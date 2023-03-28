Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп
07:15 28.03.2023 (обновлено: 07:46 28.03.2023)
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт, передал 27 марта телеканал "Фокс ньюс"
По мнению экс-президента, украинский кризис "может быть не разрешен до выборов" президента США, а политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена грозит "третьей мировой войной".
"До этого еще полтора года, очень долго. Я не могу представить, что может произойти за это время. <...> Суть в том, что война должна прекратиться, потому что Украину уничтожают", - подчеркнул Трамп.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что нынешний американский лидер своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Трамп также утверждал, что в случае победы на выборах президента США он смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, но ни разу не уточнял, как именно намерен этого добиться.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий американский лидер давал понять, что рассчитывает на переизбрание.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий американский лидер давал понять, что рассчитывает на переизбрание.
17 марта, 14:58Байден или Трамп? Эксперт объяснил, на кого сделает ставку Китай в 2024 году Пекин будет делать ставку на слабейшего из двух главных кандидатов на выборах США в 2024 году, заявил профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев в ходе организованной изданием Украина.ру пресс-конференции: "Переизбрание Си Цзиньпина: Китай мобилизуется на борьбу с Америкой" 17 марта