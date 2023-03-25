https://ukraina.ru/20230325/1044706050.html

В бескозырке и доломане: 130 лет махновцу Федьке Щусю

В бескозырке и доломане: 130 лет махновцу Федьке Щусю - 25.03.2023 Украина.ру

В бескозырке и доломане: 130 лет махновцу Федьке Щусю

Занимательнейших персонажей поднимает на поверхность Гражданская война. Есть множество людей, которые просто не могут самореализоваться в спокойное, мирное... Украина.ру, 25.03.2023

2023-03-25T18:00

2023-03-25T18:00

2023-03-25T18:00

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октябрьская революция (1917)

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Занимательнейших персонажей поднимает на поверхность Гражданская война. Есть множество людей, которые просто не могут самореализоваться в спокойное, мирное время. Спиваются или ударяются в уголовщину. А во времена, когда, по словам Мао Цзедуна, винтовка рождает власть…25 марта 1893 года в селе Великомихайловка Александровского уезда, Екатеринославской губернии Российской империи (ныне украинская Днепропетровская область) родился Феодосий Юстинович Щусь – один из самых колоритных командиров Батьки Махно. Более всего он стал известен своим экстравагантным поведением и манерой одеваться: гусарский доломан немецкого образца соседствовал с матроской бескозыркой линкора "Иоанн Златоуст", на шее красовался кавказский кинжал, на поясе старинная сабля в дорогих ножнах, а завершал весь этот маскарад револьвер системы Кольт.Феодосий, он же Федос, родился в бедной крестьянской семье, имевшей давнюю, с 16 века, казацкую родословную. Основанное в XVII веке село Великомихайловка поначалу называлось Михайловкой, но его народное название всегда было Диброво — по дибровам, дубовым лесам, которые росли неподалеку. Это же название использует в своих мемуарах и Нестор Иванович Махно. На тот момент село являлось крупным поселением, насчитывавшим более тысячи дворов. Там работали кирпично-черепичный завод, три паровые мельницы и две паровые маслобойни, кроме того действовали почтовая и телефонная станции.В 1915 году Феодосия призвали в армию и направили служить на Черноморский флот. Сам он всегда говорил, что служил матросом на линкоре "Иоанн Златоуст", особое место в гардеробе Щуся занимала матросская бескозырка с лентой с названием линкора. Только вот несколько лет назад один из исследователей Махновского движения сделал запрос в архив, откуда ему пришел ответ, что в списках нижних чинов линкора "Иоанн Златоуст" за 1915-1917 года сведения о Щусе Феодосии Устиновиче не выявлены. Видимо, для значительности, он "примазался" к славе боевого корабля, принимавшего активные боевые действия в морских операциях Первой Мировой войны.Однако на флоте Феодосий действительно был и стал там известной личностью. Будучи крупного телосложения, он увлекся французской борьбой, боксом и джиу-джитсу и вроде как даже стал чемпионом то ли флота, то ли корабля (как тогда бывало – "чемпион мира и Васильевского острова").Но кроме спорта появилась у него и еще одна страсть – политика, а именно анархистская вольница, идеи которой получили особо широкое распространение на флоте. Щусь примкнул к одной из анархо-коммунистических групп, а в 1917 году, после Февральской революции, вступил в один из отрядов революционных матросов. Позже он и вовсе оставил службу и вернулся домой.На родине Щусь вступил в действующую в Гуляй-Поле "Чёрную Гвардию", где впервые и познакомился с Нестором Махно. Однако, к 1918 году, будучи человеком больших амбиций, Федосий решил, что он сам должен командовать своим отрядом, а не действовать по чей-то указке. Таким образом в том же году в родной Дибровке он собрал отряд из таких же как он сам местных крепких хлопцев и ушёл в лес.К тому времени, по условиям Брестского мира, на Украине вовсю хозяйничали германцы, и Щусь с товарищами занялись партизанщиной. Кроме того они не забывали и про местных помещиков. Вот тут-то и родился знаменитый наряд Щуся. В гусарском доломане он ассоциировал себя со сражавшимися за освобождение Родины от французов гусарами-партизанами Дениса Давыдова войны 1812 года. Действовал партизанский отряд Феодосия в районе Великомихайловки с базой в густом дубовом лесу, где по всем правилам фортификационного искусства были отрыты землянки и траншеи. Об этом, описывая свою встречу с отрядом Щуся, упоминает в своих мемуарах Нестор Махно.В сентябре 1918 года к Великомихайловке вышел его отряд, и местные стали рассказывать ему о засевшей в лесу и побившей много помещиков банде Щуся. Махно стал узнавать, кто такой этот Щусь, и один из его помощников вспомнил, что был такой, на Таганрогской конференции. В лес направили парламентеров, но вернулись не все: Феодосий потребовал прибыть самого Нестора, а его человека взял в заложники. Махно приехал в назначенное место и увидел 50-60 конников, построенных полукругом и готовых к атаке. Щусь не до конца верил в то, что навстречу к нему прибудет сам Махно, а не какой-нибудь немецкий разъезд, так как и Махно, и его люди носили трофейную немецкую форму. Увидев Нестора, Феодосий тут же отпустил заложника, да и Махно сразу признал Щуся.