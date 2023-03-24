Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР - 24.03.2023 Украина.ру
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Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР - 24.03.2023 Украина.ру
Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
Разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, но возникли определенные сложности. Об этом сообщил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона
2023-03-24T09:39
2023-03-24T09:48
си цзиньпин
кнр (китай)
михаил подоляк
владимир зеленский
новости
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По его словам, организацией беседы занимаются глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.В конце февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и "отказаться от менталитета Холодной войны".Киев и Вашингтон этот план раскритиковали. Михаил Подоляк, в частности, заявил, что "мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России".На днях председатель КНР посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. По словам лидеров, переговоры прошли успешно и были конструктивными.
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си цзиньпин, кнр (китай), михаил подоляк, владимир зеленский, новости
Си Цзиньпин, КНР (Китай), Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Новости

Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР

09:39 24.03.2023 (обновлено: 09:48 24.03.2023)
 
© president.gov.uaМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© president.gov.ua
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Разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина планируется, но возникли определенные сложности. Об этом сообщил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона
По его словам, организацией беседы занимаются глава офиса Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть — хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил",— пояснил Подоляк.

В конце февраля МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов — он, в частности, призвал прекратить все боевые действия и "отказаться от менталитета Холодной войны".
Киев и Вашингтон этот план раскритиковали. Михаил Подоляк, в частности, заявил, что "мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России".
На днях председатель КНР посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным. По словам лидеров, переговоры прошли успешно и были конструктивными.
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22 марта, 09:25
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Си ЦзиньпинКНР (Китай)Михаил ПодолякВладимир ЗеленскийНовости
 
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