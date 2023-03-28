https://ukraina.ru/20230328/1044774212.html

Василий Дандыкин: ВСУ смогут перейти в наступление на Россию, только если НАТО даст им шапки-невидимки

Василий Дандыкин: ВСУ смогут перейти в наступление на Россию, только если НАТО даст им шапки-невидимки - 28.03.2023 Украина.ру

Василий Дандыкин: ВСУ смогут перейти в наступление на Россию, только если НАТО даст им шапки-невидимки

Российские войска в ходе СВО продвигаются на разных направлениях. Да, на линии Сватово — Кременная мы продвинулись на полкилометра, но, учитывая специфику боевых действий, это большое расстояние.

2023-03-28T08:17

2023-03-28T08:17

2023-03-28T14:36

интервью

россия

всу

крым

сша

беспилотники

днепр

артемовск

артиллерия

спутник

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Более того, сегодняшние потери ВСУ на всем Донецком направлении за один день составили около 400 человек, а это целый батальон. Так что противнику сейчас не до жиру. А все заявления по поводу похода на Крым — это популизм, в который играет не только Зеленский, но и Залужный с Резниковым, считает капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В последнее время украинская пропаганда резко сменила риторику по поводу большого наступления на Крым, которое якобы должно состояться совсем скоро. Если раньше Алексей Арестович утверждал, что киевский режим намеренно озвучивает планы, чтобы «показать России реальное положение дел», то теперь замглавы минобороны Анна Маляр попросила журналистов прекратить обсуждение наступления, чтобы не мешать военным.— Василий Алексеевич, с чем вы связываете такое изменение риторики?— Это связано с намерением Зеленского до последнего оборонять Артемовск. Судя по всему, ВСУ подгоняют какие-то части в Часов Яр, Славянск и Краматорск. Видимо, Зеленскому не дают покоя лавры Гитлера с деблокирующим ударом под Сталинградом, который печально закончился для Германии.Кстати, командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский побывал в районе Артемовска. Это его направление и его крест. Для него сейчас только один выход: или грудь в крестах, или голова в кустах.Тем временем российские войска продвигаются на разных направлениях. Да, на линии Сватово — Кременная мы продвинулись на полкилометра, но, учитывая специфику боевых действий, это большое расстояние. Более того, сегодняшние потери ВСУ на всем Донецком направлении за один день составили около 400 человек, а это целый батальон. Так что противнику сейчас не до жиру.А все заявления по поводу похода на Крым — это популизм, в который играет не только Зеленский, но и Залужный с Резниковым.— Кстати, Зеленский говорил, что сейчас у них нет сил для деблокирующего удара в районе Артемовска.— Как бы там ни было, я надеюсь, что наши фланги там прикрыты. Наши ребята из добровольцев-штурмовиков вводят в бой новые силы и нагибают врага. Поэтому у противника есть растерянность.Мы применяем оружие, которого они боятся. Это и «Солнцепек», да и артиллерийский залп у нас в три раза больше, несмотря на огромный расход боеприпасов и разговоры о необходимости вводить ограничение на ведения огня.ВСУ обещали наступать уже чуть ли не через недельку. Но сейчас им не до этого. А мы после отхода на другой берег Днепра и из Харьковской области свою оборону укрепили. И самое главное, что надо ожидать нашего удара, о котором мы не говорим, потому что так непринято, учитывая космическую разведку США и разведку с помощью их беспилотников.Мы делаем выводы из допущенных просчетов. И мы выматываем врага, вымывая из его рядов матерых нацистов и офицерские кадры (с которыми у них совсем плохо). Если они недоучившихся курсантов назначают лейтенантами и отправляют на фронт, никакие натовские советники не могут.— Некоторые эксперты (несмотря на очевидность этого направления) считают нашим слабым звеном группировку «Восток», которая увязла в боях под Угледаром и столкнулась с определенными сложностями при отражении атак ВСУ со стороны Орехова. Насколько это серьезная проблема?— На этом направлении противник достаточно мотивирован. Если брать по фамилиям, там сидят те же русские люди, поэтому их сопротивление столь ожесточённое. Тем не менее в плен стало попадать больше людей.Что касается Угледара, надо иметь в виду географию местности. То же самое можно сказать об Авдеевке и Марьинке. Бои там шли достаточно долго, но там есть подвижки, особенно на Авдеевском направлении. Все решится, когда мы освободим Артемовск. Это будет переломный момент в СВО.Еще мы наносим удары по складам с боеприпасами, подразделениям тактического уровня (бригады), а также по хранилищам ГСМ, что очень важно с точки зрения мобильности и огневой мощи ВСУ. Уничтожить склад бригады — вывести ее из строя на несколько дней. Это очень важно. Критическая инфраструктура — это тоже важно, но это гораздо важнее сейчас.