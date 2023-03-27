https://ukraina.ru/20230327/1044732543.html

Олег Неменский о том, что было и что будет: Польша открыто готовится к большой войне с Россией

Олег Неменский о том, что было и что будет: Польша открыто готовится к большой войне с Россией - 27.03.2023 Украина.ру

Олег Неменский о том, что было и что будет: Польша открыто готовится к большой войне с Россией

С точки зрения обычного поляка, верящего теленовостям, русскими в первую очередь движет ненависть к свободе, демократии и правам человека, считает политолог... Украина.ру, 27.03.2023

2023-03-27T03:00

2023-03-27T03:00

2023-03-27T03:02

интервью

польша

россия

украина

война

молдавия

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С точки зрения обычного поляка, верящего теленовостям, русскими в первую очередь движет ненависть к свободе, демократии и правам человека, считает политолог Олег НеменскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По итогам визита Си Цзиньпина в Россию Владимир Путин заявил, что многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев.- Олег Борисович, кто из мировых игроков на самом деле заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине?- Китайский мирный план должен был быть поддержан со стороны России на том основании, что Китай – наш близкий партнер. Заявление с нашей стороны было вполне естественным. Понятно, что этот план неприемлем для Запада, и Запад вообще не ищет никаких мирных планов. Он ищет как бы осуществить разгром России. Всерьёз говорить о том, что сейчас на повестке дня стоит вопрос о поиске путей примирения не приходится. Но во время любой войны выдвигаются мирные планы как предложения, которые должны учитываться.- В недавнем интервью вы говорили, что военный конфликт на Украине – долгоиграющая история, которая растянется, возможно, на десятилетия. Но западные эксперты заявляют, что судьба конфликта может решиться в течение ближайших шести месяцев. А по словам президента Чехии Петра Павла, контрнаступление ВСУ может оказаться последним. Означает ли это, что Запад не прочь завершить войну побыстрее?- Нет, на Западе всех ускорило бы скорейшее окончание войны только в виде полного разгрома России. Но все ответственные эксперты понимают, что это нереально, ни Россия не падет, ни вряд ли то же самое может произойти с Украиной, потому что Запад в этом году будет и дальше ее активно поддерживать. Поэтому конфликт будет осуществляться довольно долго, но с перерывами. Наверняка, к 2024 году будут осуществляться поиски какого-то примирения, но я не верю, что подобный мир будет долгим, так как будут сохраняться все те причины, которые вызвали эту войну.- Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о переименовании госязыка с молдавского на румынский. Зачем это нужно Молдавии?- Молдавский язык действительно является примерно тем же языком, что и румынский. Только в Молдавии и Румынии называется по-разному. Так же и в Черногории местный сербский язык называется черногорским. На Украине в своё время высказывались идеи переименовать русский язык на её территории в "руський" (вместо "російська мова") либо в "восточно-украинский", либо ещё как, и на этом основании объявить своим. Но всем же понятно, что это был бы тот же самый язык, что и в России. Так что это всё политические условности, которые выглядят несколько искусственно. Можно было развивать особые нормы молдавского языка, но в свое время об этом не позаботились. В СССР эта тема вообще никого не интересовала. Первый молдавско-румынский словарь вышел после распада Советского Союза, в 2003 г.Идея особого пути молдавского народа, молдовенизм, имеет право на существование, но большинство молдаван настроены на интеграцию со своим основным государством – Румынией. Это вполне естественно. Когда разные части одного народа хотят объединиться, это можно воспринимать как позитивный процесс. Вот русскоязычное пространство на Украине и России, к сожалению, не объединилось. Если бы в свое время произошло такое объединение, то и войны бы сейчас не было.Хотя надо понимать, что интеграция Молдавии и Румынии напрямую задевает интересы России, а также противоречит настрою русскоязычных жителей республики. Если это не учитывать, то там может возникнуть новая горячая точка, что вряд ли на пользу Молдавии или Румынии. И совершенно точно, что в настоящее время, когда идут масштабные боевые действия на Украине, решать такие вопросы не своевременно.А как называть один и тот же язык – не так уж и важно.- В Румынии на днях предложили аннексировать часть Украины. Законопроект был зарегистрирован в Сенате. К этой инициативе следует относиться как курьезу?