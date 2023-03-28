https://ukraina.ru/20230328/1044777853.html

Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп

Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп - 28.03.2023 Украина.ру

Украина может быть уничтожена в течение полутора лет — Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет, если не удастся урегулировать конфликт, передал 27 марта телеканал "Фокс ньюс"

2023-03-28T07:15

2023-03-28T07:15

2023-03-28T07:46

дональд трамп

украина

новости

сша

президент

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По мнению экс-президента, украинский кризис "может быть не разрешен до выборов" президента США, а политика администрации действующего американского лидера Джо Байдена грозит "третьей мировой войной".Ранее Трамп неоднократно заявлял, что нынешний американский лидер своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Трамп также утверждал, что в случае победы на выборах президента США он смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, но ни разу не уточнял, как именно намерен этого добиться.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост в стране. Действующий американский лидер давал понять, что рассчитывает на переизбрание.

https://ukraina.ru/20230317/1044483680.html

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2023

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дональд трамп, украина, новости, сша, президент