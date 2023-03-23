https://ukraina.ru/20230323/1044668750.html

Конь Щорса, провокация на ЗАЭС, наступление на Артёмовск, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта

Конь Щорса, провокация на ЗАЭС, наступление на Артёмовск, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта - 23.03.2023 Украина.ру

Конь Щорса, провокация на ЗАЭС, наступление на Артёмовск, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта

Украина готовит провокацию на Запорожской АЭС. Украинские военные ожесточённо обстреливают регионы России, украинские спецслужбы проводят теракты в российских регионах. ВСУ скоро начнут наступать на Артёмовск. Стала известна возможная судьба памятника Щорсу

2023-03-23T13:00

2023-03-23T13:00

2023-03-23T15:35

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 29 ударов по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из ОТРК "Точка-У", РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, на Горловском — 13 обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм, на Докучаевском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм, выпустив 144 единицы различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Озеряновка, Широкая Балка, столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Александровка, Докучаевск.«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Докучаевске», — сообщило представительство.Украинскими военными были повреждены 17 домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, Александровке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.Позже представительство ДНР в СЦКК уточнило информацию о пострадавших. Так, в Донецке на улице Глазунова в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1988 года рождения.На следующий день обстрелы продолжились."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.) по направлению: 03:00 — населённый пункт Очеретино — город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», — отмечалось в сообщении.Также ВСУ обстреливали Луганскую Народную Республику. Как сообщил РИА «Новости» очевидец, около 14:00 ВСУ обстреляли Ковалёвку, что в Сватовском районе.«Около 14:00 произошел обстрел села Ковалёвка. Ранило женщину 1973 года рождения», — сообщил очевидец.Он уточнил, что огонь вёлся предположительно из крупнокалиберной артиллерии.Вечером 22 марта в Лисичанской городской администрации сообщили о результатах обстрела города украинскими артиллеристами.Удар был нанесен накануне подразделениями украинской артиллерии.«Около 10 вражеских боеприпасов ударили по домам лисичан. Многие строения повреждены, разбиты окна, дворовые постройки. Один мужчина погиб», — отмечалось в сообщении.В одном из повреждённых домов проживает многодетная семья, отметили в администрации. Им помогут в восстановлении жилья, заверили местные власти.Кроме того, утром в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, пострадал полицейский.«На улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство... разрушений нет», — сообщила администрация города.В региональном главке МВД уточнили, что пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали с травмами различной степени тяжести и оказывают медицинскую помощь.Он находится в стабильном состоянии.На месте работают силовые и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил подробности о пострадавшем.«Состояние полицейского, пострадавшего сегодня утром в Мелитополе в результате теракта, стабильное. Он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте взрыва работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова. — Ред.) должно быть уничтожено!» — сообщил Рогов.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся напряжённой.Провокация на Запорожской АЭСКак сообщил член главного совета администрации Запорожской области Рогов, Украина готовит провокацию на ЗАЭС.«По имеющейся у нас информации, украинские власти готовят новую провокацию в отношении Запорожской АЭС. Для этого под видом якобы ремонтных работ планируется отключить последнюю резервную линию электропередач мощностью 750 кВ, которая питает атомную станцию и поддерживает ее энергоблоки», — рассказал Рогов в комментарии РИА «Новости».По его словам, если Украина обесточит АЭС, то необходимо будет в экстренном порядке запускать дизель-генераторы, чтобы не допустить нештатных ситуаций, а также перевести два энергоблока с горячего останова в холодный.«По регламенту это форс-мажор. Это очень плохо для эксплуатации станции. Режим Зеленского, несмотря на призывы МАГАТЭ, снова намерен использовать АЭС для шантажа, ведя себя как ядерные террористы», — подчеркнул Рогов.Рогов указал, что для обеспечения безопасности АЭС в перспективе её нужно переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы.Ранее Украина уже отключала Запорожскую АЭС от энергопитания. Так, утром 9 марта власти Запорожской области сообщили, что украинская сторона отключила последнюю ЛЭП, питающую ЗАЭС, атомная станция перешла на дизель-генераторы.Власти региона оценили произошедшее как провокацию и призвали международное сообщество повлиять на террористический режим в Киеве.«Лошадь оставьте»Министр культуры Украины Александр Ткаченко в интервью «РБК-Украина», отвечая на вопрос о памятнике красному командиру Николаю Щорсу, заявил, что один из вариантов — убрать скульптуру Щорса, оставив «выдающуюся художественную» лошадь, на которой он сидит.«Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь <...> Лошадь же хорошая», — заявил Ткаченко.По его словам, пока судьба памятника не решена, поскольку нельзя просто потребовать перенести скульптуру, это будет решаться в том числе с городскими властями.Ранее украинские националисты уже не раз требование снести памятник. Они даже украли часть памятника — часть ноги лошади.В ноябре 2022 года экспертный совет Минкульта поддержал идею о демонтаже и переносе памятника. Решение о месте переноса должна принять Киевская городская государственная администрация.Наступление на АртёмовскКомандующий Cухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина скоро перейдёт в наступление в Артёмовске.«На этом участке фронта основной противник — ЧВК "Вагнера", который в настоящее время является самой подготовленной частью российского войска. Они <...> пока не потеряли наступательного потенциала, за счёт человеческого ресурса. Придёт время, когда и они кончатся. Мы используем эту возможность, как одно время сделали это под Киевом, под Харьковом, под Балаклией и Купянском», — заявил Сырский.При этом ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артёмовск практически блокирован российскими военными.В городе идут ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20230323/1044656576.html

https://ukraina.ru/20230322/1044648707.html

https://ukraina.ru/20230322/1044626367.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив