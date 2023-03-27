Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном - 27.03.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном
Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном - 27.03.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы МСТА-Б и Д-30 на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник
2023-03-27T11:32
2023-03-27T11:34
новости
гаубицы
военные
россия
украина
днепр
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"Ночью артиллерийским огнем в районе села Дарьевка уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: шестеро погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал он.Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: пятеро погибших военных ВСУ, двое раненых".Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело 38 снарядов.Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
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новости, гаубицы, военные, россия, украина, днепр
Новости, гаубицы, военные, Россия, Украина, Днепр

Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном

11:32 27.03.2023 (обновлено: 11:34 27.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы МСТА-Б и Д-30 на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Дарьевка уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: шестеро погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал он.

Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: пятеро погибших военных ВСУ, двое раненых".

Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело 38 снарядов.

Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
Боевая работа мотострелковых подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 14:45
Уничтоженные националисты, автомобили и гаубицы: Минобороны рассказало об успехах ВС РФОфициальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 21 марта сообщил об активных действиях российских войск и ударах по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на шести направлениях
 
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