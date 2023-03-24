https://ukraina.ru/20230324/1044691624.html

Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР

Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР - 24.03.2023 Украина.ру

Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР

Разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, но возникли определенные сложности. Об этом сообщил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона

2023-03-24T09:39

2023-03-24T09:39

2023-03-24T09:48

си цзиньпин

кнр (китай)

михаил подоляк

владимир зеленский

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103250/56/1032505604_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_42e79d46e6f8d277484eaa60add23ac5.jpg

По его словам, организацией беседы занимаются глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.В конце февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и "отказаться от менталитета Холодной войны".Киев и Вашингтон этот план раскритиковали. Михаил Подоляк, в частности, заявил, что "мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России".На днях председатель КНР посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. По словам лидеров, переговоры прошли успешно и были конструктивными.

https://ukraina.ru/20230322/1044612218.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

си цзиньпин, кнр (китай), михаил подоляк, владимир зеленский, новости