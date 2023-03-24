https://ukraina.ru/20230324/1044690771.html

Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО

Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО - 24.03.2023 Украина.ру

Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО

Претендент на пост президента Турции, лидер партии "Родина" Догу Перинчек пообещал в случае прихода к власти вывести страну из НАТО, так как альянс представляет для нее угрозу, передает 24 марта РИА Новости

2023-03-24T09:15

2023-03-24T09:15

2023-03-24T09:18

турция

президент

нато

страна

новости

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"Решение нашей партии о выходе из НАТО и его обоснование очень весомы. Согласно опросам, 80% жителей Турции в настоящее время считают Соединенные Штаты Америки угрозой, 70% турецкого народа считают Россию и Китай друзьями. При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции", – сказал он.Перинчек ранее подал заявление в высший избирательный совет для участия в выборах президента Турции, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей."Родина" является движением левого толка, которое стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году.Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230324/1044689467.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

турция, президент, нато, страна, новости