Султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид позвонил Путину, чтобы обсудить экономику и Ближний Восток - 23.03.2023 Украина.ру
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Султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид позвонил Путину, чтобы обсудить экономику и Ближний Восток
Султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид позвонил Путину, чтобы обсудить экономику и Ближний Восток - 23.03.2023 Украина.ру
Султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид позвонил Путину, чтобы обсудить экономику и Ближний Восток
Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид позвонил президенту Владимиру Путину. В ходе разговора два лидера обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Кремля
2023-03-23T13:35
2023-03-23T13:35
новости
владимир путин
хейсам бен тарек аль саид
телефонный разговор
экономика
ближний восток
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В публикации также отмечается, что главы государств обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе и договорились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.С 20 по 22 марта с государственным визитом Москву посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Россия стала первой страной, куда китайский лидер отправился после переизбрания на третий срок.В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.За поездкой китайского лидера в Россию внимательно следили все западные СМИ. По результатам его общения с президентом РФ Владимиром Путиным, западные издания почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.Так, Washington Post написал что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". А журнал Foreign Policy добавил, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США".Также западные журналисты отметили, что часть государств уже выразили намерение примкнуть к антиамериканской коалиции.
https://ukraina.ru/20230323/1044662970.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, хейсам бен тарек аль саид, телефонный разговор, экономика, ближний восток
Новости, Владимир Путин, Хейсам Бен Тарек Аль Саид, телефонный разговор, экономика, Ближний Восток

Султан Омана Хейсам бен Тарек аль Саид позвонил Путину, чтобы обсудить экономику и Ближний Восток

13:35 23.03.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСултан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид
Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид позвонил президенту Владимиру Путину. В ходе разговора два лидера обсудили расширение экономической кооперации и реализацию совместных проектов. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Кремля
"В ходе этого первого со времени установления дипломатических отношений двустороннего контакта на высшем уровне проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития российско-оманского взаимодействия. Особое внимание уделено расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе в транспортно-логистической сфере", - говорится в сообщении.
В публикации также отмечается, что главы государств обменялись мнениями в отношении ситуации в ближневосточном регионе и договорились о продолжении личных контактов и диалога на различных уровнях.
С 20 по 22 марта с государственным визитом Москву посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Россия стала первой страной, куда китайский лидер отправился после переизбрания на третий срок.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
За поездкой китайского лидера в Россию внимательно следили все западные СМИ. По результатам его общения с президентом РФ Владимиром Путиным, западные издания почти единогласно окрестили их встречу как вызов мировому порядку во главе с США.
Так, Washington Post написал что Си Цзиньпин "определенно предложил моральную и психологическую поддержку" России, а своим визитом в Москву лидер КНР "укрепляет фланг против Америки и Запада". А журнал Foreign Policy добавил, что Китай и Россия "идут рука об руку в противостоянии мировому порядку, возглавляемому США".
Также западные журналисты отметили, что часть государств уже выразили намерение примкнуть к антиамериканской коалиции.
Банк России - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Вчера, 11:30
Банк России обучит сотрудников китайскому языкуЦентробанк разместил на закупочной платформе "Сбербанк-АСТ" запрос на обучение своих сотрудников китайскому языку. Публикация появилась на сайте платформы 20 марта, в день, когда в Москву прилетел председатель КНР Си Цзиньпин
 
НовостиВладимир ПутинХейсам Бен Тарек Аль Саидтелефонный разговорэкономикаБлижний Восток
 
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