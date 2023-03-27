МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина - 27.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230327/1044738726.html
МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина
МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина - 27.03.2023 Украина.ру
МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина
Министерство внутренних дел России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область, следует из ведомственной базы разыскиваемых
2023-03-27T07:25
2023-03-27T07:25
кирилл канахин
актер
новости
мвд
розыск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/81/1021958182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f74083159eb81c80ab5e9ab76d0350a2.jpg
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Канахина.По какой статье его разыскивают, неизвестно.В начале марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей.Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.После появились сообщения, что к нападению может быть причастен Канахин, фото с похожим на него человеком было опубликовано в телеграм-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Мать актёра подтвердила, что сын некоторое время назад уехал на Украину, и сказала, что человек на этих фото- и видеокадрах похож на него, хотя она и не уверена полностью.
https://ukraina.ru/20230303/1044064594.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102195/81/1021958182_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a441a8d92836745409d71a2bb4c87d06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кирилл канахин, актер, новости, мвд, розыск
Кирилл Канахин, актер, Новости, МВД, розыск

МВД РФ объявило в розыск вероятного участника брянского теракта Канахина

07:25 27.03.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМВД РФ
МВД РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Министерство внутренних дел России объявило в розыск актёра Кирилла Канахина, предположительно, участвовавшего в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область, следует из ведомственной базы разыскиваемых
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Канахина.
По какой статье его разыскивают, неизвестно.

В начале марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей.
Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
После появились сообщения, что к нападению может быть причастен Канахин, фото с похожим на него человеком было опубликовано в телеграм-канале антироссийской организации, состоящей из сбежавших на Украину россиян. Мать актёра подтвердила, что сын некоторое время назад уехал на Украину, и сказала, что человек на этих фото- и видеокадрах похож на него, хотя она и не уверена полностью.
Виктория Тарасова - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
3 марта, 12:49
Жалею, что смертная казнь отменена - звезда "Глухаря" об актере-террористе КанахинеБывший российский актер Кирилл Канахин, причастный к украинскому теракту в Брянской области, заслуживает самого сурового наказания, заявила актриса, исполнительница главной роли в сериале "Глухарь" Виктория Тарасова
 
Кирилл КанахинактерНовостиМВДрозыск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35На Кубке мира в Китае украинским шпажисткам запретили развернуть политический плакат, разгорелся скандал
11:32Российские военные уничтожили украинские гаубицы под Херсоном
10:59Варшава не отдаст Киеву все свои истребители МиГ-29 - МИД Польши
10:53Обозреватель Washington Post рассказал о плачевном состоянии оборонного комплекса европейских стран
10:29Вице-президент Болгарии призвала усадить Россию и Украину за стол переговоров во избежание эскалации
10:12Администрация Мелитополя назвала последствия артобстрела ВСУ
10:06О правах и свободах от диктатора: Патрушев ответил, что Вашингтон расскажет на "саммите за демократию"
09:48"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с США
09:47Секретарь Совбеза РФ назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине
09:39Атака украино-немецкого БПЛА, спецназ на мясо, ситуация в Авдеевке. Главное на Украине на утро 27 марта
09:34Глава МИД Сербии ответил на требование ввести санкции против Москвы
09:14Сотрудник МИД России допустил все варианты ответа на западные санкции
08:58Конрад Рэнкас: Российско-китайский альянс в своей основе является проевропейским
08:58Полянский объяснил бесчеловечное обращение ВСУ с пленными
08:45Постпред РФ указал на отсутствие со стороны Киева гарантий по обстрелам ЗАЭС
08:40Месть испуганного комика. Зеленский продолжает воевать с врагами и с их женами
08:30Рогов рассказал, как киевские власти "кошмарят" жителей подконтрольной им части Запорожской области
08:18США не могут смириться с потерей влияния в Черном море — глава парламента Крыма
08:15"Вторая холодная война" объявлена Киссинджером
08:02РФ выступает за открытое обсуждение передачи атомных подлодок США Австралии — постпред
Лента новостейМолния