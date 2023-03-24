https://ukraina.ru/20230324/1044688472.html

Претендент на пост президента Турции признал Крым и новые регионы российскими

Претендент на пост президента Турции признал Крым и новые регионы российскими - 24.03.2023 Украина.ру

Претендент на пост президента Турции признал Крым и новые регионы российскими

Лидер турецкой партии "Родина", претендент на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими, передает 24 марта РИА Новости

2023-03-24T07:40

2023-03-24T07:40

2023-03-24T07:49

турция

президент

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крым

регионы

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"Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики", - сказал он.Перинчек подал заявление в высший избирательный совет, чтобы баллотироваться на пост президента Турции на выборах, которые состоятся 14 мая. Политику необходимо собрать 100 тысяч подписей."Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20230321/1044547476.html

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турция, президент, новости, крым, регионы