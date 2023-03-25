https://ukraina.ru/20230325/1044723614.html

Мир "Великого кольца": Нэмэгету

Мир "Великого кольца": Нэмэгету - 25.03.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": Нэмэгету

"Я с торжеством протянул Орлову долгожданные телеграммы. Он жадно схватил их, распечатал одну, прочитал другую, и тут лицо его вытянулось. Просмотрев текст еще... Украина.ру, 25.03.2023

2023-03-25T14:04

2023-03-25T14:04

2023-03-25T14:04

мир "великого кольца"

иван ефремов

литература

история

фантастика

писатель-фантаст

палеонтология

монголия

динозавры

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"Я с торжеством протянул Орлову долгожданные телеграммы. Он жадно схватил их, распечатал одну, прочитал другую, и тут лицо его вытянулось. Просмотрев текст еще раз, Орлов отдал мне обе телеграммы, и через минуту все мы катались со смеху. Первая телеграмма, отправленная Московским центральным телеграфом, гласила: "В ваших телеграммах часто повторяется слово невмоготу тчк сообщите это географическое понятие или выражение чувств избежание ошибок дальнейшем". Вторая телеграмма из Улан-Баторского почтамта повторяла тот же запрос", – И.А. Ефремов "Дорога ветров".Нэмэгэту – межгорная впадина на юге Монголии, в пустыне Гоби, обычно на карте не обозначаемая. Она имеет длину 200 и ширину 50 километров, покрыта редким саксаулом и песчанными дюнами. Воды нет. Очень жарко и ветрено. Не надо туда ездить.Кстати, по меркам пустыни Гоби это место довольно необычное – в Гоби, в отличие от Каракум, почти нет песка. В Нэмэгету его тоже, в общем-то, не густо, но там по крайней мере есть дюны. Большая часть её площади покрыта камнем и глиной. Камень там не простой, а чёрный – из-за плёнки "пустынного загара". Это результат физического и химического выветривания – в засушливом климате увлажнение и высыхание камня (а как бы сухо ни было в пустыне там бывают роса и дожди) приводит к вымыванию из него окислов железа и марганца, а также кремнезём, которые потом полируются ветрами.Интерес, однако, представляет и не сама по себе пустынная котловина, а окружающие её крутые склоны горных хребтов Нэмэгэт уул и Тостын уул, сложенные из красно-оранжевых песчаников. Сами горы довольно позднего происхождения. Они, так же Урал, например, подняли на поверхность дно древнего моря.В 1925 году экспедиция Американского музея естественной истории обнаружила тут крупнейшее кладбище динозавров. В 1946, 1948 и 1949 годах тут работала совместная экспедиция АН СССР и МНР, которыми руководил заведующий отделом древних позвоночных Палеонтологического института СССР И.А. Ефремов.Как результат – примерно четверть всех найденных в мире динозавров приходятся на Монголию и большая часть – на Нэмэгету.Среди найденного там добра (представленного, в частности, в Палеонтологическом музее в Москве):- Тираннозавры, а точнее – их азиатская разновидность, тарбозавр. Окаменевшие черепа с огромными зубами так тяжелы, что на реконструированные скелеты поместили макеты. Можно себе представить шейную мускулатуру, которая удерживала такую голову…Интересный момент, касающийся работы палеонтологов – фрагменты скелета были найдены в 1946 году, а описал их и сделал вывод о том, что это новый вид динозавра Евгений Малеев в 1955-м.- Велоцирапторы – впервые они были обнаружены именно в Монголии, но – в китайской. Они действительно относятся к числу рапторов и имеют тот самый ударный коготь, но это сравнительно небольшие хищники – до 1,5 м в длину, 40-70 см в высоту и весом до 20 кг. Сравнительно крупный (до 3,4 м. в длину) хищник из "Парка юрского периода" – дейноних, найденный только на территории США.О рапторах сейчас точно известно, что они были теплокровными и обладали оперением, которое есть на всех современных реконструкциях велоцираптора.- Зауролофы – огромные (до 13 метров длины) растительноядные утконосые динозавры с характерным костяным гребнем на черепе, являющимся продолжением носовых костей. Существовала гипотеза, что это была дыхательная трубка – динозавр питался водорослями и дышал через неё. Сейчас доказано, что это были сухопутные стадные животные, а развитая носовая кость (возможно – с раздувающимися воздушными мешками) служила для того, чтобы издавать звуки и подавать сигналы, а также для терморегуляции (как у человека).- Теризинозавры – загадочные существа, от которых изначально были найдены только невероятно длинные, до метра, когти. Найдены были случайно – они оказались в одном из монолитов со скелетом другого ящера (на месте скелет вырезается из массива вместе с породой, укрепляется цементом и помещается в деревянный ящик, а уже потом, в музее, породу осторожно убирают, а кости укрепляют – они слишком хрупкие).Что это за зверюга, чем питалась и зачем ему такие длинные когти до сих пор непонятно. Изначально вообще предполагалось, что когти принадлежат черепахе, что нашло своё отражение в родовом имени: Therizinosaurus cheloniformis — "ящер-косарь черепахообразный".- Около озера Орок-Нур, довольно далеко от Нэжмэгэту, были найдены кости индрикотерия. Индрикотерий (и родственный белуджитерий) – самые высокие (до 4,8 метров) и самые тяжёлые (до 24 тонн) сухопутные млекопитающие. Это носороги. Правда, носороги без рога, зато с хоботом (смиритесь). Находят их, как правило, в виде четырёх вертикальных, колонноподобных ног – звери по дороге к водопою попадали в болото или зыбучие пески и тонули.Кстати, об утоплении. Нередко приходится читать, что кладбища динозавров – свидетельство каких-то катастроф (вроде падения чиксулубского метеорита). На самом деле происхождение этих захоронений детально описано самим же Ефремовым. Нэмэгэту – устье существовавшей 65-70 млн. лет назад реки, плавно переходящее в морской залив. Река тысячелетиями несла останки погибших животных в море, где создавались идеальные условия для их захоронения – в песке и иле, без соприкосновения с воздухом. Часть из этих животных безусловно погибла при наводнениях, но это были обычные, сезонные паводки.Подробнее об этом всём можно прочитать в документальной повести "Дорога ветров" (мы уже писали, что место очень ветреное), фрагментарно – в рассказе "Тень минувшего" и повести "Звёздные корабли" (там, правда, имеется в виду всё же советская Средняя Азия).

https://ukraina.ru/20230311/1044189871.html

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иван ефремов, литература, история, фантастика, писатель-фантаст, палеонтология, монголия, динозавры