https://ukraina.ru/20230323/1044673112.html

Султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид позвонил Путину, чтобы обсудить экономику и Ближний Восток

Султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид позвонил Путину, чтобы обсудить экономику и Ближний Восток - 23.03.2023 Украина.ру

Султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид позвонил Путину, чтобы обсудить экономику и Ближний Восток

Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид позвонил президенту Владимиру Путину. В ходе разговора два лидера обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Кремля

2023-03-23T13:35

2023-03-23T13:35

2023-03-23T13:35

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хейсам бен тарек аль саид

телефонный разговор

экономика

ближний восток

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В публикации также отмечается, что главы государств обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе и договорились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.С 20 по 22 марта с государственным визитом Москву посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Россия стала первой страной, куда китайский лидер отправился после переизбрания на третий срок.В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.За поездкой китайского лидера в Россию внимательно следили все западные СМИ. По результатам его общения с президентом РФ Владимиром Путиным, западные издания почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.Так, Washington Post написал что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". А журнал Foreign Policy добавил, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США".Также западные журналисты отметили, что часть государств уже выразили намерение примкнуть к антиамериканской коалиции.

https://ukraina.ru/20230323/1044662970.html

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новости, владимир путин, хейсам бен тарек аль саид, телефонный разговор, экономика, ближний восток