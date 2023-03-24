Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО - 24.03.2023 Украина.ру
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Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО - 24.03.2023 Украина.ру
Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек пообещал в случае прихода к власти вывести страну из НАТО, так как альянс представляет для нее угрозу, передает 24 марта РИА Новости
2023-03-24T09:15
2023-03-24T09:18
турция
президент
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новости
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"Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями. При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции", – сказал он.Перинчек ранее подал заявление в высший избирательный совет для участия в выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей."Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году.Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
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турция, президент, нато, страна, новости
Турция, президент, НАТО, страна, Новости

Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО

09:15 24.03.2023 (обновлено: 09:18 24.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек пообещал в случае прихода к власти вывести страну из НАТО, так как альянс представляет для нее угрозу, передает 24 марта РИА Новости
"Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями. При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции", – сказал он.
Перинчек ранее подал заявление в высший избирательный совет для участия в выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей.
"Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году.
Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Ситуация на курортах Турции в связи со спадом турпотока из России - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
08:18
Претендент на пост президента Турции раскритиковал антироссийские санкцииПретендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что не признает санкции против России. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости
 
ТурцияпрезидентНАТОстранаНовости
 
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