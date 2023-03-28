Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп - 28.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230328/1044777853.html
Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп
Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп - 28.03.2023 Украина.ру
Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт, передал 27 марта телеканал "Фокс ньюс"
2023-03-28T07:15
2023-03-28T07:46
дональд трамп
украина
новости
сша
президент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102784/78/1027847895_0:165:1608:1070_1920x0_80_0_0_6248e0879c93408cb30f4fe1999f6f4f.jpg.webp
По мнению экс-президента, украинский кризис "может быть не разрешен до выборов" президента США, а политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена грозит "третьей мировой войной".Ранее Трамп неоднократно заявлял, что нынешний американский лидер своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Трамп также утверждал, что в случае победы на выборах президента США он смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, но ни разу не уточнял, как именно намерен этого добиться.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий американский лидер давал понять, что рассчитывает на переизбрание.
https://ukraina.ru/20230317/1044483680.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102784/78/1027847895_0:14:1608:1220_1920x0_80_0_0_fcabbc17f9fd47007af1915a08f35180.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дональд трамп, украина, новости, сша, президент
Дональд Трамп, Украина, Новости, США, президент

Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп

07:15 28.03.2023 (обновлено: 07:46 28.03.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт, передал 27 марта телеканал "Фокс ньюс"
По мнению экс-президента, украинский кризис "может быть не разрешен до выборов" президента США, а политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена грозит "третьей мировой войной".

"До этого еще полтора года, очень долго. Я не могу представить, что может произойти за это время. <...> Суть в том, что война должна прекратиться, потому что Украину уничтожают", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что нынешний американский лидер своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Трамп также утверждал, что в случае победы на выборах президента США он смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, но ни разу не уточнял, как именно намерен этого добиться.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий американский лидер давал понять, что рассчитывает на переизбрание.
США и Китай, флаги
17 марта, 14:58
Байден или Трамп? Эксперт объяснил, на кого сделает ставку Китай в 2024 году Пекин будет делать ставку на слабейшего из двух главных кандидатов на выборах США в 2024 году, заявил профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в ходе организованной изданием Украина.ру пресс-конференции: "Переизбрание Си Цзиньпина: Китай мобилизуется на борьбу с Америкой" 17 марта
 
Дональд ТрампУкраинаНовостиСШАпрезидент
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий
13:52Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"
13:34Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ
13:32Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго
13:31Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев
13:21Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно есть
13:03Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и Чернигове
13:00Выселение из Почаевской лавры, мины из Германии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта
12:58Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
12:35"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков
12:25Обедненный уран для переживших Чернобыль. Адский эксперимент над Украиной продолжается
12:19Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими
12:18The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
11:48"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки
11:40"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина
11:29Украина: от наступления к разделу
11:24Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре
10:50Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области
10:41Уничтожение братских могил и подготовка провокаций против Приднестровья. Что происходит в Виннице
10:33Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в Артемовске
Лента новостейМолния