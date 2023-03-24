https://ukraina.ru/20230324/1044688144.html

Журналистка рассказала о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС, которое не опубликуют

Журналистка рассказала о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС, которое не опубликуют - 24.03.2023 Украина.ру

Журналистка рассказала о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС, которое не опубликуют

Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия. Об этом 23 марта сообщила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски на своем YouTube-канале

2023-03-24T07:26

2023-03-24T07:26

2023-03-24T07:41

ес

владимир зеленский

новости

выступление

саммит

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По ее словам, Зеленскому в ходе обсуждений на саммите предоставили слово, он участвовал в переговорах. При этом журналисты, "близко знакомые с дипломатами", сообщили, что Зеленский выступал в окружении украинских военных, а его речь была очень эмоциональной. Он заявил, что если военная помощь не поступит немедленно, то потом "будет просто некому" ее поставлять.Она уточнила, что кадров выступления Зеленского на момент записи ее видео в его соцсетях не было. При этом позднее Зеленский опубликовал видеообращение, посвященное саммиту ЕС, однако там он запечатлен один в вагоне поезда."Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий", - добавила журналистка.В видеообращении, опубликованном накануне и посвященном европейскому саммиту, Зеленский пожаловался на отсутствие новых успехов в поддержке Украины и затягивание принятия нужных Киеву решений. Он раскритиковал значительное затягивание поставок дальнобойных ракет, отсутствие решения о передаче Киеву современных западных самолетов и о введении новых санкций против России, а также затягивание решений по евроинтеграции страны.Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.

https://ukraina.ru/20230323/1044676426.html

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ес, владимир зеленский, новости, выступление, саммит