https://ukraina.ru/20230323/1044664538.html

Как Россия подсуетилась с поставками нефти, а Япония игнорирует ценовой потолок - Юшков. Видео

Как Россия подсуетилась с поставками нефти, а Япония игнорирует ценовой потолок - Юшков. Видео - 23.03.2023 Украина.ру

Как Россия подсуетилась с поставками нефти, а Япония игнорирует ценовой потолок - Юшков. Видео

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал, как Украина... Украина.ру, 23.03.2023

2023-03-23T11:56

2023-03-23T11:56

2023-03-23T11:56

видео

игорь юшков

россия

украина

санкции

ес

нефть

газ

экономика

танкеры

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал, как Украина зарабатывает на европейском газовом рынке, на сколько G7 могут снизить потолок цен на нефть и о том, как Россия готовилась к санкциям в сфере энергетики и чем это обернулось для США: 00:40 – Интеграция Украины в энергосистему ЕС: возможно ли это вообще и выгодно ли для Киева? 05:25 - Снижение потолка цен G7 на российскую нефть; 08:44 – Как по США бьет понижение потолка цен на нефть из России? 10:20 – Накажут ли Японию за приобретение российской нефти по цене выше "потолка"?13:25 - Перевозки нефти США в ЕС: почему используются только супертанкеры? 15:55 – Зачем Европа решила заглушить двигатели внутреннего сгорания к 2035 году и реально ли это?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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