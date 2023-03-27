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Сотрудник МИД России допустил все варианты ответа на западные санкции
Сотрудник МИД России допустил все варианты ответа на западные санкции - 27.03.2023 Украина.ру
Сотрудник МИД России допустил все варианты ответа на западные санкции
Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, передает 27 марта РИА Новости
2023-03-27T09:14
2023-03-27T09:14
2023-03-27T09:33
санкции
мид
россия
новости
ответ
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"Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий", — отметил он.Сотрудник МИД уточнил, что тем не менее Москва старается избежать крайних мер.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро. В Кремле эти меры назвали экономической войной. По словам российского президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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санкции, мид, россия, новости, ответ
санкции, МИД, Россия, Новости, ответ
Сотрудник МИД России допустил все варианты ответа на западные санкции
09:14 27.03.2023 (обновлено: 09:33 27.03.2023)
Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, передает 27 марта РИА Новости
"Не исключаем никаких вариантов ответа на западные нелегитимные рестрикции. Соответствующие возможности и инструменты имеются. Готовы к любому развитию событий", — отметил он.
Сотрудник МИД уточнил, что тем не менее Москва старается избежать крайних мер.
"Поэтому не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического "апокалипсиса", к которому может привести раскручивание санкционной спирали. Давайте будем в меру оптимистами и надеяться, что здравый смысл все же возобладает и до западных недружественных элит наконец дойдет мысль о бесперспективности и ущербности санкционного противостояния с Россией", — подчеркнул дипломат.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. ЕС ввел в действие уже десять пакетов рестрикций, последний из которых оценивается в 11,4 миллиарда евро.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. По словам российского президента, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.