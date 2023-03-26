"Северный поток": очередные попытки увести следствие от истинных заказчиков теракта
"Кто на самом деле взорвал трубопроводы "Северного потока"? Таким вопросом задалась The Times 24 марта. Вопрос сложный: "спустя шесть месяцев акт явной диверсии превращается в одно из величайших геополитических расследований XXI века. Подозрения пали на украинцев, русских, американцев и мимолетно на британцев и поляков".
Автор статьи Анна Ломбарди разбирает четыре основные версии.
Версия №1, принадлежащая Сеймуру Хёршу – бомбы были заложены водолазами ЦРУ при содействии Норвегии. "При ближайшем рассмотрении, по словам исследователей, большая часть этой истории не сходится".
Действительно, как тут может что-то сойтись? Да, президент США пообещал, что если начнётся война между Россией и Украиной, то газопровод взорвётся. Ну и что? Дедушка старый, у него деменция, за свои слова не отвечает… А то, что война началась и газопровод взорвался – случайное совпадение. Логично же! Или нет?
Версия №2 появилась в начале марта после встречи в Вашингтоне президента Байдена и канцлера Шольца.
По версии The New York Times диверсию устроила проукраинская группа, действующая без ведома или одобрения её правительства.
По версии Die Zeit польская компания арендовала яхту "Андромеда", а шесть членов экипажа прибыли в страну по поддельным паспортам. Когда 18 января немецкие следователи обыскали судно, они обнаружили на борту следы взрывчатки.
Версия настолько идиотская, что даже аналитический ум Анны Ломбарди дал сбой и она предположила, что "это может быть попытка сбить следователей со следа". Мы с Анной не согласны. Скорее уж эту версию придумало само следствие – ведь искать надо не там, где потеряли, а там, где светло. Но в данном случае оказалось, что в месте поисков ещё темнее, чем на дне Балтики – ведь сначала нужно откуда-то раздобыть "проукраинскую группу"…
15 марта, 19:03Секретная миссия и яхта "Андромеда": СМИ выяснили новые подробности о диверсии на "Северных потоках"Разведывательный корабль типа "Осте" ВМС Германии за несколько дней до диверсии на "Северных потоках" находился вблизи места подрыва, сообщает 15 марта ZDF, ссылаясь на представителя военно-морского командования бундесвера
Зачем госпожа Ломбарди приплела к этой версии Байдена и Шольца мы не знаем. Вероятно, это намёк, что они-то точно тут не причём. Или что на этой встрече был согласован темник для совершенно свободных и независимых The New York Times и Die Zeit.
Версия №3 – танкер под греческим флагом "Minerva Julie", перевозящий российскую нефть через Балтику, который какое-то время дрейфовал вокруг двух трубопроводов "Северный поток". В конце концов, он взял курс на Таллинн, а затем причалил в Санкт-Петербурге. Оператор танкера настаивает на том, что судно просто ожидало следующих инструкций: "дрейф в морской акватории в ожидании приказа на рейс является стандартной судоходной практикой, и в данном случае не было ничего необычного".
Если мы правильно поняли тонкие намёки, то в танках "Minerva Julie" помимо российской нефти находились ещё и российские аквалангисты с минами. Но мы согласны – эта версия менее идиотская, чем с "Андромедой". Во-первых, там нет никакой "проукраинской группы". Во-вторых, грузоподъёмность танкера всё больше, чем у яхты.
Версия №4 касается передвижений датского патрульного судна P524 Nymfen. "Впервые за многие годы он обогнул балтийский остров Борнхольм и направился на северо-восток к внешней границе предполагаемого радиуса действия радаров Дании. Он остановился на полчаса, развернулся и выключил свой транспондер, исчезнув на несколько часов из международных систем слежения. Несколько минут спустя самолёт наблюдения шведских ВВС начал курсировать туда-сюда поблизости. (…) Через четыре дня после этого трубопроводы были выведены из строя. Похоже, что это датское судно наблюдения не просто так обошло места взрывов".
13 марта, 05:08Операция прикрытия. Теракт на Северных потоках - наиболее полная версия того, что произошло на самом делеЧерез две недели исполнится полгода с момента подрыва газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В последнее время в западных СМИ активно обсуждается версия об организации теракта некими "украинскими силами" без их конкретного указания. Украина. ру обобщила, известные факты и версии произошедшего.
Как мы понимаем, госпожа Ломбарди полагает, что эта версия чем-то принципиально отличается от версии Хёрша. Но в таком случае она становится не менее фантастичной, чем вторая – просто на место мифической "проукраинской группы" теперь претендует Дания, в совершенно новом для себя амплуа сверхдержавы с глобальными амбициями.
Как нам показалось, статья написана для того, чтобы исключить из рассмотрения версию №1. Хотя вероятность того, что диверсия осуществлена непосредственно США или союзниками США в рамках общего плана, – свыше 90% (этого мнения придерживается и Владимир Путин, о чём он сказал в интервью 25 марта). Остальные проценты мы склонны оставить Великобритании, как государству, играющему активнейшую роль в разжигании конфликта. Но последнюю версию лондонская газета, понятно, озвучивать не будет…
P.S.: Пятая версия, которая бродит среди людей настолько безумных, что даже The Times постеснялась её приводить - русские сами подорвали свой газопровод.
P.S.: Пятая версия, которая бродит среди людей настолько безумных, что даже The Times постеснялась её приводить - русские сами подорвали свой газопровод.
Издание t-online со ссылкой на собственные источники в спецслужбах (вероятно Экваториальной Гвинеи, но есть варианты) утверждает, что российские корабли, проходившие рядом с местом взрыва, имели необходимое оборудование для установки взрывных устройств на глубине около 80 метров. Это буксиры "СБ-123" и "Александр Фролов", а судно "СС-750" якобы даже перевозило мини-субмарину, оснащённую специальными захватными рычагами. T-online предполагает, что арендовать "Андромеду" могли агенты российских спецслужб.
Логично было бы сделать вывод, что именно российские спецслужбы и являются той самой проукраинской группой... Но его почему-то не делают. А какую шикарную конспирологию можно было бы написать, о том, как российские спецслужбы играют против Путина за Украину!