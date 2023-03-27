https://ukraina.ru/20230327/1044740067.html

Месть испуганного комика. Зеленский продолжает воевать с врагами и с их женами

Месть испуганного комика. Зеленский продолжает воевать с врагами и с их женами - 27.03.2023 Украина.ру

Месть испуганного комика. Зеленский продолжает воевать с врагами и с их женами

На прошлой неделе эти два сообщения с Украины появились практически параллельно. Первое: украинское Госбюро расследований (ГБР) сообщило, что в Киеве суд заочно избрал экс-нардепу Ренату Кузьмину меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога

2023-03-27T08:40

2023-03-27T08:40

2023-03-27T09:24

эксклюзив

владимир скачко

владимир зеленский

виктор медведчук

украина

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Кузьмина, бывшего первого заместителя генпрокурора Украины и замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) подозревают, ясное дело, в государственной измене. А в чем же еще подозревать, чтобы выглядело страшно и убедительно для «пипла», который должен это «схавать»?«В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине», — сообщило ГБР согражданам. По украинским законам это часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса (УК) Украины (государственная измена), за что подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией.И понятно же, за что на Украине преследуют Кузьмина, которого сейчас хотели бы посадить надолго. Он остался соратником человека, которого нынешний президент Украины Владимир Зеленский, стоящий за всеми этими юридическими инсинуациями, по-прежнему, судя по всему, боится больше всего. А именно, одного из лидеров бывшей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.ОПЗЖ на Украине больше нет. Она раскололась на умеренных, которые перелицевались в «Платформу за жизнь и мир» (ПЗЖМ) во главе с Юрием Бойко, и непримиримых, которых либо арестовали, либо выдавили из страны вместе с Медведчуком, которого сначала взяли под арест, явно с наслаждением пытали, а потом обменяли на российских военнопленных.И теперь Медведчук не сложил оружие, а инициировал некое движение «Другая Украина». То есть Украина, которая есть уже сейчас. А она другая потому, что, как утверждает сам Медведчук, не приемлет неонацистский курс страны, который олицетворяет и силой воплощает в жизнь режим Зеленского. А еще Медведчук, как все говорят, вхож в Кремль. И не просто в Кремль.Это-то Зеленскому и страшно. И поэтому он взялся дожимать всех врагов, начав с Кузьмина.И случилось это после того, как в январе текущего года Зеленский лично сообщил, что лишил украинского гражданства народных депутатов Медведчука, Кузьмина, а также Тараса Козака и Андрей Деркача. «Если народные избранники избирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли в Украину, то и наши действия будут соответствующими. И это не последние такие решения. Службы работают», — сказал тогда радостно и удовлетворенно Зеленский, сославшись на якобы документы и материалы СБУ, Государственной миграционной службы и Конституцию Украины.После этого Верховная Рада Украины конституционным большинством (300 голосов), как говорят пропрезидентские депутаты из партии «Слуга народа», в турборежиме лишила их мандатов депутатов.И вот отсюда и второе сообщение: видимо, Зеленскому показалось мало обвинить и самого Медведчука, и его соратника Кузьмина в госизмене, выдавив из страны и таким лишив их гражданства и Родины. Он взялся еще и за семью Медведчука — за его жену, известную на Украине телеведущую Оксану Марченко.Да-да, ту самую, что несколько месяцев назад как-то заметила за собой плотную слежку СБУ и написала у себя в соцсетях: «Друзья, каждый день преподносит сюрпризы. Вот вчера средства массовой информации опубликовали документы, из которых следует, что СБУ незаконно вела (а может, и продолжает это делать) слежки за представителями оппозиции... Это до какого расцвета демократии дожили! Но у меня есть ряд вопросов: почему ни за одной женой оппозиционеров, кроме меня, не следили (что за недоработка), и что там зачеркнуто? Выдвигайте версии. И еще, друзья, до сегодняшнего дня я была далека от политики, но раз пошла такая демократия, видимо, я буду баллотироваться на предстоящих выборах в президенты».Это был уже вызов, как на него ни посмотри. И Зеленский, похоже, тупо испугался, что Оксана с ее красотой и харизмой может повторить его путь и составить ему конкуренцию в «святом» — во власти и в доступе к корыту и кормушке. И страх, как видим, Зеленского не покинул до сих пор — он приказал действовать.И как было заявлено уже СБУ, украинский суд на прошлое неделе арестовал «скрытые» активы Марченко на сумму более 440 млн грн. (около 11,9 млн долл.). В эти активы якобы входят 6,8% акций электрометаллургического завода «Днепроспецсталь» имени Кузьмина в Запорожье, которыми, по данным спецслужбы, Марченко владеет через три офшорных компании.А «Днепроспецсталь» — предприятие «стратегически важное», ибо специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов. А значит, утверждает СБУ, «арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства».И это только продолжение преследования: в конце февраля нынешнего года украинский суд уже арестовал имущество Марченко, в том числе активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях, на 5,6 млрд грн. (150 млн долл.). Тогда Марченко официально уведомили о подозрении в «финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины» по части 3 статьи 110-2 УК страны (до 10 лет лишения свободы).По мнению СБУ, Марченко финансировала Росгвардию и МВД России в Крыму, потому что компании телеведущей в Ялте платили за охрану недвижимости Медведчука на полуострове и налоги и сборы в российский бюджет. На общую сумму в более чем в 50 млн грн. (1,3 млн долл.).Вот так Зеленский, по его словам, наказал врагов, которые вредят Украине. «Во время 11 обысков на объектах недвижимости подозреваемой, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, а также печати и банковские карты, которые использовали в незаконной деятельности», — сообщила СБУ президенту о том, как рылась в чужих вещах и отбирала имущество.Понятно же, что Марченко побрезговала тогда комментировать действия Зеленского. И она, и все вокруг прекрасно понимают, что Зеленский мстит жене Медведчука за то, что он именно ей обязан своим возвышением на украинской телевидении. Это именно она по просьбе самого Зеленского представила его олигарху Игорю Коломойскому, который и слепил из бывшего клоуна, играющего гениталиями на рояле, президента.Мстит Зеленский и за то, что Марченко помогала ему раскрутиться. Он даже приезжал в гости домой к Медведчукам «вместе с Кварталом-95». Оксана как-то рассказала, что тот визит носил деловой характер, в ходе беседы обсуждались планы относительно возможного творческого сотрудничества. И что они с Зеленским были коллегами в телевизионном мире, а их общение не выходило за рамки профессиональных вопросов. Зеленский же чувствуется себя пупом земли — ему обожествление нужно. А Марченко равнодушно и, как многим показалось, слегка брезгливо сказала лишь: «Собственно, вот и все наше знакомство».Не может забыть Зеленский и того, что Марченко талантливее его как телеведущая, и именно она как лучшая телеведущая в 2011 году выиграла у него главный приз на вручении премии «Телетриумф». Что, собственно, было несложно: из Зеленского был такой же ведущий, как сейчас президент — мелкий, подлый, циничный и крайне мстительный человек, который может бороться с врагами издалека и исподтишка. Опираясь при этом на всю мощь государства и его силовых и правоохранительных структур. Гениталиями на пианино он сыграть мог, но только стране от этого было ни холодно ни жарко. И даже не очень смешно, как сейчас оказалось.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230324/1044717576.html

https://ukraina.ru/20210506/1031270377.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, владимир скачко, владимир зеленский, виктор медведчук, украина