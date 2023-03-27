https://ukraina.ru/20230327/1044738726.html

МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина

МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина - 27.03.2023 Украина.ру

МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область, следует из ведомственной базы разыскиваемых

2023-03-27T07:25

2023-03-27T07:25

2023-03-27T07:25

кирилл канахин

актер

новости

мвд

розыск

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"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Канахина.По какой статье его разыскивают, неизвестно.В начале марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей.Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.После появились сообщения, что к нападению может быть причастен Канахин, фото с похожим на него человеком было опубликовано в телеграм-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Мать актёра подтвердила, что сын некоторое время назад уехал на Украину, и сказала, что человек на этих фото- и видеокадрах похож на него, хотя она и не уверена полностью.

https://ukraina.ru/20230303/1044064594.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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кирилл канахин, актер, новости, мвд, розыск