- Отдельные политики и раньше выдвигали такие идеи. Румыния не смирилась с потерей своих территорий, произошедшей в 1940 году и позже. Если провести опрос среди граждан Румынии, то по вопросу не хотели бы вы вернуть Бессарабию, Северную Буковину, Северный Мармарош и область Герца, наверняка, большинство скажет, что да, хотели бы. И образцом госграницы для румын являются именно границы межвоенной Румынии. Идея о том, что надо воспользоваться территориальной нестабильностью Украины, ее кризисом и предъявить свои права на исторические территории высказывается и имеет актуальное звучание в связи с происходящими событиями.Отдельные политики ее проговаривают, и пытаются привлечь тем самым электорат. На официальном уровне Румыния так вопрос ставить не может, потому что это не будет поддержано ее же союзниками. Так что все эти заявления можно воспринимать как пустые слова, которые не имеют отношения к реальной политики.- На минувшей неделе посол Польши во Франции отметился заявлением о готовности Варшавы вступить конфликт, если Украина потерпит поражение. Понятно, что его тут же дезавуировали, но все же есть ли у поляков агрессивные планы и думают ли там о войне с Россией, учитывая закупки американских танков для армии этой страны?- Да, Польша готовится к большой войне с Россией и делает это совершенно открыто. Тем не менее, слова посла у нас поняли неправильно. Польша пока не собирается сама атаковать Россию в случае поражения Украины. Просто там уверены, что это Россия нападет на Польшу, после того, как победит на Украине. С точки зрения обычного поляка, верящего теленовостям, русскими в первую очередь движет ненависть к свободе, демократии и правам человека. И эта ненависть заставляет русских готовить порабощение Польши. Польша считает себя историческим гнездом всех этих ценностей. После присоединения Крыма польские газеты выходили с заголовками: "Сегодня Крым – завтра Варшава". Всё это располагает поляков к мысли, что за падением Украины неизбежно последует атака России на Польшу.И, кстати, эта уверенность разделяется не только значительной частью общества, но и большей частью политической элиты страны. Им правда страшно. С другой стороны, им очень хотелось бы тоже победить Россию. Так что если представить, что Украина успешно отвоюет территории и пойдет в наступление на Москву, то Польша к этому с радостью присоединится и захочет поучаствовать в разгроме России.Но пока военная инициатива на российской стороне, Польша вряд ли будет открыто вмешиваться. Это очень опасно для нее и это не одобрят западные партнеры. Но вмешательство не прямое, а косвенное через поставки оружия, предоставление своей территории под натовскую инфраструктуру, высылку наемников и инструкторов и т.д. – это все то, на что Польша идет, и помощь с ее стороны будет только нарастать.Есть еще вариант польского военного участия, о котором лидер правящей партии Ярослав Качиньский заявил ещё в марте прошлого года – сформировать якобы миротворческую коалицию из нескольких государств, которая ввела бы свои войска на часть территории Украины. Но понятно, что целью такой миссии было бы не участие в боевых действиях на фронте, и уж тем более не разведение воюющих сторон, а помощь в тылу. Она должна была бы взять под контроль стратегически важные объекты инфраструктуры, чтобы утвердить внешний контроль и заодно помочь Киеву освободить свои вооруженные силы для войны с Россией.Но пока это остается идеей, прямой подготовки к такой вооруженной миссии на Украине не ведется. Зато ведется широкомасштабная милитаризация.- Есть ли раскол среди польских элит по поводу войны с Россией и помощи Украине?- В Польше есть критики курса всесторонней помощи Украине, но эти критики политически маргинальны. Они есть и в парламенте, это представители крайне правых организаций. Но в информационном пространстве эти голоса звучат слабо и воспринимаются как скандал, а не серьезное обсуждение изменения политики государства.Основная политическая элита Польши в лице правящей партии и оппозиции, прежде всего партии "Гражданская платформа" консолидированы по идее всесторонней поддержки Украине. Нынешний курс Варшавы имеет надпартийный консенсус, равно как и по усилению своих вооруженных сил.Но критики есть, иногда они выступают в парламенте, так что сказать, что политическое поле совсем однородно, нельзя. Может, со временем их голоса станут звучать сильнее, и общественный запрос на такую позицию станет уже трудно игнорировать.

https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html

https://ukraina.ru/20230319/1044511051.html

https://ukraina.ru/20230325/1044718942.html

https://ukraina.ru/20230325/1044720541.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, россия, украина, война, молдавия