в случае расширения конфликта на территорию Беларуси с ведением исключительно конвенциональной войны, удержание границ всего этого "балкона" для РФ и РБ будет очень затратным.А вот тактическое ядерное оружие картину меняет кардинально сразу по двум параметрам: военному и политическому. С военным параметром все более-менее понятно. Запущенный "Искандер" из района Бреста или выпущенная крылатая ракета воздушного базирования где-то над Гродно имеют минимальные шансы для перехвата. Более того, даже перехваченная ядерная ракета будет уничтожаться уже 100% над территорией Польши, Литвы или Латвии, что в таком случае нанесет существенный урон.И есть в этой истории другой вопрос – политического решения. Ядерное оружие в Европе имеют три страны – американцы, французы и британцы. Это означает, что если ядерная ракета прилетит, скажем, по польскому Жешуву, который сегодня выступает главным военным хабом НАТО по отправке оружия в Украину, то принимать решение об ответном ядерном ударе будут точно не в Варшаве. Не будут этого делать ни в Риме, ни в Мадриде и даже не в Берлине. Согласие на ответный ядерный удар дают только обладатели ядерного оружия.Но будет ли дано такое согласие? И если "да", то куда в таком случае будет нанесен ответный удар – по территории РФ, как владелицы ЯО, или же только по территории РБ, как географическому месту пуска? Равно как и есть вопросы, дадут ли третьи страны – та же Германия или Турция – "добро" на использование тактического ЯО со своей территории. Соглашение о размещении американского тактического ЯО заключалось в другую эпоху противостояния с Советским Союзом. Теперь мировые реалии совсем другие, равно как и способность высшего мирового истеблишмента воспринимать адекватно ядерные угрозы.Однозначно мы можем сказать, что в Вашингтоне сами сейчас не понимают, как правильно реагировать на "первый ядерный инцидент". Это же отмечали в начале года и докладчики RAND. И даже текущая реакция Минобороны США предельно миролюбивая:"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО".Это очень показательный комментарий. В Москве первое лицо заявляет, что уже принято решение о размещении ядерного оружия в третьей стране, а американцы говорят, что ничего страшного. "Нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие".Собственно, если РФ разместит теперь ядерное оружие на Кубе, МО США может повторить то же самое: нет никаких признаков, что эти ракеты непременно ударят по Майами. Еще более нелепый комментарий по этому вопросу выжал из себя Институт изучения войны (ISW). Мы уже как-то разбирали их кислотно-щелочной прогноз о "большом наступлении России в Луганской области" и тогда уже пришли к выводу, что это "рога и копыта" от военной аналитики. Но в этот раз ISW совсем хороши. Цитируем:"Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси — очередная "информационная операция", которая призвана использовать опасения по поводу ядерной эскалации".То есть реальное, а не иллюзорное размещение ядерного оружия в третьей стране – это по мнению экспертов из ISW "информационная операция". Это, кстати, самая цитируемая в Украине западная контора, анализирующая войну.Из Офиса президента ситуацию прокомментировал Михаил Подоляк. Сначала он, судя по всему, не совсем понимал, о чем вообще идет речь, и без раскачки в интервью французам потребовал "увеличить военный потенциал Украины для контрнаступления и усилить санкции против России".Затем решил "догнаться вглубь" и выдал еще более изысканное понимание ситуации у себя в Twitter."Путин очень предсказуемый. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает, и ему остается только пугать тактикой".Итак, на Банковой считают, что Путину страшно, и он "пугает тактикой". Но на самом деле мы еще ближе становимся к знакомству с ядерным оружием. И опасно в этой истории не то, что стороны конфликта все чаще допускают возможность его применения. Гораздо опаснее то, что в элитах создается иллюзия, что следом за применением тактического ядерного оружия не последует очередь "Минитменов" и "Сарматов".Эту же мысль, что на Банковой считают, что у России больше нет аргументов, доносит и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович: "Заявления из Кремля о размещении ядерного оружия в Беларуси призваны решить четыре задачи: ⁃ Немного поугрожать Западу накануне и во время саммита НАТО в Вильнюсе этим летом, где участники будут рассматривать ключевые решения; ⁃ Публичная ссора с Китаем; ⁃ Дополнительный контроль Беларуси войсками РФ; ⁃ Игра против Беларусько-Китайского союза.