Весна — это не только распутица. Это сухая погода и более короткие ночи. Так что теперь у врага будет меньше возможностей по ночам скрытно перебрасывать технику и боеприпасы на линию фронта.— Насколько мы защищены от угрозы лобового форсирования Днепра, которое может сопровождаться массовой атакой беспилотников на Крым, учитывая, что мы потеряли плацдарм на противоположном берегу, а ВСУ предоставили много лодок?— Крым уже пережил массовые атаки беспилотников. Они были уничтожены и будут уничтожаться.Серьезную угрозу для нас по-прежнему представляют БПЛА «Стриж». Один из них не долетел до Тулы, потому что сработал РЭБ. Да, он грохнулся, но навредил, потому что он может переносить много взрывчатки. Я не знаю, сколько у них осталось таких аппаратов, но речь не идет о многих десятках, потому что много чего уже использовалось.Те беспилотники, о которых просила Украина (один из них упал в Черном море), американцы не дадут. США побоятся, что они попадут в наши руки, потому что для них это слишком дорогая «птичка».Что касается форсирования Днепра на лодках — пусть попробуют. У нас там все пристреляно на левом берегу. Да, мы потеряли плацдарм, но у нас там внушительная оборона не в один эшелон. И там у нас все заминировано. Им надо провести разминирование, а там у нас все под огнем. И это же не зима. Это лето, когда все просвечивается. ВСУ даже не помогут маскхалаты, которые не просвечиваются тепловизорами. Им только шапки-невидимки помогут.Мы ведем разведку боем, все уничтожаем. У противника не хватит средств для переправы. Они сейчас высаживаются только на множестве островов, по которым мы тоже наносим удары. Наступающая сторона это четко понимает. Они должны понимать, что это путевка в один конец.— Возможна ли ситуация, когда и мы, и противник не будем проводить крупное наступление, опасаясь потерять резервы?— Сейчас мы ведем активную оборону. Мы атакуем не только на Сватово — Кременной, но и на Харьковском направлении. Мы подходи к Купянску. А Купянск — это дорога на Изюм, Балаклею и все города, которые мы оставили. А это уже выход на Славянск с другой стороны. Тем более что наши наступают и на Северск.Мы постоянно беспокоим противника. Работает наша авиация: и вертушки, и Су-25. Мы используем артиллерию разного калибра, в том числе ту, которая работает точечно. Я имею в виду «Торнадо-С» и «Торнадо-Г», которые не просто делают залп по площадям. Мы уже применяем планирующие бомбы. И мы еще не применяли оружие, которое по своей мощи сравнимо с тактическим ядерным оружием. Это трех- и пятитонные бомбы. Но они нам могут понадобиться, учитывая, что заводы, которые удерживает противник, создавали в советское время и готовили к ядерной войне.Мы пытаемся беречь людей, поэтому наши потери гораздо меньше, чем у противника. Достаточно посмотреть видео из Марьинки. Я не знаю, наемники это или нет, но число убитых явно не в пользу противника. Запад об этом прекрасно знает. Они собирают информацию не только с помощью космической разведки, но и на местах. Очевидно, что киевские генералы работают на подхвате у тех, кто их направляет в бой.Наши неудачи под Харьковом и Херсоном были связаны с тем, что наша оборона была недостаточно плотной. Теперь у нас есть 318 тысяч человек. Их можно назвать нормальным бойцами. Они имеют опыт, многие из них награждены.Что касается наступления ВСУ, то наступать по запорожским степям, которые скоро покроются маком — самоубийство. Учитывая наше превосходство в воздухе и в артиллерии. Не надо забывать, что еще никто не отменял ракетные удары в глубину территории Украины. Они думают, что у нас все закончилось. Да, ракеты — дорогостоящее изделие, но они будут применяться.С БПЛА ситуация тоже меняется. И в части дронов-камикадзе, и в части разведовательно-боевых беспилотников, которые производят не только крупные предприятия вроде «Кронштадта». У нас есть и антидронные ружья. Оборонка работает.Война — это не шоу. Это серьезное дело. Здесь важно, кто кого передумает. Кто угадает основное направление удара. А у нас недавно новый спутник пошел на орбиту. Он позволит нам видеть, где у противника что собирается. Работает разведка тактического уровня.Я верю, что прошлый год не прошел для нас даром. Мы сможем купировать это наступление, измотав противника в оборонительных боях, а потом сами перейти в наступление.

https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html

https://ukraina.ru/20230327/1044760811.html

https://ukraina.ru/20230326/1044729896.html

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, крым, сша, беспилотники, днепр, артемовск, артиллерия, спутник