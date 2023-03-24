Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:39 24.03.2023 (обновлено: 09:48 24.03.2023)
Разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, но возникли определенные сложности. Об этом сообщил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона
По его словам, организацией беседы занимаются глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть — хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил",— пояснил Подоляк.
В конце февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и "отказаться от менталитета Холодной войны".
Киев и Вашингтон этот план раскритиковали. Михаил Подоляк, в частности, заявил, что "мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России".
На днях председатель КНР посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. По словам лидеров, переговоры прошли успешно и были конструктивными.
22 марта, 09:25Си Цзиньпин оценил отношения Москвы и Пекина после встречи с ПутинымОтношения Китая и России за последние десять лет стали более крепкими и устойчивыми, это отношения двух великих держав. Такое заявление во вторник, 21 марта, по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным сделал председатель КНР Си Цзиньпин