Ничего нового в этом нет, кроме публичной ссоры с Китаем. Несколько дней назад Путин и Си Цзиньпин подписали итоговый документ переговоров, где декларировали нераспространение ядерного оружия и недопустимость его передачи третьим странам. Это же Пекин озвучивает в своём "мирном плане". И вдруг решение о хранении тактического ядерного оружия в Беларуси. Это значит, что Путин и Си ни о чём не договорились. Игра на повышение ставок Путиным имеет свои пределы. Почти все они уже пройдены. Когда его игры с ядерными угрозами надоедят всем, Запад, Китай и российские элиты могут объединиться против Путина. И быстро решить вопрос с ядерной и иной безопасностью в мире. К этому сценарию кремлёвский вождь движется семимильными шагами".Политический аналитик Михаил Чаплыга напомнил, что первым нарушил мировой баланс сил: "РБ и ЯО...1. Миром правит БАЛАНС... СНВ (стратегических наступательных вооружений) и ПРО (противоракетной обороны).2. Когда Британия (бьет – ред.) по Энгельсу руками неназванных товарищей... то это имеет ПОСЛЕДСТВИЕ - разрыв ДСНВ (договор о балансе СНВ) между США и РФ...3. Когда США размещают ПРО в РП и УА - это имеет ПОСЛЕДСТВИЯ - размещение ТЯО в РБ.4. ЯО США размещено в: Корее, Западной Европе, Турции.5. ПЕКИН в совместном коммюнике с РФ заявил, что глобальное ПРО США - угроза. Для баланса КНР начал массово строить шахты межконтинентальных ракет, а РФ разместила ТЯО в РБ.6. Скорее всего РФ разместит ЯО еще в ряде стран.7. ПЕКИН и РФ в коммюнике потребовали УБРАТЬ ЯО США в других странах. Для баланса.Ну... что на СБ ООН будем обсуждать? продвижение глобальной ПРО? ЯО США вне пределов США? Два из 5 ключевых членов СБ ООН в ВОЙНЕ с другими.Смысл тех СБ ООН? Если Британия "взорвала" ДСНВ между США и РФ... в чем смысл переживать о размещениях ЯО?Когда мы требуем СБ ООН по случаю размещения ТЯО РФ в РБ... Скажите:а) Кто первым США или РФ нарушили глобальный баланс ПРО-СНВ в Энгельсе, РП и УА?б) Что следствие, а что первопричина?"Белорусский политолог Алексей Дзермант дал свою оценку: "Информация о подготовке к размещению тактического ядерного оружия в Беларуси стала для западников громом среди ясного неба. И это правильный асимметричный ответ на намерения поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном. Это также и ответ на намерения поляков создать ударную группировку у границ Беларуси. Если у нас будет ТЯО, то все эти польские планы теряют смысл.Есть и юридический аспект. В Беларуси год назад изменили Конституцию и теперь размещение возможно. А что касается Будапештского меморандума и Договора о нераспространении ядерного оружия, то меморандум нарушили первыми западные страны, когда стали вводить еще в 1996 году первые санкции против Беларуси. А США уже давно обходят Договор, размещая свое ядерное оружие в Западной Европе.Так что не зря Париж беспокоился по поводу изменений в белорусской Конституции, он все сделал для того, чтобы именно такая ситуация сложилась с безопасностью в Европе. Сделал – обманывая Россию и не прилагая никаких реальный усилий для выполнения Минских соглашений".Политический аналитик Андрей Сыч отметил, меняющиеся мировые вызовы для его страны: "Появление в Беларуси ядерного оружия, на мой взгляд, является восстановлением исторической справедливости. Мы избавлялись от него по собственной воле и под гарантии невмешательства во внутренние дела суверенного государства. Не мы разрушили эти договорённости попытками цветных революций. Заранее пресеку спекуляции относительно того, что мы станем мишенью. Ядерные удары по Беларуси уже несколько лет являются неотъемлемой частью командно-штабных учений НАТО. Решение Александра Лукашенко продиктовано временем и внешнеполитическими вызовами".Политолог Игорь Тышкевич дал прогноз развития событий: "Заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси. Зачем?Путин заявил о начале строительства хранилища для ядерного оружия на территории Беларуси и о том, что к июлю объект будет сдан. При этом оружие будет российским, а часть белорусских военных, якобы, обучат его использовать.Что это значит?1. Читаем "с конца". Объект российский Лукашенко не получит в своё распоряжение ЯО, но при этом сможет на внутреннем поле вещать про усиление безопасности страны.В реальности мы имеем ПОСТОЯННУЮ военную базу на территории Беларуси. Ведь наивно полагать, что охрану своего ЯО РФ отдаст кому-либо другому.Базу, без подписания соответствующих документов, двусторонних договоров и понимания на какой период и на каких условиях. И её, в отличие от узла связи ВМФ, локатора под Ганцевичами или мобиков на полигонах быстро не попросишь "на выход". Потребуется "консультация с РФ" независимо от результатов войны в Украине.