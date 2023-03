https://ukraina.ru/20230324/1044717182.html

Годовщина "Саратова", расправы над пленным, датчане и "Северные потоки". Итоги 24 марта на Украине

Годовщина "Саратова", расправы над пленным, датчане и "Северные потоки". Итоги 24 марта на Украине - 24.03.2023 Украина.ру

Годовщина "Саратова", расправы над пленным, датчане и "Северные потоки". Итоги 24 марта на Украине

В Севастополе открыли памятную доску погибшим морякам БДК "Саратов", а главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с ударом по кораблю. Появилась новая информация о терактах на "Северных потоках". Миссия ООН выразила обеспокоенность расправами над российскими военнопленными

2023-03-24T18:10

2023-03-24T18:10

2023-03-24T18:11

эксклюзив

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139459_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_70ff410ef686101892ba2d936c36d480.jpg

В Севастополе 24 марта у Минной стенке открыли памятную доску погибшим в СВО морякам бригады десантных кораблей."Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников", - сообщил командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ Феликс Меньков.Он заявил, что открытая памятная доска будет напоминанием другим поколениям военнослужащих о подвиге, который совершили севастопольские десантники. Погибшие, подчеркнул Меньков, стали примером честного служения Отечеству и выполнения воинского долга, который они выполнили до конца.Год назад получив серьезные повреждения в результате обстрела, БДК "Саратов" был затоплен у причальной стенки во избежание детонации. Корабль подняли на поверхность 1 июля. Как сообщил севастопольскому изданию ForPost источник в военных кругах, БДК восстановлению не подлежал и его решили утилизировать на месте.В этот же день главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео с БДК "Саратов"."Год назад, 24 марта, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по базе врага в морском порту <...> Бердянска. Большие десантные корабли "Орск", "Цезарь Кунников", "Новочеркасск" получили повреждения, "Саратов" был уничтожен", - заявил Залужный.При этом флагман украинских ВМС "Сайгайдачный" украинцы затопили сами, что у многих вызвало вопрос в целесообразности этого действия.Расправа над пленнымиГлава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что они зарегистрировали не менее 25 случаев расправы украинских войск над российскими военнопленными"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали", - заявиа Богнер на пресс-конференции в Киеве.По ее словам, эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом ее миссия не в курсе никаких преследований виновных со стороны украинских властей.Богнер также заявила о "глубокой озабоченности" в связи с якобы убийствами 15 украинских пленных.Ранее в Минобороны России заявили, что абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не могут связаться с родными. Кроме того, большую часть пленных заставляются сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.Ранее в сети не раз появлялись видео расправ украинцев над российскими военнопленными. При этом некоторые из бойцов ВСУ, запечатлённых на видео, позже заявили, что не сожалеют о случившемся, и даже бравировали своими расправами.Датский следЗа четыре дня до взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в районе диверсии зафиксировали странные маневры датского корабля, шведских самолета и судна наблюдения, пишет газета The Times со ссылкой на исследователя из Дании и информацию отслеживающих сервисов.Как сообщило издание, патрульный катер P524 Nymfen ВМС Дании, который следит за движением российских судов, в конце сентября неожиданно отклонился от своего обычного курса. По информации The Times, впервые за несколько лет корабль обошёл остров Борнхольм и направился на северо-восток. После этого катер остановился и выключил транспондеры. Таким образом он исчез с международных отслеживающих систем на несколько часов. Через несколько минут вблизи начал кружить самолёт наблюдения шведских ВВС, также рядом заметили шведский патрульный корабль."На самом деле кажется, что это датское судно наблюдения кружило у места взрыва не просто так", — цитировало издание бывшего офицера разведки Дании Джейкоба Каарсбо.При этом, как сообщили британцы, российские суда не проявляли никакой необычной активности.В свою очередь источник, близкий к расследованию Германии взрывов на "Северных потоках" заявил, что следователи не приблизились к раскрытию дела."Мы действительно не знаем, кто это сделал", — заявил источник.Некоторые усмотрели в этом желание Великобритании отвести подозрения от себя."Штатовская версия с украинским глыбоковидным човном на "Северных потоках" не сработала, поэтому бритиши решили взять дело в свои руки. И для начала вложили скандинавов <...> Таковы они, будни единой Европы", - прокомментировал публикацию российский репортёр Юрий Васильев.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не ожидает ничего интересного от расследований теракта на "Северных потоках", которые ведут Швеция, Дания и Германия."Не ожидаем ни транспарентности этих расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами. Скорее всего, дело закончится чем-то вроде "хайли лайкли", — заявил Лавров 23 марта.В тот же день Датское энергетическое агентство пригласило оператора "Северного потока", компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции по извлечению объекта, обнаруженного рядом с газопроводом, говорилось в коммюнике"С целью дальнейшего выяснения природы объекта датские власти решили поднять его на поверхность при содействии датского министерства обороны. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило оператора трубопровода, компанию Nord Stream 2 AG, принять участие в операции", - указывалось в тексте.Агентство ожидает ответа от компании Nord Stream 2 AG, прежде чем приступить к операции.Ведомство также опубликовало фотографию объекта, отметив, что он имеет цилиндрическую форму высотой около 40 сантиметров и диаметром 10 сантиметров. Предполагается, что речь может идти о морском дымовом буе.До появления новой версии от The Times западные СМИ утверждали, что за взрывом может стоять неназванная проукраинская группа, которую финансировал некий олигарх, и которая использовала для теракта яхту.Это вызвало скепсис и со стороны ряда государств, в том числе и России, и со стороны отдельных военных экспертов. На Украине же эту версию восприняли с возмущением, обвинив западные СМИ в работе на Россию.При этом вброс версии начался после того, как лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал своё расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.

https://ukraina.ru/20230324/1044702532.html

https://ukraina.ru/20230324/1044690995.html

https://ukraina.ru/20230323/1044684692.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники