https://ukraina.ru/20230324/1044690771.html
Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО - 24.03.2023 Украина.ру
Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек пообещал в случае прихода к власти вывести страну из НАТО, так как альянс представляет для нее угрозу, передает 24 марта РИА Новости
2023-03-24T09:15
2023-03-24T09:15
2023-03-24T09:18
турция
президент
нато
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новости
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"Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями. При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции", – сказал он.Перинчек ранее подал заявление в высший избирательный совет для участия в выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей."Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году.Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20230324/1044689467.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, президент, нато, страна, новости
Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
09:15 24.03.2023 (обновлено: 09:18 24.03.2023)
Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек пообещал в случае прихода к власти вывести страну из НАТО, так как альянс представляет для нее угрозу, передает 24 марта РИА Новости
"Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями. При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции", – сказал он.
Перинчек ранее подал заявление в высший избирательный совет для участия в выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей.
"Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году.
Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.