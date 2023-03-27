https://ukraina.ru/20230327/1044758613.html

Сближение России и Китая вызвало тревогу на Западе - СМИ

Сближение России и Китая вызвало тревогу на Западе - СМИ - 27.03.2023 Украина.ру

Сближение России и Китая вызвало тревогу на Западе - СМИ

Сближение России и Китая привело к созданию внушительной группы соперников НАТО, пишет научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн в своей статье для издания South China Morning Post.

2023-03-27T14:10

2023-03-27T14:10

2023-03-27T14:10

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Назвав Китай и Россию "экзистенциальными угрозами", НАТО сделала то, чего всегда боялись военные стратеги, сражаясь против двух соперников на территории, которую не может окружить ни один флот.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выражал обеспокоенность сближением России и Китая в военной сфере, проведением совместных учений, совместным патрулированием на море и в воздухе, а также тесным сотрудничеством в экономике и политико-дипломатической сфере. Встреча в Москве - это часть той тенденции, когда Россия и Китай все больше сближаются и развивают отношения, сказал он.Комментируя мирную инициативу Пекина, генсек НАТО отметил, что Китаю "следует контактировать с Зеленским". Однако таких контактов со стороны Китая пока не наблюдается.На днях председатель КНР Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом, ставшим для китайского лидера первым после вступления в должность. В первый день встречи он провел беседу с президентом России Владимиром Путиным в закрытом формате, длилась она примерно четыре часа. На следующий день консультации продлились около шести часов.На встрече поднимались очень важные вопросы. Си прилетел лично, и это говорит о том, что затрагивались такие темы, которые по каналам связи, даже очень защищенным, упоминать не стоит. Скорее всего, это серьезные вопросы, среди которых теоретически может быть и "поджигание корейской линии", сказал политтехнолог Евгений Ющук в интервью изданию Ukraina.ru.Он напомнил, что, Путин и Си Цзиньпин назвали встречу успешной. По итогам визита они подписали два заявления. Исходя из подписанных документов, можно констатировать взаимный экономический интерес. При этом политика остаётся концентрированным выражением экономики.

https://ukraina.ru/20230324/1044692808.html

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новости, россия, китай, нато, владимир путин, си цзиньпин