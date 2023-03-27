МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина
Министерство внутренних дел России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область, следует из ведомственной базы разыскиваемых
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Канахина.
По какой статье его разыскивают, неизвестно.
В начале марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей.
В начале марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей.
Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
После появились сообщения, что к нападению может быть причастен Канахин, фото с похожим на него человеком было опубликовано в телеграм-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Мать актёра подтвердила, что сын некоторое время назад уехал на Украину, и сказала, что человек на этих фото- и видеокадрах похож на него, хотя она и не уверена полностью.
3 марта, 12:49Жалею, что смертная казнь отменена - звезда "Глухаря" об актере-террористе КанахинеБывший российский актер Кирилл Канахин, причастный к украинскому теракту в Брянской области, заслуживает самого сурового наказания, заявила актриса, исполнительница главной роли в сериале "Глухарь" Виктория Тарасова