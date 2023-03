https://ukraina.ru/20230326/1044725834.html

"Северный поток": очередные попытки увести следствие от истинных заказчиков теракта

"Кто на самом деле взорвал трубопроводы "Северного потока"? Таким вопросом задалась The Times 24 марта. Вопрос сложный: "спустя шесть месяцев акт явной диверсии превращается в одно из величайших геополитических расследований XXI века. Подозрения пали на украинцев, русских, американцев и мимолетно на британцев и поляков".

Автор статьи Анна Ломбарди разбирает четыре основные версии.Версия №1, принадлежащая Сеймуру Хёршу – бомбы были заложены водолазами ЦРУ при содействии Норвегии. "При ближайшем рассмотрении, по словам исследователей, большая часть этой истории не сходится".Действительно, как тут может что-то сойтись? Да, президент США пообещал, что если начнётся война между Россией и Украиной, то газопровод взорвётся. Ну и что? Дедушка старый, у него деменция, за свои слова не отвечает… А то, что война началась и газопровод взорвался – случайное совпадение. Логично же! Или нет?Версия №2 появилась в начале марта после встречи в Вашингтоне президента Байдена и канцлера Шольца.По версии The New York Times диверсию устроила проукраинская группа, действующая без ведома или одобрения её правительства.По версии Die Zeit польская компания арендовала яхту "Андромеда", а шесть членов экипажа прибыли в страну по поддельным паспортам. Когда 18 января немецкие следователи обыскали судно, они обнаружили на борту следы взрывчатки.Версия настолько идиотская, что даже аналитический ум Анны Ломбарди дал сбой и она предположила, что "это может быть попытка сбить следователей со следа". Мы с Анной не согласны. Скорее уж эту версию придумало само следствие – ведь искать надо не там, где потеряли, а там, где светло. Но в данном случае оказалось, что в месте поисков ещё темнее, чем на дне Балтики – ведь сначала нужно откуда-то раздобыть "проукраинскую группу"…Зачем госпожа Ломбарди приплела к этой версии Байдена и Шольца мы не знаем. Вероятно, это намёк, что они-то точно тут не причём. Или что на этой встрече был согласован темник для совершенно свободных и независимых The New York Times и Die Zeit.Версия №3 – танкер под греческим флагом "Minerva Julie", перевозящий российскую нефть через Балтику, который какое-то время дрейфовал вокруг двух трубопроводов "Северный поток". В конце концов, он взял курс на Таллинн, а затем причалил в Санкт-Петербурге. Оператор танкера настаивает на том, что судно просто ожидало следующих инструкций: "дрейф в морской акватории в ожидании приказа на рейс является стандартной судоходной практикой, и в данном случае не было ничего необычного".Если мы правильно поняли тонкие намёки, то в танках "Minerva Julie" помимо российской нефти находились ещё и российские аквалангисты с минами. Но мы согласны – эта версия менее идиотская, чем с "Андромедой". Во-первых, там нет никакой "проукраинской группы". Во-вторых, грузоподъёмность танкера всё больше, чем у яхты.Версия №4 касается передвижений датского патрульного судна P524 Nymfen. "Впервые за многие годы он обогнул балтийский остров Борнхольм и направился на северо-восток к внешней границе предполагаемого радиуса действия радаров Дании. Он остановился на полчаса, развернулся и выключил свой транспондер, исчезнув на несколько часов из международных систем слежения. Несколько минут спустя самолёт наблюдения шведских ВВС начал курсировать туда-сюда поблизости. (…) Через четыре дня после этого трубопроводы были выведены из строя. Похоже, что это датское судно наблюдения не просто так обошло места взрывов".Как мы понимаем, госпожа Ломбарди полагает, что эта версия чем-то принципиально отличается от версии Хёрша. Но в таком случае она становится не менее фантастичной, чем вторая – просто на место мифической "проукраинской группы" теперь претендует Дания, в совершенно новом для себя амплуа сверхдержавы с глобальными амбициями.Как нам показалось, статья написана для того, чтобы исключить из рассмотрения версию №1. Хотя вероятность того, что диверсия осуществлена непосредственно США или союзниками США в рамках общего плана, – свыше 90% (этого мнения придерживается и Владимир Путин, о чём он сказал в интервью 25 марта). Остальные проценты мы склонны оставить Великобритании, как государству, играющему активнейшую роль в разжигании конфликта. Но последнюю версию лондонская газета, понятно, озвучивать не будет…P.S.: Пятая версия, которая бродит среди людей настолько безумных, что даже The Times постеснялась её приводить - русские сами подорвали свой газопровод.Издание t-online со ссылкой на собственные источники в спецслужбах (вероятно Экваториальной Гвинеи, но есть варианты) утверждает, что российские корабли, проходившие рядом с местом взрыва, имели необходимое оборудование для установки взрывных устройств на глубине около 80 метров. Это буксиры "СБ-123" и "Александр Фролов", а судно "СС-750" якобы даже перевозило мини-субмарину, оснащённую специальными захватными рычагами. T-online предполагает, что арендовать "Андромеду" могли агенты российских спецслужб.Логично было бы сделать вывод, что именно российские спецслужбы и являются той самой проукраинской группой... Но его почему-то не делают. А какую шикарную конспирологию можно было бы написать, о том, как российские спецслужбы играют против Путина за Украину!