Будучи хорошим воякой, Щусь не обладал такой, как Махно, политической хваткой, и поэтому тот сразу сумел убедить Феодосия в необходимости объединить усилия их отрядов в борьбе с общим врагом. Отряд Щуся присоединился к батьке на правах самостоятельного подразделения. На первых порах в документах даже указывалось "штаб Махно и Щуся".30 сентября 1918 года в истории объединённых отрядов произошел поворотный момент. Случилось это так: в Великомихайловку вошел крупный австро-германский отряд во много раз превосходивший отряд Махно и Щуся по численности, и анархисты были вынуждены отойти в лес. Щусь настаивал на знакомой ему тактике партизанской войны, а Махно утверждал, что село можно освободить дерзкой атакой. Победило мнение Махно, но и Щусь до конца не сдался и отвел ряд бойцов с ранеными на старые укрепленные позиции в лесу.Ночью Щусь с семью товарищами напал на село с левой окраины, а Махно с 30 бойцами атаковал село в лоб. Оккупанты спросонья решили, что их атакует целая армия, и кинулись бежать к реке, где их встретили два заранее установленных по приказу Махно пулемета. Село освободили. После этого боя Щусь всецело признал Махно командиром и даже стал называть его "батька". С тех пор, вроде как, и появилось прижившееся в отряде "батька Махно".Сам Феодосий поначалу стал командовать конницей отряда, но позже полностью перешел на штабную работу. Будучи, вроде как, после "батьки" на вторых ролях, Щусь тем не менее и сам пользовался у бойцов огромным авторитетом и, кроме того, ему одному из немногих дозволялось не соглашаться с "батькой" и даже оспаривать его решения.В феврале 1919 года в условиях наступления деникинских войск Махно пошёл на союз с Красной Армией. Формирования батьки влились в состав 1-й Заднепровской Украинской советской дивизии, которой командовал Павел Ефимович Дыбенко. Отряды Махно получили название 3-й Заднепровской бригады и участвовали в боях против деникинцев. Феодосия Щуся включили в состав штаба 3-й Заднепровской бригады. Он командовал бронепоездом "Спартак", меткий огонь которого вынудил французскую эскадру покинуть порт Мариуполя. На крестьянских съездах, где Махно единогласно избирали председателем, Щусь проходил как "товарищ председателя".В мае 1919 года, выступая на съезде повстанческих командиров в Мариуполе, Махно поддержал идею создания независимой повстанческой армии. После этого он со своими подразделениями и частями вышел из состава РККА и приступил к формированию собственной Революционной повстанческой армии Украины. Феодосий Щусь занял в РПАУ должность начальника кавалерии, но в августе 1919 года его назначили командиром 1-й кавалерийской бригады 1-го Донецкого корпуса Революционной повстанческой армии Украины, а затем он стал у Махно членом штаба всей его армии. В мае-июне 1921 года Щусь занимал должность начальника штаба 2-й группы Революционной повстанческой армии Украины.В перерывах между боевыми действиями, Феодосий пробовал себя и в стихосложении. Он стал автором текстов нескольких популярных среди махновцев и крестьян Екатеринославщины повстанческих песен: "Чёрные знамена впереди полков, берегись, Будённый, батькиных клинков!"13 июня 1921 года в районе поселка Недригайлов (это современная Сумская область) Феодосий Щусь погиб в бою махновцев с 8-й кавалерийской дивизией Червонного казачества Михаила Демичева. Именно здесь отряды батьки Махно, потерпев от РККА сокрушительное поражение, начали свое стремительное бегство за границу.Существует и другая версия гибели Щуся. Якобы Феодосий разочаровался в перспективах повстанческой борьбы, отказался принимать в дальнейших боях участие и предложил Нестору сдаться. После этого Махно приказал тем, кто поддерживает Щуся, отойти в одну сторону, а кто не поддерживает – в другую. Батька хотел посмотреть, на чьей стороне большинство. Убедившись, что на его, Махно лично Щуся расстрелял.Но эта версия маловероятна, так как сам Нестор Иванович в письме товарищу кратко рассказал о его гибели: "спустя месяц после этих боёв там же, на Полтавщине, в одном бою погиб Щусь. Последнее время он был начальником штаба в группе Забудько и очень хорошо и честно работал". В своих мемуарах бывший батька отзывается о Феодосии Щусе очень тепло.В кинематографе личность Щуся нашла свое воплощение почти также широко, как и батьки Махно: "Большая малая война" (1980), "Девять жизней Нестора Махно" (2007), "Бендер: Золото империи" (2021). Кроме того, в свете последних событий и героизации украинского повстанческого движения 8 июня 2018 года в селе Великомихайловка Щусю открыли памятник, посвященный соединению его отряда с отрядом Нестора Махно. Подобно вихрю, пронёсся этот человек по родной для него Причерноморской степи, оставшись в народной памяти только благодаря своей бесшабашной лихости, такой уместной в казачьи времена, и такой бессмысленной и беспощадной в Новейшее время. Но разве не напоминает он иных современных командиров?

https://ukraina.ru/20230107/1038399078.html

https://ukraina.ru/20220626/1034185596.html

https://ukraina.ru/20210825/1032124661.html

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Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

украина, история, история украины, история новороссии, гражданская война, нестор махно, партизаны, октябрьская революция (1917)