Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном
11:32 27.03.2023 (обновлено: 11:34 27.03.2023)
Российские артиллеристы уничтожили две украинские гаубицы МСТА-Б и Д-30 на правом берегу Днепра под Херсоном вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник
"Ночью артиллерийским огнем в районе села Дарьевка уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом, потери: шестеро погибших военных ВСУ, двое раненых", - сказал он.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: пятеро погибших военных ВСУ, двое раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело 38 снарядов.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе населенного пункта Кизомыс уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом, потери: пятеро погибших военных ВСУ, двое раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело 38 снарядов.
Сейчас российские войска контролируют 75% территории Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая областной центр - город Херсон.