Как Россия подсуетилась с поставками нефти, а Япония игнорирует ценовой потолок - Юшков. Видео
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал, как Украина зарабатывает на европейском газовом рынке, на сколько G7 могут снизить потолок цен на нефть и о том, как Россия готовилась к санкциям в сфере энергетики и чем это обернулось для США:
00:40 – Интеграция Украины в энергосистему ЕС: возможно ли это вообще и выгодно ли для Киева?
05:25 - Снижение потолка цен G7 на российскую нефть;
08:44 – Как по США бьет понижение потолка цен на нефть из России?
10:20 – Накажут ли Японию за приобретение российской нефти по цене выше "потолка"?
13:25 - Перевозки нефти США в ЕС: почему используются только супертанкеры?
15:55 – Зачем Европа решила заглушить двигатели внутреннего сгорания к 2035 году и реально ли это?
05:25 - Снижение потолка цен G7 на российскую нефть;
08:44 – Как по США бьет понижение потолка цен на нефть из России?
10:20 – Накажут ли Японию за приобретение российской нефти по цене выше "потолка"?
13:25 - Перевозки нефти США в ЕС: почему используются только супертанкеры?
15:55 – Зачем Европа решила заглушить двигатели внутреннего сгорания к 2035 году и реально ли это?