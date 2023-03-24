Журналистка рассказала о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС, которое не опубликуют - 24.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230324/1044688144.html
Журналистка рассказала о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС, которое не опубликуют
Журналистка рассказала о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС, которое не опубликуют - 24.03.2023 Украина.ру
Журналистка рассказала о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС, которое не опубликуют
Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия. Об этом 23 марта сообщила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски на своем YouTube-канале
2023-03-24T07:26
2023-03-24T07:41
ес
владимир зеленский
новости
выступление
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041499706_0:36:1108:659_1920x0_80_0_0_3a936d2ed99173c390165018c53f521e.png
По ее словам, Зеленскому в ходе обсуждений на саммите предоставили слово, он участвовал в переговорах. При этом журналисты, "близко знакомые с дипломатами", сообщили, что Зеленский выступал в окружении украинских военных, а его речь была очень эмоциональной. Он заявил, что если военная помощь не поступит немедленно, то потом "будет просто некому" ее поставлять.Она уточнила, что кадров выступления Зеленского на момент записи ее видео в его соцсетях не было. При этом позднее Зеленский опубликовал видеообращение, посвященное саммиту ЕС, однако там он запечатлен один в вагоне поезда."Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий", - добавила журналистка.В видеообращении, опубликованном накануне и посвященном европейскому саммиту, Зеленский пожаловался на отсутствие новых успехов в поддержке Украины и затягивание принятия нужных Киеву решений. Он раскритиковал значительное затягивание поставок дальнобойных ракет, отсутствие решения о передаче Киеву современных западных самолетов и о введении новых санкций против России, а также затягивание решений по евроинтеграции страны.Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
https://ukraina.ru/20230323/1044676426.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/05/1041499706_107:0:1034:695_1920x0_80_0_0_9e0e33efe0e67b968323856e039157b9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ес, владимир зеленский, новости, выступление, саммит
ЕС, Владимир Зеленский, Новости, выступление, саммит

Журналистка рассказала о резком выступлении Зеленского на саммите ЕС, которое не опубликуют

07:26 24.03.2023 (обновлено: 07:41 24.03.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Владимир Зеленский выступил на саммите ЕС в очень резкой и эмоциональной форме, требуя немедленных поставок оружия. Об этом 23 марта сообщила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски на своем YouTube-канале
По ее словам, Зеленскому в ходе обсуждений на саммите предоставили слово, он участвовал в переговорах.
При этом журналисты, "близко знакомые с дипломатами", сообщили, что Зеленский выступал в окружении украинских военных, а его речь была очень эмоциональной. Он заявил, что если военная помощь не поступит немедленно, то потом "будет просто некому" ее поставлять.

"То есть он поставил вопрос ребром, он был очень резок, очень эмоционален, и поэтому его речь не была опубликована", - сказала ван Денски.

Она уточнила, что кадров выступления Зеленского на момент записи ее видео в его соцсетях не было. При этом позднее Зеленский опубликовал видеообращение, посвященное саммиту ЕС, однако там он запечатлен один в вагоне поезда.
"Скорее всего, этой речи и не появится, потому что он действительно выражал свои мысли в очень резкой форме, поскольку он считает, что все эти политические декларации ничего не стоят, если нет действий", - добавила журналистка.
В видеообращении, опубликованном накануне и посвященном европейскому саммиту, Зеленский пожаловался на отсутствие новых успехов в поддержке Украины и затягивание принятия нужных Киеву решений. Он раскритиковал значительное затягивание поставок дальнобойных ракет, отсутствие решения о передаче Киеву современных западных самолетов и о введении новых санкций против России, а также затягивание решений по евроинтеграции страны.
Ранее главы МИД и минобороны ЕС согласовали на политическом уровне план, предусматривающий поставки Украине в течение 12 ближайших месяцев одного миллиона боеприпасов, а также совместные закупки и производство для пополнения собственных запасов и продолжения поставок Украине в среднесрочной перспективе.
- РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 16:19
"Мы облажались!" ЕС превращается в завод по производству снарядов для Украины, но этим ее уже не спасешьВоенная помощь Украине станет одной из центральных тем двухдневного саммита глав государств и правительств стран Евросоюза, который открывается 23 марта в Брюсселе.
 
ЕСВладимир ЗеленскийНовостивыступлениесаммит
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18Медведев про Twitter: нужно использовать оружие врага
10:53США готовят на Украине биооружие против России. Угрозу будут устранять
10:50"А куда им деваться?" Медведев предрек, что беглые артисты вернутся в Россию
10:50Цугцванг Зеленского: подвели к бойне, а ему не хватает пушечного мяса
10:46Медведев: у США больше шансов на развал, чем у России
10:43Захарова высмеяла Макрона после беспорядков во Франции
10:25Между строк: о чём Си Цзиньпин сказал Путину на прощание - китаист Зуенко честно о происходящем. Видео
10:12Медведев объяснил, чем для украинцев обернется применение снарядов с обедненным ураном
09:58"Демонстративное унижение": иерархов УПЦ прогнали от Офиса Зеленского сиренами тревоги
09:56"Слабых бьют". Почему Россия продолжает терять ближнее зарубежье
09:39Подоляк рассказал о сложностях в организации встречи Зеленского с председателем КНР
09:34Малькевич объяснил, зачем Зеленский поехал в Херсонскую область
09:28МиГ-29 и унижение, подготовка прорыва, уничтожение диверсантов. Главное на Украине на утро 24 марта
09:21Путин учредил медаль "За храбрость"
09:15Претендент на пост президента Турции хочет вывести страну из НАТО
08:54Байден использует репрессии против России в свою пользу - политик
08:43Девочка со скакалкой и раздутый чиновничий штат. Что происходит на Прикарпатье
08:40Американцы предложили "расчленить" Украину
08:33Александр Асафов о том, как Запад скрывает действительно важные события в информационном тумане
08:29Речь Байдена срочно исправили из-за странной оговорки - Fox News
Лента новостейМолния