То есть Россия пытается привязать к себе Беларусь ещё больше, делая крайне затруднительным дрейф по уменьшению российского влияния как в западном направлении, так и в восточном (Китай). Путин понимая слабость положения Лукашенко делает заявку на постоянное присутствие РФ как силы влияния в прицеле как окончания войны в Украине, так и внутрибеларуских процессов.2. Это удар по договору о нераспространении ядерного оружия, подписантами которого являются и РФ и Беларусь. Пункт 1 договора гласит, что ни одно из государств, обладающих ядерным оружием не будет прямо либо опосредованно передавать его государству не обладающему таковым. Пункт 2 гласит, что государство, не имеющее ядерного оружия не будет прямо либо косвенно принимать его. Именно поэтому РФ будет говорить не о передаче, а о размещении. И именно поэтому размещение будет означать постоянную российскую военную базу в Беларуси. Вполне возможно с передачей в долгосрочное пользование территории под ней.Такой ход является попыткой поднять ставки в противостоянии с ЕС и США в вопросах, в том числе войны в Украине. И, по большому счёту является "приглашением к консультациям". Россия по-прежнему рассчитывает на заморозку войны "где-то посередине" как выгодный для себя вариант выхода из затруднительного положения. Именно поэтому Путин называет дату "окончания строительства" хранилища — 1 июля. И анонсирует позднейшую доставку ЯО. Уверенности в возможности успеха в войне нет, уверенности в возможности удержания фронта так же нет. Единственный вариант — договорённости с "большим геополитическим обменом". Более того, такой вариант позволит окружению Путина создать приемлемый для общества "образ победы" в войне против Украины.В данном разрезе интересна возможная позиция Китая. С одной стороны Пекину крайне не выгодна ядерная эскалация, о которой он говорил. Но для КНР выгодно завершение войны в Украине без поражения любой из сторон с ослабленной Россией (то есть завершение в ближайший год). И выгодно, когда Кремль пытается расшатать основы глобальной системы безопасности. Ведь в таком случае консультации США и КНР по вопросам нового мироустройства становятся ещё более актуальными — два "адекватных" центра силы должны договориться как сдерживать не слишком адекватные порывы других стран. Таким образом, угрозы КНР может воспринять относительно спокойно. С реальным размещением уже сложнее — это удар по интересам и позиции Китая в области безопасности а так же (в существенно меньшей мере) попытка со стороны Кремля ограничить китайскую экспансию на страны бывшего СССР (та же Беларусь).Сам Лукашенко на фоне конфликта с Западом будет использовать заявления о размещении ЯО в Беларуси как свидетельство о росте своей политической устойчивости и субъектности. В реальности он не понимает, что по будущему Беларуси (и его в Беларуси) разговоры с ним станут крайне нелогичными. Страны ЕС, КНР (в случае реального размещения) говорить будут с Москвой, а не с Минском. А вот РФ сможет спокойно делать что хочет. Вплоть до операции под кодовым названием "Саша уже достал — давайте нового".Получит ли Лукашенко деньги за базу? Крайне сомневаюсь. Ему продадут базу за иллюзию собственного могущества. Поэтому даже с точки зрения финансов (а выплаты за аналогичные объекты в мире весьма велики) его оставят не с деньгами, а с мечтами о своей силе.А что потом?Ключевым фактором заявлений Путина, всё же является попытка выйти на консультации по завершению войны в Украине. Напомню, что ядерный шантаж Путин уже пытался дважды использовать в 2022 году. Не прошло. Сейчас, особенно, после ордера на арест (как сигнала Запада по тому, что Путина перестали рассматривать как партнёра по переговорам) начинается третий раунд, уже не только на словах.В Кремле ждут начала переговоров. И даже обозначают дату. Но, возникает вопрос, а что будет, если шантаж останется без ответа? До июля вероятность консультаций в любом случае невелика — западные партнёры Украины будут ожидать украинского наступления, и уже по его результатам, будут определяться с логикой дальнейших военно-политических действий.• Если наступление будет успешным, то особой нужды лишний раз говорить с Путиным нет. Тогда работает логика дожать, чтобы РФ вышла с большей части оккупированных территорий.• Если наступление провалится, тогда у Путина действительно появляются шансы. Именно поэтому я не исключаю, что набранные мобики (которых ещё не пускали в бой) и новые контрактники будут озадачены сдерживанием украинского продвижения в мае-июне. Для Кремля такая задача становится ключевой. Ведь после этого война рискует затянуться не на год, а на бОльший срок. И тут уже есть место для политического маневра.И всё же, вероятность того, что шантаж Путина сработает невелика. Что будет если нет? Следующий этап эскалации — применение ядерного оружия. Но это уже совсем другая война с другими участниками, другим масштабом. Где, кстати, новая "база хранения ЯО" на территории Беларуси станет целью из первой десятки для поражения".

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эксклюзив, ядерное оружие, белоруссия, украина, россия