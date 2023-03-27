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Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном

Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном - 27.03.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы МСТА-Б и Д-30 на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник

2023-03-27T11:32

2023-03-27T11:32

2023-03-27T11:34

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"Ночью артиллерийским огнем в районе села Дарьевка уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: шестеро погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал он.Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: пятеро погибших военных ВСУ, двое раненых".Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело 38 снарядов.Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.

https://ukraina.ru/20230321/1044593100.html

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новости, гаубицы, военные, россия, украина, днепр